Динко Хоркаш напуска Лас Палмас срещу 4,5 милиона евро

Лас Палмас официално се раздели с хърватския вратар Динко Хоркаш, който ще продължи кариерата си в Ал Уасъл, Обединени арабски емирства. Сделката, оценена на впечатляващите 4,5 милиона евро, бележи един от най-значимите изходящи трансфери за клуба през последните години.

Динко Хоркаш, добре познат на българските фенове от престоя си в Локомотив Пловдив, пристигна в Лас Палмас като свободен агент през лятото на 2024 година. Само за два сезона на Канарските острови, той успя да се наложи като ключова фигура под рамката, записвайки 59 официални срещи, включително 13 в престижната Ла Лига.

Трансферът на Хоркаш носи чиста печалба от около 4,2 милиона евро в касата на Лас Палмас, като сумата ще бъде изплатена на няколко транша. Президентът на клуба, Мигел Анхел Рамирес, подчерта, че средствата няма да бъдат насочени към нови попълнения, а ще послужат за стабилизиране на бюджета и покриване на вече планирани финансови дефицити.

Първоначално Хоркаш бе в ролята на втори избор зад опитния Яспер Силесен, но с постоянство и отлични изяви постепенно се превърна в един от най-ярките играчи на тима през изминалия сезон. Сега, пред него се откриват нови хоризонти в ОАЕ, където ще защитава цветовете на Ал Уасъл.