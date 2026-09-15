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Тити Папазов влиза в битката за президентския пост в българския баскетбол

Тити Папазов влиза в битката за президентския пост в българския баскетбол

15 Септември, 2026 19:09 377 6

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  • георги младенов

Известният треньор обяви официално кандидатурата си, обещавайки нова ера за спорта у нас

Тити Папазов влиза в битката за президентския пост в българския баскетбол - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският баскетбол е на прага на значима промяна – Константин Папазов, по-известен като Тити, официално се включва в надпреварата за президентския пост на Българската федерация по баскетбол. На специална пресконференция в столицата, харизматичният специалист разкри мотивите си и очерта приоритетите си, ако бъде избран за ръководител на централата.

Папазов не скри, че решението му да се кандидатира е провокирано от лична покана на досегашния президент Георги Глушков, който се оттегля от поста след дългогодишно управление. „За мен това е огромна чест и отговорност. Ако Глушков беше решил да се кандидатира отново, аз нямаше да се включа в надпреварата“, сподели Папазов пред медиите. -

Сред основните акценти в програмата на Тити Папазов е развитието на младите таланти. „Работата с децата ще бъде водещ приоритет. Вярвам, че бъдещето на българския баскетбол зависи от инвестициите в подрастващите“, категоричен бе кандидатът.

Впечатляващо е, че зад кандидатурата на Папазов застават именити фигури като Георги Младенов и Петко Маринов – бивши национални състезатели и треньори. Въпреки това, те няма да бъдат част от неговия управленски екип, но подкрепата им е ясен знак за доверието, което Папазов вдъхва в баскетболната общност.

Съдбовният вот за нов президент на Българската федерация по баскетбол ще се проведе на 5 октомври. Очакванията са големи, а баскетболната общественост следи с интерес развоя на събитията.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ясно

    1 0 Отговор
    Ето защо е в ИК на Гризелда

    19:13 15.09.2026

  • 2 Чуденка

    4 0 Отговор
    Хрантутници ,лапачи и гювечари ,готови да продадат всичко за едно топло местенце със сигурна заплатка и благи старини

    19:15 15.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Една машинка

    1 0 Отговор
    Да му дам за бръснар да се пусне

    19:43 15.09.2026

  • 6 Тоз

    0 0 Отговор
    Не се нарева.... сега за президентския пост...

    19:44 15.09.2026

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