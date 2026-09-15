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Бащата на Ивайло Калушев прикривал посегателства над малолетни

Бащата на Ивайло Калушев прикривал посегателства над малолетни

15 Септември, 2026 21:21 1 852 84

  • ивайло калушев-
  • убийства-
  • петрохан-
  • педофилия

„Там става дума за педофилия, става дума за манипулиране на децата. Те са били психологично деформирани, за да приемат сексуалната връзка с насилника. Но това е маскиран насилник”, каза доц. д-р Владимир Велинов, вещо лице, изготвило експертиза по разследването

Бащата на Ивайло Калушев прикривал посегателства над малолетни - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Страх от евентуално наказателно преследване за блудство може да е задвижил фаталните събития в хижа „Петрохан” и под връх Околчица. Това е записано в комплексната експертиза по разследването, с която NOVA разполага от свои източници. Въпросното дете е било заведено от Ивайло Калушев и други двама в къщата в царевското село Българи, става ясно от свидетелски показания. Бащата заплашил, че ще подаде сигнал в полицията.

За да изготвят комплексната експертиза, която включва психологична, психиатрична, сексологична и теологична част, вещите лица са използвали видео и аудио записи от иззети устройства и хард-дискове, протоколи от огледи, свидетелски показания, финансови анализи и материали от досъдебното производство. От документите става ясно, че основна роля в развитието на Ивайло Калушев е имал баща му, който е прикривал посегателства над малолетни в юношеските му години, се твърди в документа.

Според експертизата Калушев и хора около него са се насочвали към деца с емоционален дефицит, ниско самочувствие и проблеми в семейството.

Според вещите лица събития с участието на 13-годишно момиче в къщата на Калушев в с. Българи в края на януари са се оказали ключови за това, което впоследствие е станало в хижата и под връх Околчица.

Прочитът на експертите е: „Няма съмнение, че Калушев е решил еднолично да приключи буквално с всичко след провала с опита за „приобщаване” на T. към сектата и острата реакция от страна на баща ѝ. Въпреки проведения двучасов разговор с него след завръщането на групата от с. Българи, Калушев осъзнава, че не е успял да разсее съмненията на родителя”.

Документът не посочва като основен мотив липса на финансови средства, въпреки че през последните годините приходите намалявали.

Подробната разбивка на даренията и постъпленията показва очевиден тренд към ограничаване на приходите, както като брой на постъпленията, така и като размер на сумите, като през 2025 г. спадът е осезаем”, пише в комплексната експертиза по разследването.

Изследването проучва различни периоди от живота на Калушев.

„Много характерно за Калушев е способността му да трансформира манипулативно позицията си от безскрупулен бенефициент на изгоди и блага, в такава на „алтруистичен меценат”, който „спасява” или „помага”, пише в комплексната експертиза по разследването.

В „Интервюто в Новините на NOVA” едно от вещите лица посочи, че всички експерти са били единодушни в заключенията си.

„Там става дума за педофилия, става дума за манипулиране на децата. Те не са били толкова насилвани физически, а психологично деформирани, ако мога така да кажа, за да приемат сексуалната връзка с насилника. Но това е маскиран насилник”, каза доц. д-р Владимир Велинов, вещо лице, изготвило експертиза по разследването.

Детето постепенно спира да се интересува от семейството, училището и приятелския кръг, като едновременно с това се фиксира изцяло върху образа на „гуруто” и се подчинява на всички правила и изисквания. Съблазняването минава чрез осигуряване на продоволствия, преживявания - гмуркане, каране на моторна шейна, екзотични пътувания”, пише в комплексната експертиза по разследването.

Още вчера стана ясно, че във времето е имало сигнали, които са били пренебрегвани. Включително дълги отсъствия на 15-годишнoто момче от училище. Проверката в частното училище продължава, като лицензът му може да бъде отнет.

„Очакваме да приключи прокурорската проверка и да се види дали ще бъдат образувани следствени дела за длъжностни престъпления, за изготвяне на документация с невярно съдържание”, каза министърът на образованието проф. д-р Георги Вълчев.

Премиерът пък зададе въпроси:

„Как така институции се дали на едно НПО име, функция и легитимация на държавна агенция? Как това НПО - свърталище на педофилия, се е радвало на финансова и политическа подкрепа? Един човек, който е бил толериран финансово, политически, легитимиран обществено, е човек, погазващ брутално всякакви морални норми, хладнокръвен убиец на деца и откровен педофил. Как така се е стигнало до това нещо?”, пита Румен Радев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ивайла мирчева

    34 16 Отговор
    някой ги екзекутира по едни други причини

    21:24 15.09.2026

  • 2 Горски

    27 19 Отговор
    Тръмп дава 5000 долара, а Йотовица 5000 грама кока.

