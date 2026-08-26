Новини
Спорт »
Световен футбол »
Динко Хоркаш напуска Лас Палмас срещу 4,5 милиона евро

Динко Хоркаш напуска Лас Палмас срещу 4,5 милиона евро

26 Август, 2026 13:34 394 0

  • лас палмас-
  • вратар-
  • динко хоркаш-
  • ал уасъл-
  • обединени арабски емирства-
  • локомотив пловдив

Хърватският страж, познат от Локомотив Пловдив, поема към Ал Уасъл в ОАЕ

Динко Хоркаш напуска Лас Палмас срещу 4,5 милиона евро - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лас Палмас официално се раздели с хърватския вратар Динко Хоркаш, който ще продължи кариерата си в Ал Уасъл, Обединени арабски емирства. Сделката, оценена на впечатляващите 4,5 милиона евро, бележи един от най-значимите изходящи трансфери за клуба през последните години.

Динко Хоркаш, добре познат на българските фенове от престоя си в Локомотив Пловдив, пристигна в Лас Палмас като свободен агент през лятото на 2024 година. Само за два сезона на Канарските острови, той успя да се наложи като ключова фигура под рамката, записвайки 59 официални срещи, включително 13 в престижната Ла Лига.

Трансферът на Хоркаш носи чиста печалба от около 4,2 милиона евро в касата на Лас Палмас, като сумата ще бъде изплатена на няколко транша. Президентът на клуба, Мигел Анхел Рамирес, подчерта, че средствата няма да бъдат насочени към нови попълнения, а ще послужат за стабилизиране на бюджета и покриване на вече планирани финансови дефицити.

Първоначално Хоркаш бе в ролята на втори избор зад опитния Яспер Силесен, но с постоянство и отлични изяви постепенно се превърна в един от най-ярките играчи на тима през изминалия сезон. Сега, пред него се откриват нови хоризонти в ОАЕ, където ще защитава цветовете на Ал Уасъл.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове