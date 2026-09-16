Асен Василев по случая „Петрохан“: Кой в ДАНС е покровителствал това нещо? Защо не са сигнализирали прокуратурата?

Веднъж да съм съгласен с г-н Радев, че трябва да стигнем до дъното на скандала! Истинският въпрос е когато са подадени сигнали в ДАНС през 2022 г., къде е спала ДАНС три години? Кой в ДАНС е покровителствал това нещо? Защо ДАНС не е сигнализирала прокуратурата? Това прилича на случилото се в Пловдив, където ДАНС пак е знаела и нищо не е направила за неофашистките групи. Това заяви на брифинг председателят на „Продължаваме Промяната“ (ПП) Асен Василев относно последните изнесени факти и обстоятелства от прокуратурата по случая „Петрохан-Околчица“, цитиран от novini.bg.
Той отбеляза, че в ДАНС очевидно има хора, които покровителстват „групи, които нанасят щети на българските деца“. И използва случая, за да припомни, че ръководител на ДАНС от 2021 г. е Пламен Тончев, който бе назначен от Румен Радев в качеството му на президент.
„И който отказа Тончев да бъде сменен, когато академик Денков поиска смяната на Тончев като председател на ДАНС. И сега го назначи за втори път. И тук въпросът е Тончев знае ли за тези покровители в ДАНС? Премиерът знае ли за тях? Това е истинският въпрос и трябва да се стигне до дъното на точно този скандал“, призова не без патос Асен Василев.
На въпрос дали вижда кметът на София Васил Терзиев като част от педофилската мрежа около случая „Петрохан“, Асен Василев бе категоричен, че Терзиев „няма служебното положение да покровителства“.
„Това [положение] го има шефът на ДАНС и този, който го е назначил. Очевидно някой в ДАНС, вместо да разкрива престъпленията, покровителства престъпниците, и те тровят и тормозят българските деца“, настоя лидерът на ПП.
В следващия момент Асен Василев подхвана и темата с помилванията на президента Илияна Йотова.
„В тези помилвания се вижда, че има петима, които са били освободени – скандални случаи! Искаме г-жа Йотова да обясни много ясно защо е направила тези помилвания. Защо от всички болни престъпници е взела точно наркодилъра и наркотрафиканта?! Защо от 28 помилвания пет са свързани с наркоразпространение?“, попита Василев.
Депутатът припомни думи на президента Йотова от 2019 г., когато тя казва, че „милост няма да има за престъпления, свързани с наркотици.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Крадеца вика
Коментиран от #34, #93
12:07 16.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Въпрос
Коментиран от #17, #25
12:10 16.09.2026
4 Аз съм Друг
12:11 16.09.2026
5 Леля Асенка
12:12 16.09.2026
6 Ххххххххххххх
12:13 16.09.2026
7 Васко Ухото
Коментиран от #54, #60, #62, #69
12:14 16.09.2026
8 Първи
12:14 16.09.2026
9 Излезе начетен
12:15 16.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Робот
Коментиран от #30
12:16 16.09.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ХРАНЯТ ЛИ ТЕ АСЕНЧО - СЪУЧЕНИКА НА ДЕЛЯНЧА :)
.....
АСЕНЧО ДА ВНИМАВА ЧЕ Е ВЛЯЗЪЛ В МЕРНИКА НА ДАНС :)
12:16 16.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Напомняне
Тази партия има за цел да рекламира педофилията в училишще и е против регистър на ппедофилите
Коментиран от #39
12:18 16.09.2026
15 стоян георгиев
12:18 16.09.2026
16 Как кой ?
12:18 16.09.2026
17 Жалко!
До коментар #3 от "Въпрос":Много точен въпрос !
Но няма кой да отговори защото покварата е на високо държавно ниво!
12:20 16.09.2026
18 име
Коментиран от #42
12:20 16.09.2026
19 Очевидно е че
12:20 16.09.2026
20 Пич
Що за народ сте, такива шарани, които кълват на бастун, не помнят, и не може да мислят.....???!!!
