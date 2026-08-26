Жоан Лапорта стопира резервните варианти за нов нападател

В разгара на трансферната треска, Барселона демонстрира твърдост и последователност – клубът няма да се впуска в панически сделки за нов централен нападател. Президентът Жоан Лапорта категорично е отхвърлил идеята за временни решения и е дал зелена светлина само на един сценарий: привличането на Хулиан Алварес. Според информация на "Спорт", каталунците ще изчакат до последната секунда на пазара, без да се поддават на изкушението да инвестират в алтернативи, които не отговарят на високите стандарти на клуба.

След задълбочен анализ на всички възможности, спортният директор Деко и треньорът Ханзи Флик са стигнали до консенсус: няма да се правят компромиси с качеството. Варианти като Хари Кейн или Жоао Педро са финансово недостижими, а младите таланти като Николо Тресолди и Ели Жуниор Крупи не предлагат необходимата класа и опит, за да се превърнат в незабавни титуляри. Ръководството е категорично – няма да се харчат милиони за футболисти, които не са значително по-добри от наличните в състава.

Вчерашната визита на Лапорта в спортния комплекс "Сиутат Еспортива" беше ключова. Президентът лично поздрави отбора и проведе четиричасова среща със спортното ръководство, на която бе потвърдено: Барса ще чака Алварес, без да се впуска в прибързани трансфери. Лапорта настоя за търпение и подчерта, че клубът няма да подписва с "кръпки", които само временно да запълнят празнината в атаката.

Въпреки убедителната победа с 5:0 над Елче, решението на ръководството не е повлияно от моментната форма. Доверието към играчи като Рафиня, който блесна на върха на атаката, както и към Антъни Гордън, Карим Адейеми, Дани Олмо, Фермин Лопес и Ламин Ямал, е пълно. Всички те могат да поемат ролята на централен нападател при нужда, но именно Алварес е футболистът, който може да изведе Барса на следващото ниво.

Докато Атлетико Мадрид не промени позицията си и не отвори врата за преговори, Барселона няма да наддава излишно. Каталунците са готови да подобрят офертата си от 100 милиона евро, но само ако "дюшекчиите" проявят гъвкавост. Желанието на Алварес да облече екипа на Барса е ясно изразено – аржентинецът мечтае за "Камп Ноу".

В случай че трансферът не се осъществи до края на лятото, планът на Деко и Флик е ясен: ще се изчака до зимния прозорец, когато ситуацията ще бъде преоценена.