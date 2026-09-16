Никола Цолов ще трупа опит в Япония – Ред Бул отлага дебюта му във Формула 1

Изненадващ обрат в кариерата на българския ас Никола Цолов! Екипът на Ред Бул реши да отложи дебюта му във Формула 1, като вместо това ще го изпрати да се състезава в японската Супер Формула през следващия сезон. Според авторитетни спортни издания, този ход цели да подготви младия пилот за високите скорости и напрежението, характерни за най-елитната автомобилна надпревара.

Супер Формула неслучайно е наричана „азиатската Формула 1“. Шампионатът се слави с изключително конкурентни едноместни болиди, които използват еднакво шаси SF23, а отборите избират между мощни двигатели на Хонда и Тойота. Именно тук са шлифовали уменията си и настоящите звезди на Формула 1 като Лиъм Лоусън и Естебан Окон, които също преминаха през японската школа преди да се качат на голямата сцена.

Докато се състезава в Япония, Никола Цолов ще изпълнява и ролята на резервен пилот за основния отбор на Ред Бул. Това ще му даде възможност да бъде част от екипа, да трупа ценен опит и да се подготви за момента, в който ще получи шанс да се докаже сред най-добрите.

Предстоящият състезателен уикенд във Формула 2 в Баку се очертава като решаващ за младия българин. Двете надпревари в азербайджанската столица носят сериозен брой точки и могат да се окажат последни за сезона, тъй като несигурната обстановка в Близкия изток поставя под въпрос провеждането на финалните кръгове.