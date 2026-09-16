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Витанов за "Петричкия Ескобар": Йотова не може да ходи да го проверява със стетоскопа и с ЯМР

Витанов за "Петричкия Ескобар": Йотова не може да ходи да го проверява със стетоскопа и с ЯМР

16 Септември, 2026 20:58 818 54

  • петрички ескобар-
  • илияна йотова-
  • помилване-
  • петър витанов

Той отбеляза, че се надява, че случаят "Петрохан" да не се използва за политическа употреба

Витанов за "Петричкия Ескобар": Йотова не може да ходи да го проверява със стетоскопа и с ЯМР - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Въпросът с помилванията беше употребен изключително грозно. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов по повод помилването отпрезидента и кандидат за държавен глава Илияна Йотова на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Решението е взето от Йотова в качеството ѝ на вицепрезидент в края на 2022 г.

Отоговорността се носи от вицепрезидента, но препоръките на медицинската комисия могат да насочат решенията ѝ в една или друга посока. В комисията има учени, лекари – констатациите им са за тежко онкологично заболяване, деменция, инсулт и перитонит. Установен е риск за живота, като се казва, че е необходимо спешно лечение. Кой е този, който ще предпочете този човек да умре в затвора и да ни разнасят в чужбина като държава за нехуманно отношение към затворниците? Не казвам кое е правилно и кое не, казвам само, че от това, което успях да видя като медицинско заключение, този или е медицинско чудо, или по някакъв начин комисията е злоупотребила. Но не очаквайте президентът или със стетосокопа, или с ЯМР-то да ходи да проверява, заяви Витанов.

Той отбеляза, че се надява, че случаят "Петрохан" да не се използва за политическа употреба.

За мен това е изключително жестоко престъпление, просто е чудовищно и надявам да се разкрият причините за него и да не повтаря отново, защото то е симптом за едно болно общество, посочи председателят на ПГ на "Прогресивна България".

Аз не желая да политизирам случая, макар че има пряка или косвена връзка на участник в този случай с една или друга политическа сила. Но смятам, че те са били заблудени. Има прикриване на педофил – дали от политически сили, дали от служби. Според мен отговорност трябва да се търси от тези, които са фаворизирали тези структури. Те са фаворизирани при управлението на определена политическа сила, коментира Петър Витанов.

По повод критиките на ГЕРБ за намеса на изпълнителната власт в работата на Сметната палата и за манипулиране на държавния дефицит председателят на ПГ на "Прогресивна България" отбеляза: "Има официално искане за доклад от Сметната палата. Нека да видим резултатите. Отдавна вече не се управлява по телефона. Ние наистина разчитаме на институционалност".

Във връзка с избора на нов състав на Висшия съдебен съвет той каза: "ВСС е приоритет за всяка една политическа сила която е извън статуквто. Ние се опитваме да водим диалог с тези партии, които твърдят, че темата е приоритет за тях и които бяха сглобени с тези, които днес упрекват. Ако искаме промяна, трябва да намерим консенсус. Сигурен съм, че с тези политически партии ще намерим консенсус".

Председателят на Европейската комисия Урсула Фон дер Лайен припозна българските приоритети в речта си днес в Европейския парламент. Това, че има среща на върха идната година у нас означава, че Европейският съюз припознава нашите приоритети и алтернативата на един огромен стокооборот ще минава през България. Не е имало по-голям успех за българската дипломация от години, заяви още Витанов, който е и председател на Комисията по външна политика.

Той посочи, че Транскаспийският коридор или т.нар. Среден коридор, е общоевропейски приоритетен проект, който ще осигури енергийна и жп свързаност за обмен на стоки и услуги, и ще е алтернатива на Китайския пояс.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🙉🐵🙉

    38 5 Отговор
    Абе този Мунчо защо така мрази българския народ вдига данъци налози, храни, горива двойно нагоре, ето сега данъчната оценка със 100% щял да вдига ?!?

    Коментиран от #33

    20:59 16.09.2026

  • 2 Според мен

    35 8 Отговор
    Всички които са участвали в помилването на разпространителите и търговците на дрога следва да поемат политическа и обществена отговорност и да напуснат политиката и телевизия. Следва дори да излежат присъдите на освободените от тях. Така е редно.

    1. Каква съдебна реформа ще прави човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници?

    2. Какви въпроси по националната сигурност ще обсъжда човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници?

    3. Какви закони ще създава човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници?