    Коментиран от #10

    21:24 15.09.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 4 Отговор
    Уникални-
    ПЕДОФИЛ С КАРТЕЧНИЦА 🤔🤔🤔🤔

    21:26 15.09.2026

  • 4 Абе

    17 14 Отговор
    Щом не казахте кой ги уби значи чичо румен е пристанал на глиган 😀

    21:27 15.09.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 11 Отговор
    кога се убиват или самоубиват хора? когато знаят нещо много важно , били са във връзка с предишен ГУРУ!! хипотетично Алексей Петров!! а той в кви схеми е играл ще ви разкажа друг път

    21:28 15.09.2026

  • 6 господин Радев

    16 13 Отговор
    сигурен ли сте в това което казахте днес ? май не сте

    21:29 15.09.2026

  • 7 Вещо лице

    19 9 Отговор
    Като се знам какъв инженер съм, ме е страх да отида на лекар. Така и нашите "вещи" лица!

    Коментиран от #42, #58

    21:29 15.09.2026

  • 8 а бре,мра

    24 9 Отговор
    шляци милиционерски и прокурорски,кажете защо тия хора ги избихте!

    Коментиран от #11

    21:30 15.09.2026

  • 9 стоян георгиев

    20 9 Отговор
    Лама Кандев прикривал ли е Лама Калушев?

    Коментиран от #16

    21:30 15.09.2026

  • 10 Това какво общо има със статията?

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Горски":

    Все едно си дресиран папагал.

    21:30 15.09.2026

  • 11 стоян георгиев

    10 4 Отговор

    До коментар #8 от "а бре,мра":

    Милиционерът Кандев ли ги прикриваше?

    21:31 15.09.2026

  • 12 Пич

    17 13 Отговор
    Какво чухме дотук?
    - Едни ненормални се самоубили
    - Един ненормален ги убил на два пъти
    - Един ненормален ги убил наведнъж, но ги влачил на две места
    - Било им много важно преди да се самоубият, да запалят едно куче
    - Ненормални, но изкарвали куп пари и оборудвани като за военни действия

    И последно, но много важно което ви казах днес - дори и един Резидент му беше наредено да мрънка!!!
    Тъй като много от вас не са толкова умни, че да разберат какво казвам - Резидента е показател, не проблем!!! Преди него не посмяха да гъкнат ни Баце, ни Кокорчо, ни Пеевски, или други, докато управляваха!!!
    Какво виждаме в Баба Алино - същото!!! Никой не смее да гъкне !!!

    Или - някой си има пионки с папионки!!!
    Да кажа ли кой, или поне това ще се сетите?!

    Коментиран от #25

    21:31 15.09.2026

  • 13 ха ха

    5 3 Отговор
    нещо КАТ няма ли да се изкажат , актове фишове , ала бала страшен злодей

    21:31 15.09.2026

  • 14 Без Име

    12 11 Отговор
    Станаха неудобни, и ги очистиха по КаГеБейски модел! ПРОКУРВАТУРАТА замазва истината!

    Коментиран от #26, #61

    21:32 15.09.2026

  • 15 ама разбира са

    11 8 Отговор
    Смятам е напълно нормално да утрепеш трима от сподвижниците си, после да цепиш през България по диагонал за да си довършиш ремонта на вилата, после да цепиш диагонала на обратно и да се скриеш да си теглиш куршума. Кое според вас не е нормалното?

    21:32 15.09.2026

  • 16 100ене

    3 5 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    Да идеш на лама салама

    21:32 15.09.2026

  • 17 ДАЖЕ КЪСНО СЕ Е ГРЪМНАЛ

    8 2 Отговор
    НА ТОЗИ ИЗ..... ОТ КИЛОМЕТЪР МУ ЛИЧИ ,ЧЕ Е КУКУБЕНД. ПРОТИВНА МАЗНА ОИДИ ФИЗИОНОМИЯ/

    21:32 15.09.2026

  • 18 Всичко

    7 13 Отговор
    Е ясно,Зеленият Чорап е подчинен на Ши..ши и Баце....значи е много ниско в йерархията на мафията........Делян е големият бос....Румбата е шут.

