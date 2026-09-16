Витанов за "Петричкия Ескобар": Йотова не може да ходи да го проверява със стетоскопа и с ЯМР

Въпросът с помилванията беше употребен изключително грозно. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов по повод помилването отпрезидента и кандидат за държавен глава Илияна Йотова на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Решението е взето от Йотова в качеството ѝ на вицепрезидент в края на 2022 г.
Отоговорността се носи от вицепрезидента, но препоръките на медицинската комисия могат да насочат решенията ѝ в една или друга посока. В комисията има учени, лекари – констатациите им са за тежко онкологично заболяване, деменция, инсулт и перитонит. Установен е риск за живота, като се казва, че е необходимо спешно лечение. Кой е този, който ще предпочете този човек да умре в затвора и да ни разнасят в чужбина като държава за нехуманно отношение към затворниците? Не казвам кое е правилно и кое не, казвам само, че от това, което успях да видя като медицинско заключение, този или е медицинско чудо, или по някакъв начин комисията е злоупотребила. Но не очаквайте президентът или със стетосокопа, или с ЯМР-то да ходи да проверява, заяви Витанов.
Той отбеляза, че се надява, че случаят "Петрохан" да не се използва за политическа употреба.
За мен това е изключително жестоко престъпление, просто е чудовищно и надявам да се разкрият причините за него и да не повтаря отново, защото то е симптом за едно болно общество, посочи председателят на ПГ на "Прогресивна България".
Аз не желая да политизирам случая, макар че има пряка или косвена връзка на участник в този случай с една или друга политическа сила. Но смятам, че те са били заблудени. Има прикриване на педофил – дали от политически сили, дали от служби. Според мен отговорност трябва да се търси от тези, които са фаворизирали тези структури. Те са фаворизирани при управлението на определена политическа сила, коментира Петър Витанов.
По повод критиките на ГЕРБ за намеса на изпълнителната власт в работата на Сметната палата и за манипулиране на държавния дефицит председателят на ПГ на "Прогресивна България" отбеляза: "Има официално искане за доклад от Сметната палата. Нека да видим резултатите. Отдавна вече не се управлява по телефона. Ние наистина разчитаме на институционалност".
Във връзка с избора на нов състав на Висшия съдебен съвет той каза: "ВСС е приоритет за всяка една политическа сила която е извън статуквто. Ние се опитваме да водим диалог с тези партии, които твърдят, че темата е приоритет за тях и които бяха сглобени с тези, които днес упрекват. Ако искаме промяна, трябва да намерим консенсус. Сигурен съм, че с тези политически партии ще намерим консенсус".
Председателят на Европейската комисия Урсула Фон дер Лайен припозна българските приоритети в речта си днес в Европейския парламент. Това, че има среща на върха идната година у нас означава, че Европейският съюз припознава нашите приоритети и алтернативата на един огромен стокооборот ще минава през България. Не е имало по-голям успех за българската дипломация от години, заяви още Витанов, който е и председател на Комисията по външна политика.
Той посочи, че Транскаспийският коридор или т.нар. Среден коридор, е общоевропейски приоритетен проект, който ще осигури енергийна и жп свързаност за обмен на стоки и услуги, и ще е алтернатива на Китайския пояс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🙉🐵🙉
Коментиран от #33
20:59 16.09.2026
2 Според мен
1. Каква съдебна реформа ще прави човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници?
2. Какви въпроси по националната сигурност ще обсъжда човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници?
3. Какви закони ще създава човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници?
21:00 16.09.2026
3 Иван
21:01 16.09.2026
4 Това е позор даже е меко казано
Коментиран от #20, #50
21:02 16.09.2026
5 Може да не ходи със стетоскоп
21:03 16.09.2026
6 Простьо,
Коментиран от #34
21:03 16.09.2026
7 То ясно, че чер пиар , но има и бумеранг
21:05 16.09.2026
8 Яшар
21:06 16.09.2026
9 Към пеп/деб/ейци и темподобни
21:08 16.09.2026
10 Мръсни ,долни ,мунчови грабители
21:08 16.09.2026
11 АБСОЛЮТНО СИ ПРАВ!!!
21:08 16.09.2026
12 Пич
Много от осъдените си умират в затворите, без да бъдат помилвани!!!
