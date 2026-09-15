Бащата на Ивайло Калушев прикривал посегателства над малолетни

Страх от евентуално наказателно преследване за блудство може да е задвижил фаталните събития в хижа „Петрохан” и под връх Околчица. Това е записано в комплексната експертиза по разследването, с която NOVA разполага от свои източници. Въпросното дете е било заведено от Ивайло Калушев и други двама в къщата в царевското село Българи, става ясно от свидетелски показания. Бащата заплашил, че ще подаде сигнал в полицията.
За да изготвят комплексната експертиза, която включва психологична, психиатрична, сексологична и теологична част, вещите лица са използвали видео и аудио записи от иззети устройства и хард-дискове, протоколи от огледи, свидетелски показания, финансови анализи и материали от досъдебното производство. От документите става ясно, че основна роля в развитието на Ивайло Калушев е имал баща му, който е прикривал посегателства над малолетни в юношеските му години, се твърди в документа.
Според експертизата Калушев и хора около него са се насочвали към деца с емоционален дефицит, ниско самочувствие и проблеми в семейството.
Според вещите лица събития с участието на 13-годишно момиче в къщата на Калушев в с. Българи в края на януари са се оказали ключови за това, което впоследствие е станало в хижата и под връх Околчица.
Прочитът на експертите е: „Няма съмнение, че Калушев е решил еднолично да приключи буквално с всичко след провала с опита за „приобщаване” на T. към сектата и острата реакция от страна на баща ѝ. Въпреки проведения двучасов разговор с него след завръщането на групата от с. Българи, Калушев осъзнава, че не е успял да разсее съмненията на родителя”.
Документът не посочва като основен мотив липса на финансови средства, въпреки че през последните годините приходите намалявали.
„Подробната разбивка на даренията и постъпленията показва очевиден тренд към ограничаване на приходите, както като брой на постъпленията, така и като размер на сумите, като през 2025 г. спадът е осезаем”, пише в комплексната експертиза по разследването.
Изследването проучва различни периоди от живота на Калушев.
„Много характерно за Калушев е способността му да трансформира манипулативно позицията си от безскрупулен бенефициент на изгоди и блага, в такава на „алтруистичен меценат”, който „спасява” или „помага”, пише в комплексната експертиза по разследването.
В „Интервюто в Новините на NOVA” едно от вещите лица посочи, че всички експерти са били единодушни в заключенията си.
„Там става дума за педофилия, става дума за манипулиране на децата. Те не са били толкова насилвани физически, а психологично деформирани, ако мога така да кажа, за да приемат сексуалната връзка с насилника. Но това е маскиран насилник”, каза доц. д-р Владимир Велинов, вещо лице, изготвило експертиза по разследването.
„Детето постепенно спира да се интересува от семейството, училището и приятелския кръг, като едновременно с това се фиксира изцяло върху образа на „гуруто” и се подчинява на всички правила и изисквания. Съблазняването минава чрез осигуряване на продоволствия, преживявания - гмуркане, каране на моторна шейна, екзотични пътувания”, пише в комплексната експертиза по разследването.
Още вчера стана ясно, че във времето е имало сигнали, които са били пренебрегвани. Включително дълги отсъствия на 15-годишнoто момче от училище. Проверката в частното училище продължава, като лицензът му може да бъде отнет.
„Очакваме да приключи прокурорската проверка и да се види дали ще бъдат образувани следствени дела за длъжностни престъпления, за изготвяне на документация с невярно съдържание”, каза министърът на образованието проф. д-р Георги Вълчев.
Премиерът пък зададе въпроси:
„Как така институции се дали на едно НПО име, функция и легитимация на държавна агенция? Как това НПО - свърталище на педофилия, се е радвало на финансова и политическа подкрепа? Един човек, който е бил толериран финансово, политически, легитимиран обществено, е човек, погазващ брутално всякакви морални норми, хладнокръвен убиец на деца и откровен педофил. Как така се е стигнало до това нещо?”, пита Румен Радев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ивайла мирчева
21:24 15.09.2026
2 Горски
Коментиран от #10
21:24 15.09.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ПЕДОФИЛ С КАРТЕЧНИЦА 🤔🤔🤔🤔
21:26 15.09.2026
4 Абе
21:27 15.09.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
21:28 15.09.2026
6 господин Радев
21:29 15.09.2026
7 Вещо лице
Коментиран от #42, #58
21:29 15.09.2026
8 а бре,мра
Коментиран от #11
21:30 15.09.2026
9 стоян георгиев
Коментиран от #16
21:30 15.09.2026
10 Това какво общо има със статията?
До коментар #2 от "Горски":Все едно си дресиран папагал.
21:30 15.09.2026
11 стоян георгиев
До коментар #8 от "а бре,мра":Милиционерът Кандев ли ги прикриваше?
21:31 15.09.2026
12 Пич
- Едни ненормални се самоубили
- Един ненормален ги убил на два пъти
- Един ненормален ги убил наведнъж, но ги влачил на две места
- Било им много важно преди да се самоубият, да запалят едно куче
- Ненормални, но изкарвали куп пари и оборудвани като за военни действия
И последно, но много важно което ви казах днес - дори и един Резидент му беше наредено да мрънка!!!
