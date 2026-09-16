ЦСКА се доближи до Левски след категоричен успех над Локомотив София

ЦСКА излезе победител с 2:0 срещу Локомотив (София) в отложен двубой от шестия кръг на Първа лига. С този успех „армейците“ се доближиха само на две точки от върха, заеман от вечния съперник Левски.

Още в началото на срещата, трибуните се превърнаха в сцена на истинско уважение. Привържениците на ЦСКА организираха впечатляваща хореография с лика на легендарния Любослав Пенев – настоящ треньор на „железничарите“, който се бори с тежко заболяване. Скандиранията в негова чест озвучиха стадиона и показаха, че футболът е нещо повече от игра.

Първото полувреме предложи динамика и напрежение. В 15-ата минута Анжело Мартино бе близо до откриване на резултата, но стражът на домакините Мартин Величков се намеси решително.

Малко по-късно, в 36-ата минута, Мохамед Медфаи от Локомотив също изпусна добра възможност, след като Фьодор Лапоухов спаси удара му.

Резултатът бе открит в 38-ата минута, когато Джеймс Ето’о се възползва от рикошет и с прецизен удар от въздуха изпрати топката в мрежата – 0:1 за ЦСКА.

След почивката „червените“ продължиха да доминират. В 74-ата минута Макс Ебонг бе на косъм да удвои преднината, но топката профуча над гредата.

В 84-ата минута резервата Жоел Цварц сложи точка на спора. След неубедителна намеса в защитата на Локомотив, нападателят се озова сам срещу вратаря и хладнокръвно реализира осмия си гол за сезона – 0:2.

С този триумф ЦСКА вече има 23 точки и диша във врата на лидера Левски, който е само с две повече. Локомотив (София) остава на 13-о място с едва 4 точки и ще трябва да търси спешно изход от трудната ситуация.