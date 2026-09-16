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Новак Джокович се завръща в Пекин

Новак Джокович се завръща в Пекин

16 Септември, 2026 19:45 358 2

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Непобеденият шампион отново ще играе на любимия си турнир

Новак Джокович се завръща в Пекин - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Новак Джокович официално потвърди участието си на престижния турнир ATP 500 в Пекин. След почти десетилетие отсъствие, сръбският ас се завръща на място, където никога не е познавал вкуса на поражението.

Пекин се оказва истински щастливо място за Джокович. В рамките на шест участия на китайска земя, той неизменно е триумфирал с трофея, превръщайки се в абсолютен господар на турнира. Последната му поява в Националния тенис център датира от 2015 година, но спомените за неговите впечатляващи победи все още са живи сред феновете.

В специално видеообръщение, разпространено от организаторите, Джокович не скри вълнението си: „Изключително съм щастлив, че след толкова време отново ще играя в Пекин. Националният тенис център заема специално място в сърцето ми, а подкрепата на китайските фенове винаги е била невероятна. Благодаря ви за любовта и вярната подкрепа през годините. Очаквам с нетърпение да се срещнем отново на корта!“


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