Тъй като много от вас не са толкова умни, че да разберат какво казвам - Резидента е показател, не проблем!!! Преди него не посмяха да гъкнат ни Баце, ни Кокорчо, ни Пеевски, или други, докато управляваха!!!
Какво виждаме в Баба Алино - същото!!! Никой не смее да гъкне !!!
Или - някой си има пионки с папионки!!!
Да кажа ли кой, или поне това ще се сетите?!
Коментиран от #25
21:31 15.09.2026
13 ха ха
21:31 15.09.2026
14 Без Име
Коментиран от #26, #61
21:32 15.09.2026
15 ама разбира са
21:32 15.09.2026
16 100ене
До коментар #9 от "стоян георгиев":Да идеш на лама салама
21:32 15.09.2026
17 ДАЖЕ КЪСНО СЕ Е ГРЪМНАЛ
21:32 15.09.2026
18 Всичко
21:32 15.09.2026
19 Свършете си работата
21:32 15.09.2026
20 Гей Ивей Калушев
21:33 15.09.2026
21 Смятай
Райха и Нквд не ги харесвам, ама поне за такива изобщо нямаше и да чуем.
Ама сега либерастия бате, че и мемориални плочи на Петрохан им вдигат.
Коментиран от #28, #30
21:33 15.09.2026
22 Ааайде
21:34 15.09.2026
23 НАСЛЕДСТВО ОТ ТАТИ
21:34 15.09.2026
24 стоян георгиев
21:35 15.09.2026
25 Виждам, че ти е мъчно за педофилите
До коментар #12 от "Пич":Но се опитай да го превъзмогнеш. Животът не свършва с Петрохан и опустелите пещери наоколо.
Коментиран от #29, #36
21:35 15.09.2026
26 А що
До коментар #14 от "Без Име":Не по ЦРУрски модел?
21:36 15.09.2026
27 Тити на Кака
А ако се появят и доказателства за сексуално насилие върху него в село Българи...ойде коня у ряката...
Коментиран от #47
21:37 15.09.2026
28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #21 от "Смятай":Смятай, колко са добри щом са те заблудили,
че у нас педофилите ходят с картечници от Силистра до Бургас и обратно😉❗
21:37 15.09.2026
29 Виждаш
До коментар #25 от "Виждам, че ти е мъчно за педофилите":Си неопределената физиономия в огледалото, и се чудиш какво си!
21:37 15.09.2026
30 Смяташ
До коментар #21 от "Смятай":Ама с простотия как да смяташ😀 90% сте такива давеева
21:37 15.09.2026
31 Откъде е инфото
21:38 15.09.2026
32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДНЕС ЗАЛОВИХА ВОДОЛАЗИ И ПОДВОДНИ СКУТЕРИ С КОИТО ТЕ ТРЯБВАЛО ДА РАЗТОВАРЯТ 2 ТОНА КОКАИН КОЙТО БИЛ
ЗАКАЧЕН В КОНТЕЙНЕРИ ПО ДЪНОТО НА КОРАБ ИДВАЩ ОТ ЛАТИНСКА АМЕРИКА
.......
ЗАЕДНО С КОКАИНА ЕСТЕСВЕНО
.......
ДА БЪДЕШ ИЗВРАТЕН СЕКСУАЛНО НЕ ИЗКЛЮЧВА ДА БЪДЕШ ПРОЯВЕН И КРИМИНАЛНО:)
21:39 15.09.2026
33 Мюмюн
21:40 15.09.2026
34 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Има още история. Ивайло Калушев като 17-сет годишен е хванат да блудства с 9-годишно момче. Тогава го спасява неговият баща, който е имал позиции в ДС. Обаче, тогава властта е била силна и изключват Ивайло Калушев от гимназията и той не успява да завърши средно образование. По-късно, чак през 1994г взема диплома за средно образование.
Това е "начетеният" лама, от който се възхищават всички членове и фенове на ПП-ДБ.
Коментиран от #57
21:41 15.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Трябва
До коментар #25 от "Виждам, че ти е мъчно за педофилите":Да сте много глупаво нещо, за да вярвате на държавните лъжци, че непременно са педофили! Еленентарници сте, затова ви мислят за идиоти и ви правят льохави! Защото не може да мислите!
Ти лично, откъде знаеш, че са педофили?
Какви доказателства може да представиш?
Някой друг глупак може ли, или защото държавата, психолозите и прокуратурата ви казаха така?
21:42 15.09.2026
37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НЕ КАЗВА ЧЕ И ДРУГИТЕ ДА ИЗВРСТЕНЯЦИ
21:43 15.09.2026
38 СЪГЛАСЕН НО ИМА
21:44 15.09.2026
39 Без Име
Коментиран от #53
21:44 15.09.2026
40 хихи
21:45 15.09.2026
41 Учуден
Коментиран от #43
21:45 15.09.2026
42 Дзак
До коментар #7 от "Вещо лице":Инженера, дето го следите напразно от пет години по 24 часа?
