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Рафаеле Паладино поема кормилото на Болоня след раздялата с Тедеско

Рафаеле Паладино поема кормилото на Болоня след раздялата с Тедеско

16 Септември, 2026 19:05 368 0

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Италианският клуб търси свеж старт след разочароващото начало на сезона

Рафаеле Паладино поема кормилото на Болоня след раздялата с Тедеско - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълна от промени в Болоня, след като ръководството на клуба официално обяви раздялата си с досегашния старши треньор Доменико Тедеско. Само четири кръга след старта на новия сезон в Серия А, италианският тим реши да потърси нов път към успеха, след като натрупа едва една точка и се озова на 16-о място във временното класиране.

Светкавично след освобождаването на Тедеско, Болоня представи своя нов наставник – 42-годишния Рафаеле Паладино. Договорът му ще го задържи на стадион "Ренато Дал’Ара" до лятото на 2029 година. Паладино, който вече има опит начело на отбори като Монца, Фиорентина и Аталанта, ще се изправи пред първото си предизвикателство още тази събота, когато Болоня приема Торино в ключов двубой преди паузата за националните отбори.

В официалното си съобщение клубът изрази признателност към Доменико Тедеско за неговия професионализъм и отдаденост, макар престоят му да бе кратък – той пое отбора през юни. Ръководството обаче е категорично, че свежата енергия и новите идеи на Паладино са нужни за излизане от трудната ситуация.

Болоня не е единственият клуб, който прибягва до промяна на треньорския пост още в началото на сезона. По-рано този месец Фиорентина също направи рокада, като освободи Фабио Гросо и върна на кормилото Паоло Ваноли.


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