Защо ви го казвам?! Защото вие напълно и еднозначно паднахте в клопката - секти и педофили!!! И дори вече сте приели, че това са ненормалници, и не гледате с толкова лошо око на убийстваста или самоубийствата на някакви си извратеняци и педофили!!!
А бе, ей....... !?
Никой ли не се усъмни че ви гласят, когато от сутрин до вечер кохорти от психолози, спецове и магистрати ден след ден започнаха да ви облъчват, че това е секта?! А след това напипаха и педофилската посока, и вие вече сте толкова изпростели, та ви е като непроменимо условие това?!
А помните ли, кои бяха тези хора в началото, според служби, прокурори и психолози?!
Бяха някакви юберсолджъри с железна психика, подготвени да действат по въздух, земя и вода, и въоръжени като частна армия!!! И всички гостуващи им твърдяха, че това не може да са ненормални хора!!!
И..... ето ни година по късно, а вие сте си заспали в нивата, и твърдите, че козата е пръч!!!
Коментиран от #52, #59
12:21 16.09.2026
21 ?????
Колкото повече шава, толкова повече влиза.
Кротнете се бре.
12:22 16.09.2026
22 Така си е
12:23 16.09.2026
23 az СВО Победа 81
Нали вашето правителство ги създаде, вашите министри на образование, МВР, Правосъдие, Околна среда и гори ги създадоха и дондуркаха и въоръжиха! Вашият кмет на София ги спонсорира и поддържа!
Коментиран от #41
12:24 16.09.2026
24 А тъй, точно тъй
12:25 16.09.2026
25 ?????
До коментар #3 от "Въпрос":Хубав въпрос който трябва да се зададе на Гюров и Кандев.
Щото мълчанието почна по тяхно време.
12:26 16.09.2026
26 Стига сте дрънкали глупости
Издънката става, след като ударихме многомилионна сръбска пратка!
12:26 16.09.2026
27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
В МЪЖКАТА ТОАЛЕТНА НА ЕЗИКОВАТА ГИМНАЗИЯ ХАСКОВО:)
....
ВСИЧКО МОГА , ВСИЧКО ЗНАМ ДИРЕКТОРА МИ Е ПРИЯТЕЛ, УЧИТЕЛКАТА ИМ ПО АНГЛИЙСКИ И ТЯ :)
12:28 16.09.2026
28 Фори
12:29 16.09.2026
29 неудобен въпрос
12:29 16.09.2026
30 Четящ
До коментар #11 от "Робот":Ако сте свидетел за това, докладвайте като такъв в прокуратурата.
Другото е клевета.
12:29 16.09.2026
31 Кравария убер алес
12:30 16.09.2026
32 Кой е Андрей Гюров?
Коментиран от #37
12:31 16.09.2026
33 Исторически факти
Коментиран от #36, #38
12:32 16.09.2026
34 !!!?
До коментар #1 от "Крадеца вика":Вчера Мистър Кеш зададе същия въпрос, но го зададе към мене и тебе, а Асен Василев пита Радев и Йтова, чийто корумпирани служби са изцяло на тяхно подчинение !
Ако Мистър Кеш не смята така, да хвърля останка и да се пръждосва заедно с наркотрафикантите си !!!?
Коментиран от #70
12:33 16.09.2026
35 Чфути, чфути
12:34 16.09.2026
36 !!!?
До коментар #33 от "Исторически факти":Намали дозата...!
12:35 16.09.2026
37 Обаче
До коментар #32 от "Кой е Андрей Гюров?":За Дара си заблуден. Тя сама си постигна успеха на Евровизия и с одобрението и на журито и на европейската публика.
Най-трудното й бе да се пребори с предубедените хейтъри и завистници у нас.
12:37 16.09.2026
38 Бай Ганьо
До коментар #33 от "Исторически факти":Всичките са маскари!
12:38 16.09.2026
39 Явно
До коментар #14 от "Напомняне":днес Безфакти са опитното зайче на Държавна Сигурност, да изпробват версиите си, на която евентуално да представят и разпространят, ако някой им се хване на въдицата и да прикрият ДРОГАрката Йотова-Есообар да отговаря за помилвани шест наркобоса продължаващи да тровят децата.
