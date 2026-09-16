СO задвижи 3 устройствени плана и отчуждаването на 21 имота за достъпа до Националната детска болница

Столична община напредва по всички дейности в своите правомощия за осигуряване на достъпа и градската инфраструктура около бъдещата Национална детска болница. Започнало е отчуждаването на 21 имота по прилежащата улична мрежа, като за 14 от тях процедурите вече са приключили и обезщетенията са изплатени. Паралелно се работи по три подробни устройствени плана – за улицата до болницата, голям паркинг с подземна връзка към нея и електрическата подстанция. Извършват се и предварителните проучвания за довеждащата инфраструктура и връзката ѝ със Софийския околовръстен път.

Националната детска болница е проект, който българското общество очаква от години. Реализацията му изисква паралелна работа на държавата и Столична община – освен изграждането на самата болница трябва да бъдат осигурени транспортният достъп, паркирането, електрозахранването и необходимата инженерна инфраструктура.

Още при предишното редовно правителство Столична община успя да постигне споразумение с държавата за реализацията на Националната детска болница и необходимата инфраструктура към нея. В изпълнение на поетите ангажименти общината днес работи едновременно по устройственото планиране, отчужденията и подготовката на довеждащата инфраструктура.

Три устройствени плана за улица, паркинг и електрозахранване

Направление „Градско планиране и развитие“ работи по три подробни устройствени плана, пряко свързани с достъпа и функционирането на бъдещата болница, съобщи главният инженер на направлението инж. Деляна Сеченска.

Първият предвижда удължаване на съществуващата задънена улица от Околовръстния път до терена на болницата, с което да бъде осигурен необходимият достъп до лечебното заведение.

Вторият е за обособяването на голям паркинг срещу болницата, при ул. „Харманлийско въстание“, с подземна връзка към нея. Целта е да бъдат осигурени допълнителни места за автомобилите на пациенти и посетители.

Третата процедура е за електрическата подстанция, необходима за бъдещата болница. Устройственият проект вече е готов, изготвени са необходимите оценки и се работи по уреждането на собствеността с оглед приключване на процедурата с одобряване на ПУП.

Следващата стъпка е изработването и процедирането на двата плана за улицата и паркинга.

21 имота за транспортния достъп – 14 процедури вече са приключили

Столична община е предприела отчуждителни действия за 21 поземлени имота и една сграда, попадащи в трасетата на прилежащата улична мрежа – в участъци от ул. „Харманлийско въстание“ и бъдещата „Западна тангента“.

За 14 от поземлените имоти процедурите вече са приключили, като са изплатени равностойните парични обезщетения. За останалите седем е изготвен проект за изменение на кадастралната карта, който е процедиран в Агенцията по геодезия, картография и кадастър, и са издадени скици-проекти. Възложено е определянето на обезщетенията, след което предстоят публичното обявление и издаването на заповедите за отчуждаване.

Подготвя се довеждащата инфраструктура

Успоредно с устройствените и отчуждителните процедури Столична община чрез ОП „София-проект“ извършва предварителни проучвания за връзките на довеждащата улична мрежа със Софийския околовръстен път и със съществуващата инженерна инфраструктура.

Направено е геодезическо заснемане на достъпните и нечастни имоти. Вече са изискани и събрани изходни данни от експлоатационните дружества и се анализира териториалното обезпечаване на бъдещата улична и инженерна инфраструктура.

Достъпът до Детската болница е свързан със Западната дъга на Околовръстния път

Достъпът до Националната детска болница е технически свързан с окончателните решения по проекта за Западната дъга на Софийския околовръстен път. Изграждането ѝ е от стратегическо значение както за свързаността на София, така и за осигуряването на бърз достъп до бъдещата болница.

„Общината подкрепя усилията на МРРБ за завършване на липсващите участъци от Околовръстния път и ще продължи активно да изпълнява своите ангажименти. Околовръстният път е важен не само защото ще съкрати времето за пътуване и ще намали вредните емисии, но и защото ще осигури бързи трасета до Националната детска болница“, заяви заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов.

Очаква се изграждането на Западната дъга да спести средно до 30 минути време за пътуване в посока. Данните са базирани на средното време за изчакване в пиковите часове на съществуващите кръстовища в участъка, през който преминават над 30 000 превозни средства на денонощие.

Националната детска болница е обща кауза и обща отговорност. Столична община придвижва едновременно устройственото планиране, отчужденията и подготовката на довеждащата инфраструктура, така че решенията, които зависят от града, да не бъдат причина за забавяне на проекта.