    21:00 16.09.2026

  • 3 Иван

    25 4 Отговор
    Несъстоятелен тип , постоянно пелтечи нещо

    21:01 16.09.2026

  • 4 Това е позор даже е меко казано

    37 6 Отговор
    Иванчева болна измъчвана не с дете не иска да я помилва, а Петричкия Ескобар го пуска 10 години преждевременно ?!?

    Коментиран от #20, #50

    21:02 16.09.2026

  • 5 Може да не ходи със стетоскоп

    27 4 Отговор
    Но е длъжна да си носи моралния компас навсякъде?

    21:03 16.09.2026

  • 6 Простьо,

    22 3 Отговор
    как бесепето не намери някой по-читав за евродепутат! Простьо!

    Коментиран от #34

    21:03 16.09.2026

  • 7 То ясно, че чер пиар , но има и бумеранг

    3 8 Отговор
    Та троловете на либерасти и психодесни да се замислят малко, а тая кампания на Ганьо от номер 1 няма да мине, още повече че неговите господари опоскаха хазната

    21:05 16.09.2026

  • 8 Яшар

    19 2 Отговор
    Витанов , добре е да се съобразяваш какво говориш ..когато са те избрали за висша държавна служба си длъжен дори да предвидиш предпазна каска в кабинета си ,ако тр доктор ще стане ,Ако не може да Напуска поста ! А този случай не прилича на предпазна каска ...доста навява на корупция или друг дивидент от страна на Йотова ...не ни прави на будали

    21:06 16.09.2026

  • 9 Към пеп/деб/ейци и темподобни

    4 11 Отговор
    Който гроб копае другиму, сам пада в него,

    21:08 16.09.2026

  • 10 Мръсни ,долни ,мунчови грабители

    16 3 Отговор
    Червени олигарси ,мутри ,ударихте обикновените хора толкова тежко и зловещо че ще висите скоро по уличните лампи и стълбове

    21:08 16.09.2026

  • 11 АБСОЛЮТНО СИ ПРАВ!!!

    13 3 Отговор
    Да ама въпросът е принципен…тя не може да ходи да го проверява, но комисията може! КОЙ е санкциониран от таз комисия и изобщо има ли такъв, щото иначе ще излезе, че микой не е виновен, а това изобщо не е така?!

    21:08 16.09.2026

  • 12 Пич

    15 0 Отговор
    Българското законодателство не постановява задължение за прекъсване или помилване при влошено здравословно състояние!!! Това е само една предпоставка, а не задължителна опция!!! Решението за помилване е еднолично, и то е на вицепрезидента!!! А за прекъсване - на прокуратурата!!!
    Много от осъдените си умират в затворите, без да бъдат помилвани!!!

    21:09 16.09.2026

  • 13 Българин

    19 2 Отговор
    Айде стана и адвокат на Йотова.
    Съжалявам че съм гласувал за теб

    21:09 16.09.2026

  • 14 Овчар

    5 8 Отговор
    Пак заблуждават народа..! България произвежда и дава боеприпаси на Украйна и помага за унищожаването на две християнски нации престъпниците в България си ги създава самата държава..!

    21:09 16.09.2026

  • 15 Конспиратор

    9 0 Отговор
    Помилването е безусловно право на президента, неограничено от мнения на лекари, съдии, началници на затвори.
    Разчита се на държавническата преценка на народния мажоритарен избранник не да е милостив, а да преценява доколко мащаба на престъпното деяние е съзнателно осъществено в ущърб на обществото.

    21:10 16.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 име

    7 1 Отговор
    Вече структурите на ПБ отказват да участват в кампанията на Йотова. В Ивайловград председателя на структурата заявява че има неопровержими доказателства че ПБ - ГЕРБ-ДПС работят в синхрон а за пред населението са политически противници.

    21:10 16.09.2026

  • 18 Горски

    19 3 Отговор
    Ако след нарко-скандала Радев не оттегли публично подкрепата си за Йотова, това означава, че автоматично признава, че е неин съучастник в помилването на наркотрафиканти. Йотова спокойно е можела да НЕ ГО помилва и да си остане в болницата, вместо да излиза навън свободно и да си рискува живота, разнасяйки насам-натам по 5 кила стока. При това положение всеки който гласува за нея би следвало да е голям дебил, друго логично обяснение няма. Нормалните хора не гласуват за такива като нея. Възникват логични въпроси към кокаиновата масоно-сектантка Йотова. Колко престъпници е освободила предрочно? Продавала ли е заедно с Райна Манджукова и Красимир Каракачанов българско гражданство по ускорена процедура срещу 5000 евро? Откъде Йотова е пръснала над 2,5 милиона евро за сватбата в хотел "Риу" на Валентин Златев в Правец, където се женят най-големите баровци на България, и имението на сина си? Абсурд е Пеевски да не ги знае тия работи и да не я държи на къс повод...Тук случайни неща отдавна не стават!