    21:32 15.09.2026

  • 19 Свършете си работата

    11 7 Отговор
    и тогава се обяснявайте! Не били "толкова насилвани физически, колкото психологически". Това е идиотия. То бива дебилщина, ама чак толкова!

    21:32 15.09.2026

  • 20 Гей Ивей Калушев

    8 5 Отговор
    е бил изваян като личност, лама и водач още в детските си години от баща си.

    21:33 15.09.2026

  • 21 Смятай

    11 5 Отговор
    Смятай ква държава, щом 7 месеца се занимава с един п.д офил и кликата му.
    Райха и Нквд не ги харесвам, ама поне за такива изобщо нямаше и да чуем.
    Ама сега либерастия бате, че и мемориални плочи на Петрохан им вдигат.

    Коментиран от #28, #30

    21:33 15.09.2026

  • 22 Ааайде

    7 4 Отговор
    Стига лъгахте бе !

    21:34 15.09.2026

  • 23 НАСЛЕДСТВО ОТ ТАТИ

    8 0 Отговор
    И он е нарисуван пиидал.Тя семкатагде да падне ?!

    21:34 15.09.2026

  • 24 стоян георгиев

    15 2 Отговор
    Като главен секретар на МВР защо Кандев не разкри какво се случи на Петрохан?

    21:35 15.09.2026

  • 25 Виждам, че ти е мъчно за педофилите

    8 5 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    Но се опитай да го превъзмогнеш. Животът не свършва с Петрохан и опустелите пещери наоколо.

    Коментиран от #29, #36

    21:35 15.09.2026

  • 26 А що

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Без Име":

    Не по ЦРУрски модел?

    21:36 15.09.2026

  • 27 Тити на Кака

    8 1 Отговор
    Оппаланкааааа, историята с момичето се оказва по-дебела, отколкото изглеждаше....
    А ако се появят и доказателства за сексуално насилие върху него в село Българи...ойде коня у ряката...

    Коментиран от #47

    21:37 15.09.2026

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 3 Отговор

    До коментар #21 от "Смятай":

    Смятай, колко са добри щом са те заблудили,
    че у нас педофилите ходят с картечници от Силистра до Бургас и обратно😉❗

    21:37 15.09.2026

  • 29 Виждаш

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Виждам, че ти е мъчно за педофилите":

    Си неопределената физиономия в огледалото, и се чудиш какво си!

    21:37 15.09.2026

  • 30 Смяташ

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Смятай":

    Ама с простотия как да смяташ😀 90% сте такива давеева

    21:37 15.09.2026

  • 31 Откъде е инфото

    6 7 Отговор
    за бащата на Калушев. Оплели сте се в мантрата една жена на пазаро каза! Това експертиза ли е или "художествена измислица". Вашето е гавра с обществото! Чии марионетки сте?

    21:38 15.09.2026

  • 32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    В ТУРСКИЯ ГРАД МЕРСИН
    ДНЕС ЗАЛОВИХА ВОДОЛАЗИ И ПОДВОДНИ СКУТЕРИ С КОИТО ТЕ ТРЯБВАЛО ДА РАЗТОВАРЯТ 2 ТОНА КОКАИН КОЙТО БИЛ
    ЗАКАЧЕН В КОНТЕЙНЕРИ ПО ДЪНОТО НА КОРАБ ИДВАЩ ОТ ЛАТИНСКА АМЕРИКА
    .......
    ЗАЕДНО С КОКАИНА ЕСТЕСВЕНО
    .......
    ДА БЪДЕШ ИЗВРАТЕН СЕКСУАЛНО НЕ ИЗКЛЮЧВА ДА БЪДЕШ ПРОЯВЕН И КРИМИНАЛНО:)

    21:39 15.09.2026

  • 33 Мюмюн

    0 0 Отговор
    ко на занимавате с тези. оправяйте се.

    21:40 15.09.2026

  • 34 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    13 4 Отговор
    Честно казано, приятно съм изненадан от сайта, че публикува тази инфомрация, която е против ПП-ДБ.
    Има още история. Ивайло Калушев като 17-сет годишен е хванат да блудства с 9-годишно момче. Тогава го спасява неговият баща, който е имал позиции в ДС. Обаче, тогава властта е била силна и изключват Ивайло Калушев от гимназията и той не успява да завърши средно образование. По-късно, чак през 1994г взема диплома за средно образование.
    Това е "начетеният" лама, от който се възхищават всички членове и фенове на ПП-ДБ.

