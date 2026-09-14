Александър Зверев: „В този момент, може би аз съм най-добрият"

Интересен коментар от Александър Зверев раздвижи тенис средите, след като шампионът от US Open сподели своето мнение за това кой в момента доминира световния тенис. Германецът, известен със своята откровеност, не се поколеба да разкрие как вижда баланса на силите сред най-добрите играчи.

„Честно казано, трудно е да се даде еднозначен отговор“, призна Зверев, когато бе попитан кой е номер едно в момента. Той подчерта, че ситуацията е динамична – Яник Синер се възстановява от травма, а Карлос Алкарас едва наскоро се завърна на корта след дълго отсъствие. „В този момент, може би аз съм най-добрият, но ако и двамата са в топ форма, не бих казал същото“, добави той с усмивка.

Зверев не скри уважението си към италианския талант Яник Синер, срещу когото често е изпитвал трудности. „Преди няколко месеца, когато всички бяхме здрави, определено не бях аз най-добрият. Синер ме побеждаваше редовно. Ако всички са на линия, той е човекът, който изпъква“, категоричен бе германецът.