    21:11 16.09.2026

  • 19 Абсолютно прав

    2 2 Отговор
    Който има уши, ше чуе, по Хайтов, а който няма, нека си вряка, пък и все ше заработят за баничка

    21:11 16.09.2026

  • 20 Верно ли

    2 10 Отговор

    До коментар #4 от "Това е позор даже е меко казано":

    Що бе, кой я помилва Иванчева? Не беше ли точно Йотова, барабар с тоя "Ескобар", дето го дъвчете тука от една седмица?

    21:12 16.09.2026

  • 21 Овчар

    17 2 Отговор
    Абе Радев , какво стана с евтините руски горива, за които говореше по време на предизборната си кампания? Цялата власт е в тебе.
    Защо цените на горивата в края на мандата на Гюров бяха по-ниски при по-скъп петрол, отколкото са сега при по-евтин петрол?
    Защитихме "националния ни " интерес като опазихме собственика на Лукойл, полковник Гундяев и още един олигарх от санкции, контролът на Лукойл се върна при Москва ..... и за награда по скъпа нафта, браЦка цена.
    Боташ не ти ли стига, че крадеш и от горивата ?

    Коментиран от #43

    21:13 16.09.2026

  • 22 Те такива тъпунгери

    14 2 Отговор
    ни управляват!

    21:13 16.09.2026

  • 23 Петроханци, спрете се

    5 10 Отговор
    Че то Денков подписал, Терзиев дал пари, а Гюров скрил случая. И т. н.

    21:13 16.09.2026

  • 24 Отклоняват вниманието преди изборите!

    16 2 Отговор
    За да не питат Йотова на колко руски шпиона даде българско гражданство!

    21:14 16.09.2026

  • 25 Хохо Бохо

    18 1 Отговор
    Няма по гнусни и крадливи боклуци от Радев ,Йотова и крадците от ПБ.
    По гнусни и мразени отпадъци и от убития завинаги славуца от Учиндол останал дори без партийна субсидия!

    21:14 16.09.2026

  • 26 (ПБ) тире

    12 1 Отговор
    Продънена България

    21:16 16.09.2026

  • 27 Този е смешник!

    15 2 Отговор
    Ако Пабло Ескобар беше в България и е болен, Йотова и него ли щеше да помилва???

    21:16 16.09.2026

  • 28 Роза

    11 1 Отговор
    Този от Петрич съвсем не е единствения помилван!Другите просто ги замитат под килима!Явно е,че членовете на комисията са дали неверни диагнози и причината всички я знаем!Пари в джобовете!Но никой от тях няма да бъде наказан,защото тъй са нещата в БГ-то!

    21:17 16.09.2026

  • 29 Прогресивна България

    3 12 Отговор
    Ами да, има си комисия. Йотова е зает човек, тя само подписва, каквото й дадат. Ако е знаела че е унищожил стотици съдби, нямаше да го освободи

    21:19 16.09.2026

  • 30 Карай да върви

    7 1 Отговор
    Петричкия не е бил в затвора.Бил е в болница и щеше още да си е там ако Иотова не се е активирала.

    21:19 16.09.2026

  • 31 С цените кво става?

    13 3 Отговор
    Кво става с цените в магазините?
    Кво става с цените на горивата?
    Нали спрехте помощта за Украйна?Кв0 става с цените?Къде са ви евтините руски горива?
    Кво става с цените на услугите?
    Кво става бе?

    21:20 16.09.2026

  • 32 НЕзнайко

    1 6 Отговор
    Чудно ми е, защо търсим под вола теле, с какво ще се подобри живота ни... случило се е преди толкова време, следи никакви, но версии всякакви

    21:21 16.09.2026

  • 33 ЧЕТЕЦ

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "🙉🐵🙉":

    Ама ти, халхабер си нямаш от нищо бе, защо замърсяваш ФАКТИ

    21:22 16.09.2026

  • 34 Пхххах

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Простьо,":

    Читав комунист няма.

