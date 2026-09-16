Асен Василев по случая „Петрохан“: Кой в ДАНС е покровителствал това нещо? Защо не са сигнализирали прокуратурата?

Веднъж да съм съгласен с г-н Радев, че трябва да стигнем до дъното на скандала! Истинският въпрос е когато са подадени сигнали в ДАНС през 2022 г., къде е спала ДАНС три години? Кой в ДАНС е покровителствал това нещо? Защо ДАНС не е сигнализирала прокуратурата? Това прилича на случилото се в Пловдив, където ДАНС пак е знаела и нищо не е направила за неофашистките групи. Това заяви на брифинг председателят на „Продължаваме Промяната“ (ПП) Асен Василев относно последните изнесени факти и обстоятелства от прокуратурата по случая „Петрохан-Околчица“, цитиран от novini.bg.

Той отбеляза, че в ДАНС очевидно има хора, които покровителстват „групи, които нанасят щети на българските деца“. И използва случая, за да припомни, че ръководител на ДАНС от 2021 г. е Пламен Тончев, който бе назначен от Румен Радев в качеството му на президент.

„И който отказа Тончев да бъде сменен, когато академик Денков поиска смяната на Тончев като председател на ДАНС. И сега го назначи за втори път. И тук въпросът е Тончев знае ли за тези покровители в ДАНС? Премиерът знае ли за тях? Това е истинският въпрос и трябва да се стигне до дъното на точно този скандал“, призова не без патос Асен Василев.

На въпрос дали вижда кметът на София Васил Терзиев като част от педофилската мрежа около случая „Петрохан“, Асен Василев бе категоричен, че Терзиев „няма служебното положение да покровителства“.

„Това [положение] го има шефът на ДАНС и този, който го е назначил. Очевидно някой в ДАНС, вместо да разкрива престъпленията, покровителства престъпниците, и те тровят и тормозят българските деца“, настоя лидерът на ПП.

В следващия момент Асен Василев подхвана и темата с помилванията на президента Илияна Йотова.

„В тези помилвания се вижда, че има петима, които са били освободени – скандални случаи! Искаме г-жа Йотова да обясни много ясно защо е направила тези помилвания. Защо от всички болни престъпници е взела точно наркодилъра и наркотрафиканта?! Защо от 28 помилвания пет са свързани с наркоразпространение?“, попита Василев.

Депутатът припомни думи на президента Йотова от 2019 г., когато тя казва, че „милост няма да има за престъпления, свързани с наркотици.“