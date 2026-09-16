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Спират водата в някои части на София

Спират водата в някои части на София

16 Септември, 2026 12:23 703 1

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"Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства

Спират водата в някои части на София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 17 септември (четвъртък) 2026 г. във връзка с подмяна на спирателни кранове по бул. "Симеоновско шосе“, кв. "Малинова долина“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа на клиентите на "Софийска вода“ в района на: жк. "Макси“, жк. "Градина“, кв. "Витоша“ между ул "Проф. Васил Арнаудов“ до ул. "Околовръстен път“, кв. "Кръстова вада“ между ул. "Арарат“, ул. "Ген. Иван Колев“, ул. "Емилиян Станев“, "Д-р Борис Вълчев“, ул. "Флора Кънева“ "Околовръстен път“, кв. "Кръстова вада“ - ул. "Никола Крушкин-Чолака“ 16-30, кв. "Манастирски ливади“ - изток - ул. "Йордан Бакалов – Стубел“, ул. "Луи Айер“, ул. "Тодор Джебаров“, ул. "Тодор Попов“, ул. 420, кв. "Киноцентър“ III част - ул. "Околовръстен път“ – "Фибран“, OMV, Волф, "KFC“, Мак Донълдс, Шел, "Резиденшъл парк София“ - кв. "11“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа "Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на кръстовището на ул. "Георги Русев“ с "Проф. Живко Сталев“.

На 17 септември (четвъртък) 2026 г. във връзка с подмяна на спирателни кранове по ул. "Ген. Инзов“, ж.к. "Левски“ В се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на "Софийска вода“ в района на: ж.к. "Левски“ В.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа "Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. "Станислав Доспевски“ до бл. 11.

На 17 септември (четвъртък) 2026 г. във връзка с почистване и дезинфекция на резервоар “Ловджийска чешма" се налага спиране на водоподаването от 11:00 до 23:00 часа на клиентите на "Софийска вода“ в района на: в.з. "Градищe", в.з. "Ловджийска чешма“, в.з. "Белика“ – ул. "Славей“, ул. "Роза“, ул. "Невен“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа "Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски след 23:00 часа на 17.09.2026 г. на следните адреси: в.з. "Градище – ул. "Младежка“ - ъгъла с ул. 3, в.з. "Ловджийска чешма“ – до Ловджийската чешма

На 17 септември (четвъртък) 2026 г. във връзка с подмяна на спирателни кранове по ул. "Извор“, с. Чепинци се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на "Софийска вода“ в района между:ул. "Герена“, ул. "Тополите“, ул. "Стефан Недялков“ и ул. "Възрожденска“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа "Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на кръстовището на ул. "Градините“ и ул. "Извор“. Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на "Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

"Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства.


България
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  • 1 ББ от Банкя

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    Щерката ше строи нов комплекс та треба вода, за път нема значение за акт 16 може и по черен кал до колене

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