21:09 16.09.2026
13 Българин
Съжалявам че съм гласувал за теб
21:09 16.09.2026
14 Овчар
21:09 16.09.2026
15 Конспиратор
Разчита се на държавническата преценка на народния мажоритарен избранник не да е милостив, а да преценява доколко мащаба на престъпното деяние е съзнателно осъществено в ущърб на обществото.
21:10 16.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 име
21:10 16.09.2026
18 Горски
21:11 16.09.2026
19 Абсолютно прав
21:11 16.09.2026
20 Верно ли
До коментар #4 от "Това е позор даже е меко казано":Що бе, кой я помилва Иванчева? Не беше ли точно Йотова, барабар с тоя "Ескобар", дето го дъвчете тука от една седмица?
21:12 16.09.2026
21 Овчар
Защо цените на горивата в края на мандата на Гюров бяха по-ниски при по-скъп петрол, отколкото са сега при по-евтин петрол?
Защитихме "националния ни " интерес като опазихме собственика на Лукойл, полковник Гундяев и още един олигарх от санкции, контролът на Лукойл се върна при Москва ..... и за награда по скъпа нафта, браЦка цена.
Боташ не ти ли стига, че крадеш и от горивата ?
Коментиран от #43
21:13 16.09.2026
22 Те такива тъпунгери
21:13 16.09.2026
23 Петроханци, спрете се
21:13 16.09.2026
24 Отклоняват вниманието преди изборите!
21:14 16.09.2026
25 Хохо Бохо
По гнусни и мразени отпадъци и от убития завинаги славуца от Учиндол останал дори без партийна субсидия!
21:14 16.09.2026
26 (ПБ) тире
21:16 16.09.2026
27 Този е смешник!
21:16 16.09.2026
28 Роза
21:17 16.09.2026
29 Прогресивна България
21:19 16.09.2026
30 Карай да върви
21:19 16.09.2026
31 С цените кво става?
Кво става с цените на горивата?
Нали спрехте помощта за Украйна?Кв0 става с цените?Къде са ви евтините руски горива?
Кво става с цените на услугите?
Кво става бе?
21:20 16.09.2026
32 НЕзнайко
21:21 16.09.2026
33 ЧЕТЕЦ
До коментар #1 от "🙉🐵🙉":Ама ти, халхабер си нямаш от нищо бе, защо замърсяваш ФАКТИ
21:22 16.09.2026
34 Пхххах
До коментар #6 от "Простьо,":Читав комунист няма.
21:24 16.09.2026
35 Ей,вчера в Триъгълника бяхме 5 хиляди
21:25 16.09.2026
36 Ако, плювачите?!
21:27 16.09.2026
37 Не съм го вярвал
Къде се намирате бе?!На кой свят сте?
21:29 16.09.2026
38 Каква Европа те гони бе?
Коментиран от #45
21:32 16.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 В един момент ще стане
21:38 16.09.2026
42 Много болести по Петричко
21:39 16.09.2026
43 Пендар
До коментар #21 от "Овчар":Стига рева 2 еврака дизел не е толкова много. Може и повече да бъде.
21:40 16.09.2026
44 оня с коня
21:40 16.09.2026
45 Кск
До коментар #38 от "Каква Европа те гони бе?":Е как да е с толкова много накачили се хрантутници и олигарси на гърба на малкото работещи здрави и полуздрави хора, от които дърпат и смучат и заделят?
21:41 16.09.2026
46 Пею
21:44 16.09.2026
47 Отвратителна петроханщина
Коментиран от #49
21:45 16.09.2026
48 Гого
Но големия проблем е че тя нищо не
може !!!
21:47 16.09.2026
49 Доста сте нагли
До коментар #47 от "Отвратителна петроханщина":Аз не виждам и един коментар в защита на педофилите. Освен на тези от вас, които искате да отклоните темата. Защото не върви много добре за вас, никак добре.
21:47 16.09.2026
50 рундьо
До коментар #4 от "Това е позор даже е меко казано":туй е то борбата с мафията!
21:48 16.09.2026
51 78291
21:50 16.09.2026
52 Витанката
21:52 16.09.2026
53 Аз съм веган
21:55 16.09.2026
54 Как няма да го освободите
22:00 16.09.2026