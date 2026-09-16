Samsung официално пусна One UI 9 за Galaxy S26

Samsung официално даде зелена светлина за най-новото обновяване на операционната си система, като даде старт на глобалното разгръщане на стабилната версия на One UI 9 за серията Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra. Базирана на базовата архитектура на Android 17 на Google, калибрирането на софтуера, готов за серийно производство, следва четиримесечен цикъл на публично тестване. Първите безжични актуализации започнаха на родния пазар на производителя в Южна Корея, като на участниците в приоритетната бета-програма беше предоставен компактен инсталационен пакет от 650 мегабайта, преди разгръщането да се разшири към международните пазари.

One UI 9 се фокусира върху усъвършенстването на ергономията при работа, като същевременно въвежда усъвършенствани инструменти за цифрова помощ. Сред най-важните нововъведения са „My FanCam“, интелигентна функция за кадриране, предназначена да проследява и центрира автоматично движещи се обекти по време на запис на видео, както и генеративни AI карти, интегрирани в таблото „Now Brief“ за персонализирана ежедневна телематика. Актуализацията също така модернизира основните пакети с приложения – включително „Document Scan“, „Voice Recorder“ и инструмента за превод в реално време – като в същото време вгражда специален диагностичен портал „Warranty and Care“ директно в основното меню с настройки, за да оптимизира телеметрията на хардуера и управлението на сервизните услуги.

Под повърхността на интерфейса актуализираната платформа предлага фини, но ефективни структурни промени в ежедневните точки на взаимодействие. Samsung е преработила системните анимации за по-плавни преходи в потребителския интерфейс, е увеличила основните плъзгачи за силата на звука и яркостта за по-прецизно взаимодействие и е въвела персонализируеми превключватели в Quick Panel.