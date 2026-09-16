Никола Цолов ще трупа опит в Япония – Ред Бул отлага дебюта му във Формула 1

Изненадващ обрат в кариерата на българския ас Никола Цолов! Екипът на Ред Бул реши да отложи дебюта му във Формула 1, като вместо това ще го изпрати да се състезава в японската Супер Формула през следващия сезон. Според авторитетни спортни издания, този ход цели да подготви младия пилот за високите скорости и напрежението, характерни за най-елитната автомобилна надпревара.
Супер Формула неслучайно е наричана „азиатската Формула 1“. Шампионатът се слави с изключително конкурентни едноместни болиди, които използват еднакво шаси SF23, а отборите избират между мощни двигатели на Хонда и Тойота. Именно тук са шлифовали уменията си и настоящите звезди на Формула 1 като Лиъм Лоусън и Естебан Окон, които също преминаха през японската школа преди да се качат на голямата сцена.
Докато се състезава в Япония, Никола Цолов ще изпълнява и ролята на резервен пилот за основния отбор на Ред Бул. Това ще му даде възможност да бъде част от екипа, да трупа ценен опит и да се подготви за момента, в който ще получи шанс да се докаже сред най-добрите.
Предстоящият състезателен уикенд във Формула 2 в Баку се очертава като решаващ за младия българин. Двете надпревари в азербайджанската столица носят сериозен брой точки и могат да се окажат последни за сезона, тъй като несигурната обстановка в Близкия изток поставя под въпрос провеждането на финалните кръгове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 редник
Коментиран от #5
20:17 16.09.2026
2 ще нашишкавее
20:17 16.09.2026
3 Хасковски каунь
20:18 16.09.2026
4 Пилотът Гошу
20:22 16.09.2026
5 Бърза ,
До коментар #1 от "редник":много мощна състезателна кола , само с едно място за шофьора .
Коментиран от #7
20:24 16.09.2026
6 ХиХи
20:30 16.09.2026
7 редник
До коментар #5 от "Бърза ,":Хм, че във "Формулите" има ли други?
20:32 16.09.2026
8 Ганчо
20:41 16.09.2026
9 Ганчо
20:42 16.09.2026
10 Да не се предава
20:46 16.09.2026