21:46 15.09.2026
43 Дзак
До коментар #41 от "Учуден":Питай Стоянча!
21:48 15.09.2026
44 Оня Деян дето
Гарантирам ви, че ако бях аз, щях да извадя телефона и да снимам, няма начин да не е скрил видео от разстрела им. Затова избяга през девет планини в Мексико.Защото и него ще го самоубият.
Да каже за Калушев, не е честно, тея мръсни крадливи и безскруполни комуняги да се гаврят с демократичните сили през прокуратурата без доказателства.
ДЕЯНЕ ИЗЛЕЗ КАЖИ КАКВО СИ ВИДЯЛ, ако не и ти си бил с дансаджии при разстрела им!
21:48 15.09.2026
45 очакваме кметска оставка
Ред е на правосъдието да публикува заключенията на експертите и да потърси отговорност от спонсорите на държавна служба.
21:48 15.09.2026
46 Територията
21:49 15.09.2026
47 хихи
До коментар #27 от "Тити на Кака":че то от началото си личеше че там е ключа за палатката. Първо педофилията си беше налице. Второ онова писмо/СМС до майка му "майко не вярвай каквото и да чуеш"!!!!??? трето онова за "държавата кочина и едно дете на което искаме да помогнем" - За такива неща никой не се самоубива!!!!
21:50 15.09.2026
48 Бай Иван
Такива сложни машинации да има винаги под ръка голи малки д.п ета
21:51 15.09.2026
49 Учуден
21:52 15.09.2026
50 Анонимен
21:54 15.09.2026
51 Хмм
21:54 15.09.2026
52 неудобен въпрос
21:56 15.09.2026
53 Лесно
До коментар #39 от "Без Име":Само той се е усетил, че ще ги избият, а му се живее! Тоя знае много, и ще го свитнат!
21:56 15.09.2026
54 Тази тема педроханската е за
21:57 15.09.2026
55 Айде да спасяваме ЙотовГейт
21:57 15.09.2026
56 Анонимен
22:00 15.09.2026
57 НЕВЕРОЯТЕН Т ЪПАК
До коментар #34 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Откъде е инфото?Гласове? Поглед?Пик?
Коментиран от #76
22:00 15.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Бащата на Ивайло Калушев е
22:01 15.09.2026
60 Вашето мнение
22:02 15.09.2026
61 не са ги
До коментар #14 от "Без Име":очистили от кгб знам че много ти се иска но тук говорим за голямата мафия а не кгб !!! никой не пита защо пат фалън пристигна от сащ без предупреждение и след 4 дена беше избита цялата група??? знаете ли че пат фалън се занимава с мексиканските наркокартели които търгуват с европа?
22:03 15.09.2026
62 Оня намира трупове и изчезва в Мексико
22:03 15.09.2026
63 Манол 24 см
Човека ги е убил и след това се е самоубил с два изстрела в главата,какво неясно има??
22:04 15.09.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Българи не стават
Коментиран от #80
22:10 15.09.2026
67 ПП-ДБ ЧЕСТИ ГОСТИ
22:10 15.09.2026
68 Едно на ум пичове
Коментиран от #74
22:11 15.09.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Без едно доказателство.
22:13 15.09.2026
71 Тази тема
22:14 15.09.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Гост
22:16 15.09.2026
74 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #68 от "Едно на ум пичове":Един НЕумен дава съвет❗
Дали на ОВ или на ЕВ ще завършва фамилията зависи от това дали е твърда съгласната в края на името, а не от твоето НЕзнание което показваш като УМ‼️
22:16 15.09.2026
75 МИ НАЛИ ДРАСКАХА ЗА ЛГБТ В УЧИЛИЩЕ
22:17 15.09.2026
76 Невероятният лама Мирчев
До коментар #57 от "НЕВЕРОЯТЕН Т ЪПАК":Като човек, който плащам на всички фенове на ПП-ДБ в този сайт по 10 евроцента на коментар, аз потвърждавам, че това е истина. Истината за лама Калушев излезе от баща ми, кйто бе партиен секретар в Тобухин и доносник от ДС и бе разнесена с листовки до цялото ръководство на ПП-ДБ от разносвачите на Глово.
22:18 15.09.2026
77 Анализ
Коментиран от #84
22:18 15.09.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 САМО ОТ СВИРКИ
22:20 15.09.2026
80 стоян георгиев
До коментар #66 от "Българи не стават":Кандев защо не извика независими разследващи?
22:24 15.09.2026
81 темата за връзката на групата на Калушев
ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ ..
22:25 15.09.2026
82 Къде с мексиканците и записите от тола
22:26 15.09.2026
83 ИСКАШЕ ДА ИМА ПОВЕЧЕ КАТО КИРО И АСЕН?
22:26 15.09.2026
84 стоян георгиев
До коментар #77 от "Анализ":Питай Кандев.Той беше гл.секретар на МВР.
22:27 15.09.2026