    Коментиран от #57

    21:41 15.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Трябва

    11 4 Отговор

    До коментар #25 от "Виждам, че ти е мъчно за педофилите":

    Да сте много глупаво нещо, за да вярвате на държавните лъжци, че непременно са педофили! Еленентарници сте, затова ви мислят за идиоти и ви правят льохави! Защото не може да мислите!
    Ти лично, откъде знаеш, че са педофили?
    Какви доказателства може да представиш?
    Някой друг глупак може ли, или защото държавата, психолозите и прокуратурата ви казаха така?

    21:42 15.09.2026

  • 37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор
    ТОВА ЧЕ ЕДИНИЯ Е ИЗВРАТЕНЯК
    НЕ КАЗВА ЧЕ И ДРУГИТЕ ДА ИЗВРСТЕНЯЦИ

    21:43 15.09.2026

  • 38 СЪГЛАСЕН НО ИМА

    2 2 Отговор
    ЕДНО НО. ЗАЩО ТОЛКОВА ПРИКАЗКИ СЪС БАЩАТА НА МОМИЧЕТО КОГА ТОЗИ Е МОГЪЛ ДА ОЧИСТИ НЕГО И ВСИЧКО ПРИКЛЮЧВА. А НЕ ДРУГИТЕ ПЕТИМА. САМО ПИТАМ. И ПАК ТЪРСЕТЕ СЪЗДАТЕЛИТЕ И ФИНАНСИТЕ НА ТОВА НПО. ТАМ Е ЗАРОВЕНО КУЧЕТО.

    21:44 15.09.2026

  • 39 Без Име

    8 1 Отговор
    Как овчарят, открил кемпера се озова в Мексико и дава видеоконферентни показания в присъствието на своя адвокат?

    Коментиран от #53

    21:44 15.09.2026

  • 40 хихи

    0 2 Отговор
    Радев пита!? Аз му отговарям, защото баща му не го е научил, че баламите са като люцерната искат само косене и поливане...

    21:45 15.09.2026

  • 41 Учуден

    8 2 Отговор
    Добре, за децата е ясно, че може да се манипулират, но никъде не видях обяснение как се манипулират трима възрастни, та чак да се самоубият заради злочинствата на четвърто лице. Отделно психолога като твърдеше, че Николай не е носил със себе си оръжие с какво е стрелял и по кого? Имам чувството, че частично версията е нагаждана по една или друга причина.

    Коментиран от #43

    21:45 15.09.2026

  • 42 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Вещо лице":

    Инженера, дето го следите напразно от пет години по 24 часа?

    21:46 15.09.2026

  • 43 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Учуден":

    Питай Стоянча!

    21:48 15.09.2026

  • 44 Оня Деян дето

    7 2 Отговор
    Избяга в Мексико, ако им е бил сподвижник е време да излезе на сцената и да каже какво е намерил, тъй като той е открил тримата на Петрохан.
    Гарантирам ви, че ако бях аз, щях да извадя телефона и да снимам, няма начин да не е скрил видео от разстрела им. Затова избяга през девет планини в Мексико.Защото и него ще го самоубият.
    Да каже за Калушев, не е честно, тея мръсни крадливи и безскруполни комуняги да се гаврят с демократичните сили през прокуратурата без доказателства.
    ДЕЯНЕ ИЗЛЕЗ КАЖИ КАКВО СИ ВИДЯЛ, ако не и ти си бил с дансаджии при разстрела им!

    21:48 15.09.2026

  • 45 очакваме кметска оставка

    3 3 Отговор
    Румен Радев в качеството си на премиер произнесе присъда над един педофил и убиец на деца.
    Ред е на правосъдието да публикува заключенията на експертите и да потърси отговорност от спонсорите на държавна служба.

    21:48 15.09.2026

  • 46 Територията

    4 0 Отговор
    Тук всеки отрепляк взе да се взима на сериозно. Има ли кинти-полиция, прокуратура, служби всички са кьорави. Разграден двор!

    21:49 15.09.2026

  • 47 хихи

    7 1 Отговор

    До коментар #27 от "Тити на Кака":

    че то от началото си личеше че там е ключа за палатката. Първо педофилията си беше налице. Второ онова писмо/СМС до майка му "майко не вярвай каквото и да чуеш"!!!!??? трето онова за "държавата кочина и едно дете на което искаме да помогнем" - За такива неща никой не се самоубива!!!!

    21:50 15.09.2026

  • 48 Бай Иван

    2 2 Отговор
    П.д ал Калуш го признавам за велик манипулатор. Сложи Гьобелс в малкото си джобче.
    Такива сложни машинации да има винаги под ръка голи малки д.п ета

    21:51 15.09.2026

  • 49 Учуден

    8 2 Отговор
    Абе в тази експертиза няма ли да споменете някой жив замесен? Или е по-лесно всички да са умрели?

