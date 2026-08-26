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Кристъл Палас официално привлече защитник от Челси

Кристъл Палас официално привлече защитник от Челси

26 Август, 2026 19:30 563 0

  • аксел дисаси-
  • кристъл палас-
  • челси-
  • трансфер-
  • футбол

Клубът върви в много добра посока, така че мисля, че това беше правилното място за мен да продължа

Кристъл Палас официално привлече защитник от Челси - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кристъл Палас привлече Аксел Дисаси под наем от Челси, съобщиха двата клуба от Висшата английска лига. Защитникът записа 61 мача за "сините", след като се присъедини от Монако през 2023 година. Дисаси беше под наем в Уест Хям през миналия сезон, записвайки 14 мача в първенството.

"Много съм щастлив. Клубът върви в много добра посока, така че мисля, че това беше правилното място за мен да продължа", каза 28-годишният Дисаси.

Той беше част от отбора на Франция, който достигна до финала на световното първенство в Катар през 2022 година.


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