Google пусна приложение, което се справя с морската болест при движение

Google представи нова функция за смартфони с Android, която е насочена към вестибуларния сензорен конфликт, несъответствие, което възниква, когато вътрешното ухо на пътника усеща инерцията на превозното средство, докато зрителното му поле остава фиксирано върху статичен цифров дисплей. Докато конкурентните платформи въведоха подобна функционалност чрез Vehicle Motion Cues на Apple и избран софтуер на трети страни, интеграцията на системно ниво от Google разчита на нови API-та, вградени директно в рендеринг процеса на Android 17, което позволява индикаторите за движение да се наслагват плавно върху всички системни менюта и активни приложения.

В основата си Motion Assist използва инерциалния измервателен модул на смартфона – по-конкретно телеметричните данни в реално време от акселерометъра и жироскопа – за да изчисли динамиката на превозното средство. Алгоритъмът преобразува тези физически сили в едва забележими визуални мехурчета, разположени по периферията на дисплея, които се плъзгат напред при спиране, отклоняват се странично при завиване и се отдръпват при ускорение, за да предоставят на мозъка визуални сигнали, които отразяват физическото движение. Шофьорите и пътниците могат да конфигурират системата да се задейства автоматично при засичане на движение на автомобила, да я активират ръчно чрез „Бързи настройки“.

Основната пречка пред незабавното масово внедряване се крие във фрагментацията на софтуера, тъй като пълното нативно рендиране на SystemUI изисква активен път за ъпгрейд до Android 17. За по-стария хардуер, обвързан с по-стари операционни системи, помощни програми за достъпност от трети страни като KineStop продължават да предоставят работещи решения за наслагване в по-старите версии на Android, като използват стандартни разрешения за движение.