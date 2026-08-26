Новини
Спорт »
Световен футбол »
Жоан Лапорта стопира резервните варианти за нов нападател

Жоан Лапорта стопира резервните варианти за нов нападател

26 Август, 2026 14:10 457 0

  • трансфер-
  • барселона-
  • централен нападател-
  • жоан лапорта-
  • хулиан алварес-
  • деко-
  • ханзи флик-
  • атлетико мадрид

Каталунският гранд отказва компромиси и ще чака аржентинската звезда Хулиан Алварес до последния миг на трансферния прозорец

Жоан Лапорта стопира резервните варианти за нов нападател - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В разгара на трансферната треска, Барселона демонстрира твърдост и последователност – клубът няма да се впуска в панически сделки за нов централен нападател. Президентът Жоан Лапорта категорично е отхвърлил идеята за временни решения и е дал зелена светлина само на един сценарий: привличането на Хулиан Алварес. Според информация на "Спорт", каталунците ще изчакат до последната секунда на пазара, без да се поддават на изкушението да инвестират в алтернативи, които не отговарят на високите стандарти на клуба.

След задълбочен анализ на всички възможности, спортният директор Деко и треньорът Ханзи Флик са стигнали до консенсус: няма да се правят компромиси с качеството. Варианти като Хари Кейн или Жоао Педро са финансово недостижими, а младите таланти като Николо Тресолди и Ели Жуниор Крупи не предлагат необходимата класа и опит, за да се превърнат в незабавни титуляри. Ръководството е категорично – няма да се харчат милиони за футболисти, които не са значително по-добри от наличните в състава.

Вчерашната визита на Лапорта в спортния комплекс "Сиутат Еспортива" беше ключова. Президентът лично поздрави отбора и проведе четиричасова среща със спортното ръководство, на която бе потвърдено: Барса ще чака Алварес, без да се впуска в прибързани трансфери. Лапорта настоя за търпение и подчерта, че клубът няма да подписва с "кръпки", които само временно да запълнят празнината в атаката.

Въпреки убедителната победа с 5:0 над Елче, решението на ръководството не е повлияно от моментната форма. Доверието към играчи като Рафиня, който блесна на върха на атаката, както и към Антъни Гордън, Карим Адейеми, Дани Олмо, Фермин Лопес и Ламин Ямал, е пълно. Всички те могат да поемат ролята на централен нападател при нужда, но именно Алварес е футболистът, който може да изведе Барса на следващото ниво.

Докато Атлетико Мадрид не промени позицията си и не отвори врата за преговори, Барселона няма да наддава излишно. Каталунците са готови да подобрят офертата си от 100 милиона евро, но само ако "дюшекчиите" проявят гъвкавост. Желанието на Алварес да облече екипа на Барса е ясно изразено – аржентинецът мечтае за "Камп Ноу".

В случай че трансферът не се осъществи до края на лятото, планът на Деко и Флик е ясен: ще се изчака до зимния прозорец, когато ситуацията ще бъде преоценена.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове