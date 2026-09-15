Тити Папазов влиза в битката за президентския пост в българския баскетбол

Българският баскетбол е на прага на значима промяна – Константин Папазов, по-известен като Тити, официално се включва в надпреварата за президентския пост на Българската федерация по баскетбол. На специална пресконференция в столицата, харизматичният специалист разкри мотивите си и очерта приоритетите си, ако бъде избран за ръководител на централата.

Папазов не скри, че решението му да се кандидатира е провокирано от лична покана на досегашния президент Георги Глушков, който се оттегля от поста след дългогодишно управление. „За мен това е огромна чест и отговорност. Ако Глушков беше решил да се кандидатира отново, аз нямаше да се включа в надпреварата“, сподели Папазов пред медиите. -

Сред основните акценти в програмата на Тити Папазов е развитието на младите таланти. „Работата с децата ще бъде водещ приоритет. Вярвам, че бъдещето на българския баскетбол зависи от инвестициите в подрастващите“, категоричен бе кандидатът.

Впечатляващо е, че зад кандидатурата на Папазов застават именити фигури като Георги Младенов и Петко Маринов – бивши национални състезатели и треньори. Въпреки това, те няма да бъдат част от неговия управленски екип, но подкрепата им е ясен знак за доверието, което Папазов вдъхва в баскетболната общност.

Съдбовният вот за нов президент на Българската федерация по баскетбол ще се проведе на 5 октомври. Очакванията са големи, а баскетболната общественост следи с интерес развоя на събитията.