Ким Кардашиян ще получи символичното 1 евро обезщетение за дръзкия обир в Париж

Парижки съд присъди символично обезщетение от едно евро на американската риалити звезда и предприемач Ким Кардашиян за въоръжения обир през 2016 г., при който бяха откраднати бижута за над 6 млн. долара. Сумата е точно тази, която самата Кардашиян е поискала, като за нея делото е било въпрос преди всичко на отговорност, а не на финансова компенсация.

Решението идва повече от десетилетие след нападението и година след приключването на наказателния процес. През май 2025 г. осем души бяха признати за виновни за участието си в престъплението. Заради възрастта им, изминалото време и вече прекараните периоди в предварителен арест никой от осъдените не се върна в затвора.

Обирът е извършен през нощта на 2 срещу 3 октомври 2016 г., когато Ким Кардашиян е в Париж за Седмицата на модата. Нападателите, част от които са маскирани като полицаи, проникват в луксозната резиденция Hôtel de Pourtalès, където звездата е отседнала.

Кардашиян е заплашена с оръжие, завързана с пластмасови връзки и тиксо и оставена в банята. Откраднати са бижута за милиони долари, сред които диамантен годежен пръстен за около 4 млн. долара, подарен от тогавашния ѝ съпруг, рапъра Кание Уест. По-голямата част от бижутата така и не са открити.

Ким Кардашиян се изправи лично пред съда в Париж през май 2025 г. и даде емоционални показания за нощта на нападението.

„Бях напълно убедена, че ще умра“, заяви тя пред съда. Звездата разказа, че в един момент се е страхувала както от сексуално насилие, така и че нападателите ще я убият. Въпреки преживяното тя заяви пред един от участниците в обира, който беше признал вината си: „Прощавам ви“.

Случаят привлече огромно внимание във Франция и извън нея. Заради напредналата възраст на част от обвиняемите френските медии ги нарекоха „дядовците разбойници“. При произнасянето на присъдите през 2025 г. председателстващият съдия Давид дьо Па заяви пред подсъдимите: „Вие причинихте вреда. Вие причинихте страх“.

Новото решение включва обезщетения и за други пострадали. Бившият рецепционист на Hôtel de Pourtalès, който е бил принуден от нападателите да ги отведе до апартамента на Кардашиян, е получил 109 516 евро за нанесените му вреди и психологическата травма. Той първоначално е поискал значително по-голяма сума - повече от половин милион евро. На хотела са присъдени 50 000 евро.

Симон Харуш, стилистка и дългогодишна приятелка на Ким Кардашиян, която също е била в сградата по време на обира, също е получила символично обезщетение от едно евро по собствено искане.

След присъдите Ким Кардашиян благодари на френските власти за работата по продължилото близо девет години разследване и съдебно производство.

„Това престъпление беше най-ужасяващото преживяване в живота ми и остави траен отпечатък върху мен и моето семейство“, заяви тя. Кардашиян допълни, че няма да забрави случилото се, но вярва в „силата на израстването и поемането на отговорност“ и остава ангажирана с каузата за справедлива съдебна система.

Преживяното в Париж промени и публичното поведение на Ким Кардашиян. След нападението тя значително ограничи демонстрирането на скъпи бижута и вещи в социалните мрежи, а години по-късно насочи част от обществената си дейност към реформата на наказателното правосъдие в САЩ.