    21:52 15.09.2026

  • 50 Анонимен

    2 5 Отговор
    Престанете с да ни занимавате с тая шайка.Омръзна на всички.

    21:54 15.09.2026

  • 51 Хмм

    5 3 Отговор
    още в началото говореха за момиче, което Николй на път за София е завел вкъщи, на нея край морето ѝ харесало, но в Петрохан нещо се е случило и тя е поискала да се върне вкъщи, на 50 години не е лесно да съблазниш момиче

    21:54 15.09.2026

  • 52 неудобен въпрос

    2 0 Отговор
    Службите докладвали ли са за дейността на НАКЗТ на тогавашния президент или пък не са знаели, заради недостатъчна компетентност, или президента не го вълнуват НПОта владеещи територии в страната?

    21:56 15.09.2026

  • 53 Лесно

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "Без Име":

    Само той се е усетил, че ще ги избият, а му се живее! Тоя знае много, и ще го свитнат!

    21:56 15.09.2026

  • 54 Тази тема педроханската е за

    6 2 Отговор
    Отвличане на вниманието на електората от далеч по важни теми. Като например темата за ислямизацията и за украинизацията.

    21:57 15.09.2026

  • 55 Айде да спасяваме ЙотовГейт

    4 0 Отговор
    Впрочем къде се дяна кметът на Гинци?

    21:57 15.09.2026

  • 56 Анонимен

    4 0 Отговор
    Мунчо е годов с присъдата. Нищо че е прозд фатмак.

    22:00 15.09.2026

  • 57 НЕВЕРОЯТЕН Т ЪПАК

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Откъде е инфото?Гласове? Поглед?Пик?

    Коментиран от #76

    22:00 15.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Бащата на Ивайло Калушев е

    4 0 Отговор
    Георги Калушев, който е бил високопоставен агент на Държавна сигурност (ДС) и на българските специални служби поне до 1998 година. Вербуван е през 1972 г. към Първо главно управление (ПГУ) на Държавна сигурност, а по-късно прехвърлен към Второ главно управление (контраразузнаването). Работа след 1989 г.: Досието му и картончетата от службите сочат, че той е останал активен секретен сътрудник и след политическите промени, като е работил за Националната служба за сигурност (НСС) поне до 1998 г. И той и сина му обаче са имали връзки с Мосад и вероятно израелско гражданство .Заедно със сина си Ивайло Калушев участва в създаването на "Сдружение Международен център за обучение" ред други ционистки структури покрай "европейските ренжъри" в чийто борд на директори всички са такива дефакто

    22:01 15.09.2026

  • 60 Вашето мнение

    2 3 Отговор
    цялата жълтопаветна секта на ппдб е правила същото.

    22:02 15.09.2026

  • 61 не са ги

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Без Име":

    очистили от кгб знам че много ти се иска но тук говорим за голямата мафия а не кгб !!! никой не пита защо пат фалън пристигна от сащ без предупреждение и след 4 дена беше избита цялата група??? знаете ли че пат фалън се занимава с мексиканските наркокартели които търгуват с европа?

    22:03 15.09.2026

  • 62 Оня намира трупове и изчезва в Мексико

    5 0 Отговор
    Калушев е можел да замине където си пойска и да се покрие.Защо да се самоубива.Педофилите се борят да живеят до последно и не се разкайват.

    22:03 15.09.2026

  • 63 Манол 24 см

    3 1 Отговор
    Аз мисля,че случая е пределно ясен..
    Човека ги е убил и след това се е самоубил с два изстрела в главата,какво неясно има??

    22:04 15.09.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Българи не стават

    3 1 Отговор
    Трябва да повикаме независими разследващи.Нищо че имаше време да се заличът следите,ще надушат нещо.

    Коментиран от #80

    22:10 15.09.2026

  • 67 ПП-ДБ ЧЕСТИ ГОСТИ

    2 2 Отговор
    КАКВО ПРАВЯТ ЕДНИ 50Г. МЪЖЕ САМИ НА ХИЖА ПЕТРОХАН 4 ГОДИНИ? НЕ СА КАНИЛИ ЖЕНИ? ДЯЛКАЛИ СА ОГРОМНИ ФАЛОСИ? НА ДЪРВЕНИ?

