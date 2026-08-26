Пълен самолет с фенове на Левски кацна Гърция, за да подкрепят футболистите на Хулио Веласкес в мача реванш срещу АЕК от плейофите за Шампионската лига.

Привържениците не спряха да пеят песни за любимия си клуб, като загравяха за уникалната атмосфера, която ще бъде на стадиона в Неа Филаделфия.