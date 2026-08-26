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Емре Демир предпочете Аланияспор пред ЦСКА

Емре Демир предпочете Аланияспор пред ЦСКА

26 Август, 2026 13:09 529 2

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Младият полузащитник избра турската Суперлига, въпреки интереса от редица европейски клубове

Емре Демир предпочете Аланияспор пред ЦСКА - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Турският Аланияспор официално привлече 22-годишния плеймейкър Емре Демир, който пристига от Фенербахче с тригодишен договор. Младият футболист, считан за един от най-обещаващите таланти в турския футбол, избра да продължи кариерата си в родината, въпреки сериозния интерес от чужбина.

Не е тайна, че българският колос ЦСКА бе сред най-настоятелните кандидати за подписа на Демир. „Червените“ дори отправиха официална оферта, но в крайна сметка полузащитникът предпочете да остане в Турция. Освен ЦСКА, към него се оглеждаха и отбори като Лугано, Динамо Загреб и австрийският Залцбург, но всички те бяха изпреварени от Аланияспор.

При представянето си пред медиите, Емре Демир не скри радостта си от новото предизвикателство: „Изключително съм щастлив, че ще нося екипа на Аланияспор. Вярвам, че тук ще мога да разгърна потенциала си. Клубът е известен с това, че развива млади играчи и за мен това е златна възможност. Надявам се да се докажа и един ден отново да играя в Европа“, сподели той.

Демир разкри, че е бил приет с отворени обятия от новите си съотборници и треньорския щаб. „Атмосферата в Аланияспор е невероятна, усеща се истински отборен дух. Призовавам феновете да ни подкрепят през целия сезон – заедно можем да постигнем много“, допълни младият халф.

През изминалата кампания Емре Демир игра под наем в Сакаряспор, където остави отлични впечатления – 32 мача и 4 гола. Представянето му не остана незабелязано и логично доведе до интереса на водещи клубове.



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  • 1 Левски 1914

    4 4 Отговор
    Разбрал е ,че са Литекс с ТИРЕ, цска МЕНТЕ.

    Коментиран от #2

    13:14 26.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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