Коментиран от #80
12:39 16.09.2026
40 лама Иво
12:39 16.09.2026
41 Я пак?
До коментар #23 от "az СВО Победа 81":Тези на Петрохан са правили,каквото са правили повече от десетилетие.. ПП ДБ кога се основаха?
Седни си.
Коментиран от #67, #83
12:40 16.09.2026
42 !!!?
До коментар #18 от "име":А главният милиционер на Мистър Кеш защо не изтони Невзоров...!?
12:40 16.09.2026
43 Асен,
Коментиран от #47
12:40 16.09.2026
44 Макробиолог
12:41 16.09.2026
45 Васил Терзиев
12:41 16.09.2026
46 А кво ще правим
12:42 16.09.2026
47 Да...
До коментар #43 от "Асен,":Рундьо и рундьовцте ща ни закопаят,ако не ги изгоним!
Коментиран от #55, #66
12:45 16.09.2026
48 Андрей Гюров в Американският
12:45 16.09.2026
49 да питам
12:46 16.09.2026
50 Хаха
Някой друг "виновен", че ПП-лгДБ се изпуснали в собствените гащи с педроханския случай...
12:46 16.09.2026
51 Педареско
12:46 16.09.2026
52 пий си хапчетата
До коментар #20 от "Пич":шизофреник
12:46 16.09.2026
53 Мдаа
12:47 16.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Терзиев, Калушев, Домусчиев,
12:48 16.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Макробиолог
До коментар #20 от "Пич":Нямам нужда от никви експертизи и докази да събера две и две.Педигуру обучава от години при пълен пансион/никви родители наоколо в повечето време/малолетни и непълнолетни.Ни съпруга,ни приятелка ,ни собствени деца.
Коментиран от #63, #74
12:49 16.09.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 разбира са
До коментар #59 от "Макробиолог":И според мен е напълно нормално да утрепе трима човека, да цепи по диагонал цяла България да си довърши ремонта на вилата и после да се върне да си тегли куршума. Къде е проблема, не ми е ясно.
Коментиран от #116, #118
12:52 16.09.2026
64 Горещо
12:52 16.09.2026
65 Прекали
Коментиран от #72
12:52 16.09.2026
66 Точно!
До коментар #47 от "Да...":Ако прогресистите останат на власт още година в България ще останат само 500 000 души(червените иzмети).
12:53 16.09.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Още списък няма обаче
Коментиран от #89
12:53 16.09.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Съкварталка
До коментар #34 от "!!!?":Срува ми се, че мистър Кеш изпадна на ниво махленска клюкарка.
12:54 16.09.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Хайде
До коментар #65 от "Прекали":Но този капацитет трябва да се използва по предназначение, за удари по Корумпираната мафия, но нещо не се получава, защо ли?
12:55 16.09.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Слушай сега
До коментар #59 от "Макробиолог":Вземи едно въже,отиди в гората и потърси по-здрави клон.
12:56 16.09.2026
75 az СВО Победа 81
2.Кой беше министър на Образованието, когато им разрешиха достъп до училищата?
3.Кой беше министър на Околната среда и водите, когато им разрешиха да осъществяват дейност, вместо държавните органи?
4.Кой беше министър на МВР, когато ги въоръжиха?
А?????
Коментиран от #76
12:56 16.09.2026
76 az СВО Победа 81
До коментар #75 от "az СВО Победа 81":Отговори:
1. Надежда Йорданова - ДБ
2. Николай денков - ПП
3. Борислав Сандов -ДБ
4. Бойко Рашков - ПП
Май имаш много къса памет?
Коментиран от #90, #95
12:57 16.09.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Кой ми/ни
12:58 16.09.2026
79 Сапундермен
ДС
П.П. не мога да разбера какво сте цензурирали, че не може да се постне един коментар
Коментиран от #84, #87
12:58 16.09.2026
80 Кое
До коментар #39 от "Явно":Не е така? Голямо пиле.
12:58 16.09.2026
81 Гюро на Кандемлията
12:58 16.09.2026
82 От ДАНС никой нищо не е
12:58 16.09.2026
83 az СВО Победа 81
До коментар #41 от "Я пак?":Комемтари 75 и 76 са насочени към теб!
