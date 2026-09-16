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Никола Цолов ще трупа опит в Япония – Ред Бул отлага дебюта му във Формула 1

Никола Цолов ще трупа опит в Япония – Ред Бул отлага дебюта му във Формула 1

16 Септември, 2026 20:09 668 10

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Българският талант ще се състезава в Супер Формула, докато чака своя голям шанс в най-престижния автомобилен шампионат

Никола Цолов ще трупа опит в Япония – Ред Бул отлага дебюта му във Формула 1 - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изненадващ обрат в кариерата на българския ас Никола Цолов! Екипът на Ред Бул реши да отложи дебюта му във Формула 1, като вместо това ще го изпрати да се състезава в японската Супер Формула през следващия сезон. Според авторитетни спортни издания, този ход цели да подготви младия пилот за високите скорости и напрежението, характерни за най-елитната автомобилна надпревара.

Супер Формула неслучайно е наричана „азиатската Формула 1“. Шампионатът се слави с изключително конкурентни едноместни болиди, които използват еднакво шаси SF23, а отборите избират между мощни двигатели на Хонда и Тойота. Именно тук са шлифовали уменията си и настоящите звезди на Формула 1 като Лиъм Лоусън и Естебан Окон, които също преминаха през японската школа преди да се качат на голямата сцена.

Докато се състезава в Япония, Никола Цолов ще изпълнява и ролята на резервен пилот за основния отбор на Ред Бул. Това ще му даде възможност да бъде част от екипа, да трупа ценен опит и да се подготви за момента, в който ще получи шанс да се докаже сред най-добрите.

Предстоящият състезателен уикенд във Формула 2 в Баку се очертава като решаващ за младия българин. Двете надпревари в азербайджанската столица носят сериозен брой точки и могат да се окажат последни за сезона, тъй като несигурната обстановка в Близкия изток поставя под въпрос провеждането на финалните кръгове.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 редник

    2 0 Отговор
    Успех на младежа, но това: " едноместни болиди" не го разбрах...

    Коментиран от #5

    20:17 16.09.2026

  • 2 ще нашишкавее

    2 3 Отговор
    И ето ти го сумист.

    20:17 16.09.2026

  • 3 Хасковски каунь

    4 2 Отговор
    Язък!

    20:18 16.09.2026

  • 4 Пилотът Гошу

    5 1 Отговор
    Пълни глупости… Другите след Ф2 отиват във Ф1, нашето момче го забиха в Япония да се подготвял … Явно няма празна седалка за 2027… За жалост националността винаги ще му е пречка в този спорт … Не е нито първият, нито последният който трябва да преодолява тази пречка…

    20:22 16.09.2026

  • 5 Бърза ,

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "редник":

    много мощна състезателна кола , само с едно място за шофьора .

    Коментиран от #7

    20:24 16.09.2026

  • 6 ХиХи

    3 2 Отговор
    Видеха го на снимка с лама гюру и го отрезаха

    20:30 16.09.2026

  • 7 редник

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бърза ,":

    Хм, че във "Формулите" има ли други?

    20:32 16.09.2026

  • 8 Ганчо

    4 0 Отговор
    Без спонсор, който да плаща по десетина млн. $/год. няма кой да го вземе, колкото и да е добър!

    20:41 16.09.2026

  • 9 Ганчо

    3 0 Отговор
    Без спонсор, който да плаща по десетина млн. $/год. няма кой да го вземе, колкото и да е добър!

    20:42 16.09.2026

  • 10 Да не се предава

    1 0 Отговор
    Това не е трета глуха,все още има шанс.

    20:46 16.09.2026

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