    21:24 16.09.2026

  • 35 Ей,вчера в Триъгълника бяхме 5 хиляди

    7 2 Отговор
    Следващият път ще бъдем 50 Хил.

    21:25 16.09.2026

  • 36 Ако, плювачите?!

    2 5 Отговор
    Какви цени, горива, че и барони владеят тънката ви психика, когато Европа го е закъсала от горива, мигранти и либерасти, и яко се тресе?! Хайде пи-полека със спекулациите

    21:27 16.09.2026

  • 37 Не съм го вярвал

    7 2 Отговор
    Но можело и по зле от при тиквата.Дизел 2 евро= 4 лева демек.
    Къде се намирате бе?!На кой свят сте?

    21:29 16.09.2026

  • 38 Каква Европа те гони бе?

    6 2 Отговор
    Виж цените преди 1 година.Европа си е същата както и преди една година.При нас е двойно.Страните влезли в Еврозоната дръпнаха,ние затъваме.

    Коментиран от #45

    21:32 16.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 В един момент ще стане

    4 1 Отговор
    Яко трепане това говедо червено не трябва да се пропуска.

    21:38 16.09.2026

  • 42 Много болести по Петричко

    5 1 Отговор
    Тия от ПБ ни взеха за канарчета - комисията е отк открила всекскви болежки за тежест на мнението, но обществена тайна е че нарко хората си плащат яко и корумпират по много така че Йотова и тя се е облажила. Радев също е бил наясно. Щом не е бил в реанимация и на системи като за последно нарко хората трябва да си лежат наказанията порядъчно.

    21:39 16.09.2026

  • 43 Пендар

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Овчар":

    Стига рева 2 еврака дизел не е толкова много. Може и повече да бъде.

    21:40 16.09.2026

  • 44 оня с коня

    6 1 Отговор
    Лицето Витанов от Партията която подкрепя Йотова са бъдещ Президент изтъква,че Тя няма как да ходи да проверява Помилнавия Дилър със Стетоскоп и ЯМР/това не знам какво значи,но това е и целта - да ме изкарат такива като мене "глупави"/.Та подписала Йотова,щото се доверила на "Учени и Доктори",които са я консултирали....И възниква въпроса:ВЗЕЛА ЛИ Е Рушвет Йотова за подписа си?Според мен - Не.А ВЗЕЛИ ЛИ СА Консултантите й Рушвет и то порядъчен?Според мен - БЕЗ СЪМНЕНИЕ.А Подозирала ли е Йотова за това?Според мен - Да,но се е ръководила от Максимата че Верните Кучета трябва да бъдат добре хранени,за да останат верни.

    21:40 16.09.2026

  • 45 Кск

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Каква Европа те гони бе?":

    Е как да е с толкова много накачили се хрантутници и олигарси на гърба на малкото работещи здрави и полуздрави хора, от които дърпат и смучат и заделят?

    21:41 16.09.2026

  • 46 Пею

    6 1 Отговор
    Отвратителен е този лъжец комунист Витанов!

    21:44 16.09.2026

  • 47 Отвратителна петроханщина

    1 5 Отговор
    Ужасяващо е как тук коментиращите защитават, пряко или косвено, педофилията и спонсорите им

    Коментиран от #49

    21:45 16.09.2026

  • 48 Гого

    5 0 Отговор
    Прав е!
    Но големия проблем е че тя нищо не
    може !!!

    21:47 16.09.2026

  • 49 Доста сте нагли

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Отвратителна петроханщина":

    Аз не виждам и един коментар в защита на педофилите. Освен на тези от вас, които искате да отклоните темата. Защото не върви много добре за вас, никак добре.

    21:47 16.09.2026

  • 50 рундьо

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Това е позор даже е меко казано":

    туй е то борбата с мафията!

    21:48 16.09.2026

  • 51 78291

    4 0 Отговор
    Ами то и българския народ не може да ви проверява такива като вас,ама след грешка идва поправка

    21:50 16.09.2026

  • 52 Витанката

    3 0 Отговор
    Помощ! Оставиха ме сам на амбразурата. "Нас червеното знаме...", но все пак!

    21:52 16.09.2026

  • 53 Аз съм веган

    2 0 Отговор
    На тези обяснения може да повярва само много изпаднала копейка

    21:55 16.09.2026

  • 54 Как няма да го освободите

    0 0 Отговор
    Той е от вашите, убива с наркотици, а вие убивате българите с некадърността и алчността си.

    22:00 16.09.2026

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