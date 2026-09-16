Новини
България »
София »
СO задвижи 3 устройствени плана и отчуждаването на 21 имота за достъпа до Националната детска болница

СO задвижи 3 устройствени плана и отчуждаването на 21 имота за достъпа до Националната детска болница

16 Септември, 2026 16:58 562 10

  • со-
  • отчуждаване-
  • имоти-
  • национална детска болница

Общината осигурява терените, устройственото планиране и довеждащата инфраструктура; достъпът до болницата е пряко свързан с изграждането на Западната дъга на Околовръстния път

СO задвижи 3 устройствени плана и отчуждаването на 21 имота за достъпа до Националната детска болница - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столична община напредва по всички дейности в своите правомощия за осигуряване на достъпа и градската инфраструктура около бъдещата Национална детска болница. Започнало е отчуждаването на 21 имота по прилежащата улична мрежа, като за 14 от тях процедурите вече са приключили и обезщетенията са изплатени. Паралелно се работи по три подробни устройствени плана – за улицата до болницата, голям паркинг с подземна връзка към нея и електрическата подстанция. Извършват се и предварителните проучвания за довеждащата инфраструктура и връзката ѝ със Софийския околовръстен път.

Националната детска болница е проект, който българското общество очаква от години. Реализацията му изисква паралелна работа на държавата и Столична община – освен изграждането на самата болница трябва да бъдат осигурени транспортният достъп, паркирането, електрозахранването и необходимата инженерна инфраструктура.

Още при предишното редовно правителство Столична община успя да постигне споразумение с държавата за реализацията на Националната детска болница и необходимата инфраструктура към нея. В изпълнение на поетите ангажименти общината днес работи едновременно по устройственото планиране, отчужденията и подготовката на довеждащата инфраструктура.

Три устройствени плана за улица, паркинг и електрозахранване

Направление „Градско планиране и развитие“ работи по три подробни устройствени плана, пряко свързани с достъпа и функционирането на бъдещата болница, съобщи главният инженер на направлението инж. Деляна Сеченска.

Първият предвижда удължаване на съществуващата задънена улица от Околовръстния път до терена на болницата, с което да бъде осигурен необходимият достъп до лечебното заведение.

Вторият е за обособяването на голям паркинг срещу болницата, при ул. „Харманлийско въстание“, с подземна връзка към нея. Целта е да бъдат осигурени допълнителни места за автомобилите на пациенти и посетители.

Третата процедура е за електрическата подстанция, необходима за бъдещата болница. Устройственият проект вече е готов, изготвени са необходимите оценки и се работи по уреждането на собствеността с оглед приключване на процедурата с одобряване на ПУП.

Следващата стъпка е изработването и процедирането на двата плана за улицата и паркинга.

21 имота за транспортния достъп – 14 процедури вече са приключили

Столична община е предприела отчуждителни действия за 21 поземлени имота и една сграда, попадащи в трасетата на прилежащата улична мрежа – в участъци от ул. „Харманлийско въстание“ и бъдещата „Западна тангента“.

За 14 от поземлените имоти процедурите вече са приключили, като са изплатени равностойните парични обезщетения. За останалите седем е изготвен проект за изменение на кадастралната карта, който е процедиран в Агенцията по геодезия, картография и кадастър, и са издадени скици-проекти. Възложено е определянето на обезщетенията, след което предстоят публичното обявление и издаването на заповедите за отчуждаване.

Подготвя се довеждащата инфраструктура

Успоредно с устройствените и отчуждителните процедури Столична община чрез ОП „София-проект“ извършва предварителни проучвания за връзките на довеждащата улична мрежа със Софийския околовръстен път и със съществуващата инженерна инфраструктура.

Направено е геодезическо заснемане на достъпните и нечастни имоти. Вече са изискани и събрани изходни данни от експлоатационните дружества и се анализира териториалното обезпечаване на бъдещата улична и инженерна инфраструктура.

Достъпът до Детската болница е свързан със Западната дъга на Околовръстния път

Достъпът до Националната детска болница е технически свързан с окончателните решения по проекта за Западната дъга на Софийския околовръстен път. Изграждането ѝ е от стратегическо значение както за свързаността на София, така и за осигуряването на бърз достъп до бъдещата болница.

„Общината подкрепя усилията на МРРБ за завършване на липсващите участъци от Околовръстния път и ще продължи активно да изпълнява своите ангажименти. Околовръстният път е важен не само защото ще съкрати времето за пътуване и ще намали вредните емисии, но и защото ще осигури бързи трасета до Националната детска болница“, заяви заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов.

Очаква се изграждането на Западната дъга да спести средно до 30 минути време за пътуване в посока. Данните са базирани на средното време за изчакване в пиковите часове на съществуващите кръстовища в участъка, през който преминават над 30 000 превозни средства на денонощие.

Националната детска болница е обща кауза и обща отговорност. Столична община придвижва едновременно устройственото планиране, отчужденията и подготовката на довеждащата инфраструктура, така че решенията, които зависят от града, да не бъдат причина за забавяне на проекта.


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маца

    2 0 Отговор
    А защо СО не ги купи, нали Телерика бил супер бизнесмен??? Дрън-дрън българино ха-ха

    17:16 16.09.2026

  • 2 Докато Васко ДС то

    1 0 Отговор
    се накани, в Бургас ще вече работи детска болница за чудо и приказ!

    17:39 16.09.2026

  • 3 Мара

    0 0 Отговор
    За децата трябва бъдеще, болници има достатъчно, а за лакомниците трябва контрол на апетита или онова другото.

    17:49 16.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хитмен ᡕᠵデᡁ᠊╾━💥💥💥

    1 0 Отговор
    Тази болница помня, че я правят от 20г и тогава щеше да струва €30млн, сега €400млн, а като я завършат ще прескочат половин милиард евро.
    За 20г не само инфлацията е скочила, ами и джобовете на депутатите са станали по-дълбоки.

    18:00 16.09.2026

  • 8 ужас

    2 0 Отговор
    Васко ДС дава на петроханци 250клв, а за тук се стиска За педофили има мангизи, за болницата-няма.

    Коментиран от #9

    18:00 16.09.2026

  • 9 Хитмен ᡕᠵデᡁ᠊╾━💥💥💥

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ужас":

    Калиев, ако е бил педофил, той не е бил педофил само от 2022г, бил е педофил 2020г като купува хижата от бащата на Фидосова, бил е педофил и 2010г като спасява лично едно дете, бил е педофил и 2000г когато вече преподава и обучава хора в пещернячество, гмуркане, аварийно спасяване и алпинизъм. За 30г, за да не го хванат и поне да го регистрират или не е бил никога, или службите са го прикривали.

    18:08 16.09.2026

  • 10 Асенчо

    0 0 Отговор
    За толкова години поне да бяха отчуждили тези места. Интересно е кои са собствениците и кога са придобили имотите?

    18:22 16.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове