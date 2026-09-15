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Илиян Филипов: Ще се борим докрай в новия турнир

Илиян Филипов: Ще се борим докрай в новия турнир

15 Септември, 2026 21:00 518 0

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Финансовият двигател на "жълто-черните" разкри очакванията си за новия турнир и подчерта значението на всеки мач

Илиян Филипов: Ще се борим докрай в новия турнир - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

С началото на новия турнир, организиран от БФС, в Ботев (Пловдив) цари оптимизъм и амбиция. Илиян Филипов, основният спонсор и вдъхновител на "канарчетата", не крие разочарованието си, че жребият не е противопоставил отбора му на вечния съперник Локомотив (Пловдив) още в първия кръг. Въпреки това, той е категоричен – целта е ясна: Купата трябва да бъде в Пловдив!

"Искахме дерби, искахме празник за града, но съдбата не ни се усмихна този път," споделя Филипов. "Дербито винаги носи емоция и обединява Пловдив, независимо от крайния резултат. Надявам се, че пътищата ни с Локомотив ще се пресекат по-нататък в турнира и ще подарим на феновете още един незабравим сблъсък".

Първото препятствие пред Ботев (Пловдив) е Ботев (Враца) – отбор, който според Филипов заслужава уважение. "Врачани са сред стабилните тимове в efbet Лига. Единствено срещу ЦСКА не показаха най-доброто си лице, но тогава им липсваха ключови играчи. Ние няма да ги подценим – всяка минута на терена е шанс за израстване и доказване," категоричен е босът на "жълто-черните".

Филипов подчертава и ползите от новия формат на турнира: "Изваждането на два отбора от efbet Лига донякъде компенсира броя на срещите. Всеки двубой в елита е безценен за футболистите – вдига нивото, дава опит и повишава цената им. Това е позитивно за всички клубове". --- ### Високи цели и непоколебим дух "Ботев (Пловдив) винаги гледа напред и нагоре. Ще се борим докрай за Купата! Вярвам в момчетата и в нашия потенциал," завършва Филипов с увереност и ентусиазъм. --- **Ключови думи:** Ботев Пловдив, Илиян Филипов, Купа на България, пловдивско дерби, Ботев Враца, Локомотив Пловдив, футболни новини, efbet Лига, български футбол, спортни амбиции


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