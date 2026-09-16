Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА се доближи до Левски след категоричен успех над Локомотив София

ЦСКА се доближи до Левски след категоричен успех над Локомотив София

16 Септември, 2026 21:03 913 4

  • цска-
  • локомотив софия-
  • първа лига-
  • футбол-
  • любослав пенев-
  • победа-
  • класиране-
  • левски-
  • джеймс ето’о-
  • жоел цварц

„Червените“ с важна победа в столичния квартал „Надежда“, феновете засвидетелстваха уважение към Любослав Пенев

ЦСКА се доближи до Левски след категоричен успех над Локомотив София - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА излезе победител с 2:0 срещу Локомотив (София) в отложен двубой от шестия кръг на Първа лига. С този успех „армейците“ се доближиха само на две точки от върха, заеман от вечния съперник Левски.

Още в началото на срещата, трибуните се превърнаха в сцена на истинско уважение. Привържениците на ЦСКА организираха впечатляваща хореография с лика на легендарния Любослав Пенев – настоящ треньор на „железничарите“, който се бори с тежко заболяване. Скандиранията в негова чест озвучиха стадиона и показаха, че футболът е нещо повече от игра.

Първото полувреме предложи динамика и напрежение. В 15-ата минута Анжело Мартино бе близо до откриване на резултата, но стражът на домакините Мартин Величков се намеси решително.

Малко по-късно, в 36-ата минута, Мохамед Медфаи от Локомотив също изпусна добра възможност, след като Фьодор Лапоухов спаси удара му.

Резултатът бе открит в 38-ата минута, когато Джеймс Ето’о се възползва от рикошет и с прецизен удар от въздуха изпрати топката в мрежата – 0:1 за ЦСКА.

След почивката „червените“ продължиха да доминират. В 74-ата минута Макс Ебонг бе на косъм да удвои преднината, но топката профуча над гредата.

В 84-ата минута резервата Жоел Цварц сложи точка на спора. След неубедителна намеса в защитата на Локомотив, нападателят се озова сам срещу вратаря и хладнокръвно реализира осмия си гол за сезона – 0:2.

С този триумф ЦСКА вече има 23 точки и диша във врата на лидера Левски, който е само с две повече. Локомотив (София) остава на 13-о място с едва 4 точки и ще трябва да търси спешно изход от трудната ситуация.

ЦСКА се доближи до Левски след категоричен успех над Локомотив София


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Феновете решаваме

    0 2 Отговор
    Още играят с тактиките и играчите на Христо Янев.Скоро ще закиклят,като миналия път.

    21:16 16.09.2026

  • 2 О, Морес

    1 0 Отговор
    Ами те и "сините" още играят с играчите и тактиката на Веласкес.И вече го заЦиклиха....

    Коментиран от #4

    21:32 16.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Не беше играл навънка Янев

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "О, Морес":

    Величко прави едно и също.Янев се отвори в движение и тръгна от нулата.После обърна стила.Неблагодарни фенове го отвратиха.

    21:46 16.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове