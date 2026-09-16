Витанов за "Петричкия Ескобар": Йотова не може да ходи да го проверява със стетоскопа и с ЯМР

Въпросът с помилванията беше употребен изключително грозно. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов по повод помилването отпрезидента и кандидат за държавен глава Илияна Йотова на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Решението е взето от Йотова в качеството ѝ на вицепрезидент в края на 2022 г.

Отоговорността се носи от вицепрезидента, но препоръките на медицинската комисия могат да насочат решенията ѝ в една или друга посока. В комисията има учени, лекари – констатациите им са за тежко онкологично заболяване, деменция, инсулт и перитонит. Установен е риск за живота, като се казва, че е необходимо спешно лечение. Кой е този, който ще предпочете този човек да умре в затвора и да ни разнасят в чужбина като държава за нехуманно отношение към затворниците? Не казвам кое е правилно и кое не, казвам само, че от това, което успях да видя като медицинско заключение, този или е медицинско чудо, или по някакъв начин комисията е злоупотребила. Но не очаквайте президентът или със стетосокопа, или с ЯМР-то да ходи да проверява, заяви Витанов.

Той отбеляза, че се надява, че случаят "Петрохан" да не се използва за политическа употреба.

За мен това е изключително жестоко престъпление, просто е чудовищно и надявам да се разкрият причините за него и да не повтаря отново, защото то е симптом за едно болно общество, посочи председателят на ПГ на "Прогресивна България".

Аз не желая да политизирам случая, макар че има пряка или косвена връзка на участник в този случай с една или друга политическа сила. Но смятам, че те са били заблудени. Има прикриване на педофил – дали от политически сили, дали от служби. Според мен отговорност трябва да се търси от тези, които са фаворизирали тези структури. Те са фаворизирани при управлението на определена политическа сила, коментира Петър Витанов.

По повод критиките на ГЕРБ за намеса на изпълнителната власт в работата на Сметната палата и за манипулиране на държавния дефицит председателят на ПГ на "Прогресивна България" отбеляза: "Има официално искане за доклад от Сметната палата. Нека да видим резултатите. Отдавна вече не се управлява по телефона. Ние наистина разчитаме на институционалност".

Във връзка с избора на нов състав на Висшия съдебен съвет той каза: "ВСС е приоритет за всяка една политическа сила която е извън статуквто. Ние се опитваме да водим диалог с тези партии, които твърдят, че темата е приоритет за тях и които бяха сглобени с тези, които днес упрекват. Ако искаме промяна, трябва да намерим консенсус. Сигурен съм, че с тези политически партии ще намерим консенсус".

Председателят на Европейската комисия Урсула Фон дер Лайен припозна българските приоритети в речта си днес в Европейския парламент. Това, че има среща на върха идната година у нас означава, че Европейският съюз припознава нашите приоритети и алтернативата на един огромен стокооборот ще минава през България. Не е имало по-голям успех за българската дипломация от години, заяви още Витанов, който е и председател на Комисията по външна политика.

Той посочи, че Транскаспийският коридор или т.нар. Среден коридор, е общоевропейски приоритетен проект, който ще осигури енергийна и жп свързаност за обмен на стоки и услуги, и ще е алтернатива на Китайския пояс.