    22:10 15.09.2026

  • 68 Едно на ум пичове

    1 3 Отговор
    Когато фамилията завършва на (ев) а не на (ов) на 90% става дума за боооклуци !

    Коментиран от #74

    22:11 15.09.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Без едно доказателство.

    2 3 Отговор
    Калушев може да е бил деен и готин човек.Много по свестен,от всички тук.Готов да помогне на хора в беда.

    22:13 15.09.2026

  • 71 Тази тема

    2 0 Отговор
    Отдавна не е важна за обществото. Кво що и как е без значение вече. На всички им стана ясно че Иво Мирчев е педофил и е изнасилил Гюров като малък

    22:14 15.09.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Гост

    1 0 Отговор
    Може и да е имало педофилия, ама хетеро е решил пъзела!

    22:16 15.09.2026

  • 74 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Едно на ум пичове":

    Един НЕумен дава съвет❗
    Дали на ОВ или на ЕВ ще завършва фамилията зависи от това дали е твърда съгласната в края на името, а не от твоето НЕзнание което показваш като УМ‼️

    22:16 15.09.2026

  • 75 МИ НАЛИ ДРАСКАХА ЗА ЛГБТ В УЧИЛИЩЕ

    0 0 Отговор
    ПП-ДБ ПО ТРАДИЦИЯ СЕ ИЗНАСИЛВАТ ЗА ДОБЪР ДЕН!

    22:17 15.09.2026

  • 76 Невероятният лама Мирчев

    6 0 Отговор

    До коментар #57 от "НЕВЕРОЯТЕН Т ЪПАК":

    Като човек, който плащам на всички фенове на ПП-ДБ в този сайт по 10 евроцента на коментар, аз потвърждавам, че това е истина. Истината за лама Калушев излезе от баща ми, кйто бе партиен секретар в Тобухин и доносник от ДС и бе разнесена с листовки до цялото ръководство на ПП-ДБ от разносвачите на Глово.

    22:18 15.09.2026

  • 77 Анализ

    1 1 Отговор
    Кой и защо ги уби? Никога няма да се разбере!

    Коментиран от #84

    22:18 15.09.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 САМО ОТ СВИРКИ

    1 0 Отговор
    4 МИЛИОНА БЕЗ ДА РАБОТИ?

    22:20 15.09.2026

  • 80 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Българи не стават":

    Кандев защо не извика независими разследващи?

    22:24 15.09.2026

  • 81 темата за връзката на групата на Калушев

    0 0 Отговор
    с Моссад е тема табу обаче нали? За връзката на групата на Калушев в състава на "Европейската федерация на рейнджърите" и за връзката им с Михаел Гросман и Томер Леви от SensoGuard ( фирма на Моссад) ! Реално тези хора са служители на Моссад и пряка връзка имат със убитите в Петрохан и Околчица. Вижте на сайта им с какво са се занимавали. Интересно е ! Там където става дума за военни бази затвори и тунели .. Интересно съвпадение е че освен "Европейската федерация на рейнджърите" и Калушевците със SensoGuard (фирма на Моссад) контакти с Михаел Гросман и Томер Леви е имал и Алексей Петров и това е било във връзка с електрониката и т.н на няколко охраняеми обекта един от който новият получастен затвор и охраняеми периметри до Дупница за който въобще не се говори. Жертвите са имали контакт и са работили за Моссад и вероятно и за други чужди служби като подизпълнители и това лесно може да се докаже ! Вижте и видеата и снимките от конференцията в Румъния от 2025 г .... все още ги има качени за сега ...Моля от МС мнение да дадат по темата ! Кой са всички лица и фирми в България които връзки са имали и имат с Михаел Гросман и Томер Леви от SensoGuard ( фирма на Моссад) ? Нима ясно не е написано още на заглавната страница на сайта на SensoGuard : СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ
    ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ ..

    22:25 15.09.2026

  • 82 Къде с мексиканците и записите от тола

    0 0 Отговор
    Само троловете ви вярват, ама тука е така.

    22:26 15.09.2026

  • 83 ИСКАШЕ ДА ИМА ПОВЕЧЕ КАТО КИРО И АСЕН?

    0 0 Отговор
    РАДЕВ МИ ХАРЕСА ДНЕС. НАЙ НАКРАЯ РАЗБРА КАКВИ ШАРЛАТАНИ- ПЕДОФИЛИ НИ НАТРЕСЕ

    22:26 15.09.2026

  • 84 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Анализ":

    Питай Кандев.Той беше гл.секретар на МВР.

    22:27 15.09.2026

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