12:59 16.09.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 БКП ново начало
12:59 16.09.2026
86 А тук
12:59 16.09.2026
87 Сапундермен
До коментар #79 от "Сапундермен":Майка
Коментиран от #88
13:00 16.09.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Саша Безуханова...
До коментар #68 от "Още списък няма обаче":И тя е за разследване и съд верно, но никой няма да я пипне. Както и Терзиев ..
Коментиран от #117
13:01 16.09.2026
90 Кой
До коментар #76 от "az СВО Победа 81":Кой помилва 5 наркотрафиканти?Има и още.
Коментиран от #100
13:01 16.09.2026
91 Кога
13:01 16.09.2026
92 Може и Рундьо Боташов
Коментиран от #97
13:02 16.09.2026
93 !!!?
До коментар #1 от "Крадеца вика":Шиши нарече Радев Мистър Кеш, а той му отвърна: А ти си Магнитски...!!!
Двама мошеници си говорят тет а тет...!!!?
13:03 16.09.2026
94 Стига биеее..
13:03 16.09.2026
95 Абе соппол
До коментар #76 от "az СВО Победа 81":Прочети 41 и тогава си отваряй чофката.
Коментиран от #105
13:03 16.09.2026
96 Отговор
13:04 16.09.2026
97 хе хе
До коментар #92 от "Може и Рундьо Боташов":Кой друг може да нареди да "почистят" петрохан?
13:04 16.09.2026
98 Всички от ППДБ
13:06 16.09.2026
99 Основен поддръжник
13:06 16.09.2026
100 az СВО Победа 81
До коментар #90 от "Кой":Комисия, назначена от Надежда Йорданова - ДБ
Факт, тя дава съгласие и разрешава, кой да бъде помилван, а Йотова само разписва, като краен акт на процедурата.... 🤣
13:07 16.09.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Кокора
Розови десните до вчера отричаха!
13:07 16.09.2026
103 Не сте добре,
13:10 16.09.2026
104 С думи прости Асен Василев
Коментиран от #119
13:10 16.09.2026
105 az СВО Победа 81
До коментар #95 от "Абе соппол":🤣🤣🤣
Още един петроханец с удобно къса памет, а?
Прочети коментарите ми 75 и 76, които са към 41 и за такива като теб!
Петроханци са регистрирани през февруари на 2022г., когато управлява кабинета на Киро простия!
13:11 16.09.2026
106 Някой
13:11 16.09.2026
107 гущер без опашка
13:11 16.09.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Рундьов дебил,
13:13 16.09.2026
110 Ясно е
13:14 16.09.2026
111 Калушев
13:14 16.09.2026
112 Президентството
13:16 16.09.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 По време на избори
И хич не им пука нито за живите, нито за умрелите, нито за истината.
Целта им е една - да докопат още власт, като ви прелъстяват с фалшива загриженост, с уж търсене на истината и с обещание за наказване на виновниците за катастрофиралата ни държава.
Потресаващо позорище!
13:21 16.09.2026
115 Абе Асенчо
13:21 16.09.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Саша Безуханова
До коментар #89 от "Саша Безуханова...":Дали сега не е и спонсор на Андрей Гюров ? А?
13:25 16.09.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Мдаааа...
До коментар #104 от "С думи прости Асен Василев":Сред политическите фигури и публични личности, които директно се свързват с посещения, финансиране или контакти с Калушев и неговия кръг, изпъкват следните имена:
Кирил Петков – според публикациите е посещавал Калушев, като запознанството им е станало чрез баща му, Петко Петков.
Васил Терзиев – настоящият кмет на София е сочен като един от големите дарители на Калушев, като сумите, които се споменават в разследванията, надхвърлят 250 000 лв.
Асен Асенов – издател и фигура, описвана в разследването като „консилиери“ на кръга около Калушев, свързван с подготовката на политически проекти.
Саша Безуханова – бизнесдама и обществена фигура, която също е посочена като дарител и лице, ползвало услугите или подкрепяло „оракула“. ....един куп така наречени "екологични активисти", като например пещерняка Атанас Русев....
13:30 16.09.2026