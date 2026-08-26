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Пълен самолет с фенове на Левски кацна Гърция

Пълен самолет с фенове на Левски кацна Гърция

26 Август, 2026 17:45 776 7

  • левски-
  • футбол-
  • фенове-
  • аек атина

Привържениците не спряха да пеят песни за любимия си клуб

Пълен самолет с фенове на Левски кацна Гърция - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Пълен самолет с фенове на Левски кацна Гърция, за да подкрепят футболистите на Хулио Веласкес в мача реванш срещу АЕК от плейофите за Шампионската лига.

Привържениците не спряха да пеят песни за любимия си клуб, като загравяха за уникалната атмосфера, която ще бъде на стадиона в Неа Филаделфия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ахааа

    7 2 Отговор
    Тази година три български отбора срещу три гръцки отбора- интересно!
    1. Цска 1948- Панатинайкос
    2. Левски- АЕК
    3. Цска 2016- Офи
    Дано поне един от трите да отстраним!!!

    17:50 26.08.2026

  • 2 цоло

    4 1 Отговор
    на три морета и цигано-турска музика

    17:53 26.08.2026

  • 3 квартал Христо Ботев

    1 3 Отговор
    Очакваме жителите на квартала ни да се завърнат победители и да се включат в незабравим сигански купон че подготвяме!

    Коментиран от #5

    18:10 26.08.2026

  • 4 Кофти

    3 1 Отговор
    Пълен самолет с будали кацна в Гърция

    18:18 26.08.2026

  • 5 Едерлези

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "квартал Христо Ботев":

    Ако победим никой от Аерогара и Христо Ботев до Сухата река та чак до Хаджи Димитър няма да спи тази нощ!!!!

    18:33 26.08.2026

  • 6 шапкаря

    1 0 Отговор
    колко хора има в този самолет?Кой плаща?Ха дано ама на да ли! Гонзо не е платил на съдията.Не е като в кочината.

    19:16 26.08.2026

  • 7 ГУМЕН КРАДЕВ

    1 0 Отговор
    Аз пък се зарадвах . Прочетох го - " Пълен самолет с фенове на Левски падна в Гърция " !

    19:21 26.08.2026

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