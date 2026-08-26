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Сабах: 9-годишният азербайджански шампион, който сензационно стигна до Шампионската лига

Сабах: 9-годишният азербайджански шампион, който сензационно стигна до Шампионската лига

26 Август, 2026 18:30 736 1

  • шампионската лига-
  • сабах-
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  • апоел беер шева-
  • лудогорец-
  • валдас дамбраускас

Историческата победа бе постигната срещу израелския Апоел Беер Шева

Сабах: 9-годишният азербайджански шампион, който сензационно стигна до Шампионската лига - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Сабах по чудо се класира за Шампионската лига благодарение на гол в добавеното време и брилянтно представяне в продълженията. Историческата победа бе постигната срещу израелския Апоел Беер Шева и с нея тимът, воден от бившия треньор на Лудогорец – Валдас Дамбраускас, стана втория азербайджански отбор в ШЛ след Карабах.

Какво трябва да знаем за Сабах?

1. Клубът е основан едва през септември 2017 г. от Якуб Хюсейнов, ръководител на азербайджанската компания Bridge Group of Companies, която се занимава със строителство, хотелиерство и ресторантьорство, логистика и дори селско стопанство.

2.. Мурад Мусаев е най-важният треньор в историята на Сабах. В края на 2021 г. той пое отбора, който тогава беше на последно място, с шест загуби в десет мача. Година по-късно Сабах бе основният конкурент на доминанта Карабах за шампионската титла.

3. През 2024 г. Мусаев напусна и начело на отбора застана Василий Березуцки, под чието ръководство Сабах спечели Купата на Азербайджан през 2025 - първия трофей в историята на клуба.

4. Общата стойност на отбора е 17 милиона евро. На трансферния пазар нито един играч не струва повече от 2,5 милиона евро, като най-високата стойност е на 27-годишния поляк Тимотеуш Пухач, който бе взет от Холщайн Кил.

5. През сезон 2025/26 Сабах спечели първата си шампионска титла, изпреварвайки Карабах с девет точки под ръководството на литовския треньор Валдас Дамбраускас. 49-годишният специалист спечели шест трофея с Жалгирис в родината си, а след това стана шампион с Лудогорец.

6. Сабах играе в Масазир, селище от градски тип на около 16 километра от Баку. Местното население е само около 10 000 души, така че домашният им стадион може да побере повече хора, отколкото реално живеят там.


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  • 1 Даааа

    1 0 Отговор
    А тука нашите журналя изписаха куп глупости когато Левски ги отстрани ,че видете ли Сабах са някакви слабаци.

    18:54 26.08.2026

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