Пълен самолет с фенове на Левски кацна Гърция, за да подкрепят футболистите на Хулио Веласкес в мача реванш срещу АЕК от плейофите за Шампионската лига.
Привържениците не спряха да пеят песни за любимия си клуб, като загравяха за уникалната атмосфера, която ще бъде на стадиона в Неа Филаделфия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ахааа
1. Цска 1948- Панатинайкос
2. Левски- АЕК
3. Цска 2016- Офи
Дано поне един от трите да отстраним!!!
17:50 26.08.2026
2 цоло
17:53 26.08.2026
3 квартал Христо Ботев
Коментиран от #5
18:10 26.08.2026
4 Кофти
18:18 26.08.2026
5 Едерлези
До коментар #3 от "квартал Христо Ботев":Ако победим никой от Аерогара и Христо Ботев до Сухата река та чак до Хаджи Димитър няма да спи тази нощ!!!!
18:33 26.08.2026
6 шапкаря
19:16 26.08.2026
7 ГУМЕН КРАДЕВ
19:21 26.08.2026