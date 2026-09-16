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Асен Василев по случая „Петрохан“: Кой в ДАНС е покровителствал това нещо? Защо не са сигнализирали прокуратурата?

Асен Василев по случая „Петрохан“: Кой в ДАНС е покровителствал това нещо? Защо не са сигнализирали прокуратурата?

16 Септември, 2026 12:06 1 494 119

  • асен василев-
  • случая петрохан-
  • данс-
  • покровители-
  • прокуратура

На въпрос дали вижда кметът на София Васил Терзиев като част от педофилската мрежа около случая „Петрохан“, Асен Василев бе категоричен, че Терзиев „няма служебното положение да покровителства“.

Асен Василев по случая „Петрохан“: Кой в ДАНС е покровителствал това нещо? Защо не са сигнализирали прокуратурата? - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Веднъж да съм съгласен с г-н Радев, че трябва да стигнем до дъното на скандала! Истинският въпрос е когато са подадени сигнали в ДАНС през 2022 г., къде е спала ДАНС три години? Кой в ДАНС е покровителствал това нещо? Защо ДАНС не е сигнализирала прокуратурата? Това прилича на случилото се в Пловдив, където ДАНС пак е знаела и нищо не е направила за неофашистките групи. Това заяви на брифинг председателят на „Продължаваме Промяната“ (ПП) Асен Василев относно последните изнесени факти и обстоятелства от прокуратурата по случая „Петрохан-Околчица“, цитиран от novini.bg.

Той отбеляза, че в ДАНС очевидно има хора, които покровителстват „групи, които нанасят щети на българските деца“. И използва случая, за да припомни, че ръководител на ДАНС от 2021 г. е Пламен Тончев, който бе назначен от Румен Радев в качеството му на президент.

„И който отказа Тончев да бъде сменен, когато академик Денков поиска смяната на Тончев като председател на ДАНС. И сега го назначи за втори път. И тук въпросът е Тончев знае ли за тези покровители в ДАНС? Премиерът знае ли за тях? Това е истинският въпрос и трябва да се стигне до дъното на точно този скандал“, призова не без патос Асен Василев.
На въпрос дали вижда кметът на София Васил Терзиев като част от педофилската мрежа около случая „Петрохан“, Асен Василев бе категоричен, че Терзиев „няма служебното положение да покровителства“.

„Това [положение] го има шефът на ДАНС и този, който го е назначил. Очевидно някой в ДАНС, вместо да разкрива престъпленията, покровителства престъпниците, и те тровят и тормозят българските деца“, настоя лидерът на ПП.

В следващия момент Асен Василев подхвана и темата с помилванията на президента Илияна Йотова.
„В тези помилвания се вижда, че има петима, които са били освободени – скандални случаи! Искаме г-жа Йотова да обясни много ясно защо е направила тези помилвания. Защо от всички болни престъпници е взела точно наркодилъра и наркотрафиканта?! Защо от 28 помилвания пет са свързани с наркоразпространение?“, попита Василев.

Депутатът припомни думи на президента Йотова от 2019 г., когато тя казва, че „милост няма да има за престъпления, свързани с наркотици.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крадеца вика

    39 22 Отговор
    дръжте крадеца...

    Коментиран от #34, #93

    12:07 16.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Въпрос

    22 21 Отговор
    Защо толкова месеци се мълча и точно преди "изборите" политици" мисирки и всякаква мързелива некадърна и крадлива българска изметзапочнаха пак да бълват лъжи и простотии "?

    Коментиран от #17, #25

    12:10 16.09.2026

  • 4 Аз съм Друг

    24 3 Отговор
    Защото е от "нашите хора"!

    12:11 16.09.2026

  • 5 Леля Асенка

    35 16 Отговор
    с широката халка

    12:12 16.09.2026

  • 6 Ххххххххххххх

    13 11 Отговор
    Благодари на ГЕРБ и компания, Асене...

    12:13 16.09.2026

  • 7 Васко Ухото

    40 11 Отговор
    От ДАНС ме накараха насила да дам 250к на Калушев

    Коментиран от #54, #60, #62, #69

    12:14 16.09.2026

  • 8 Първи

    26 5 Отговор
    по криминални престъпления в ЕС ! Първи по бедност и както каза уважаван член на ЕП , милиардите отиват в ръцете на мафията !

    12:14 16.09.2026

  • 9 Излезе начетен

    9 5 Отговор
    Използва логиката,затова не се обърква в ситуациите.

    12:15 16.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Робот

    33 12 Отговор
    Този гей също е бил в тази вила назад във времето по незнайни причини както и кмета на София .

    Коментиран от #30

    12:16 16.09.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 10 Отговор
    КОИ СА ОПГ ФОРУКОМ ХАСКОВО
    И ХРАНЯТ ЛИ ТЕ АСЕНЧО - СЪУЧЕНИКА НА ДЕЛЯНЧА :)
    .....
    АСЕНЧО ДА ВНИМАВА ЧЕ Е ВЛЯЗЪЛ В МЕРНИКА НА ДАНС :)

    12:16 16.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Напомняне

    34 10 Отговор
    Ламята забогатява с 4 млн покрай ппдб+. Кмета виден педроханец, живее там и им дарява 250000.
    Тази партия има за цел да рекламира педофилията в училишще и е против регистър на ппедофилите

    Коментиран от #39

    12:18 16.09.2026

  • 15 стоян георгиев

    30 14 Отговор
    От ПП ДБ ги лигитимираха , въоръжиха и финансираха

    12:18 16.09.2026

  • 16 Как кой ?

    27 5 Отговор
    Кой в ДАНС е покровителствал това нещо. Някой педофил трябва да е естествено. И израелски шпионин логично

    12:18 16.09.2026

  • 17 Жалко!

    24 3 Отговор

    До коментар #3 от "Въпрос":

    Много точен въпрос !
    Но няма кой да отговори защото покварата е на високо държавно ниво!

    12:20 16.09.2026

  • 18 име

    28 10 Отговор
    Интересно защо хacaн не пита кой в ДАНС върна Олег Неврозов в България да строи незаконно?!

    Коментиран от #42

    12:20 16.09.2026

  • 19 Очевидно е че

    22 12 Отговор
    кметът на София Васил Терзиев е бил част от педофилската мрежа !

    12:20 16.09.2026

  • 20 Пич

    11 11 Отговор
    Ааа, те вече ви калъпираха мозъците, и чета глупостите ви от сутрин до вечер!!!
    Що за народ сте, такива шарани, които кълват на бастун, не помнят, и не може да мислят.....???!!!
    Защо ви го казвам?! Защото вие напълно и еднозначно паднахте в клопката - секти и педофили!!! И дори вече сте приели, че това са ненормалници, и не гледате с толкова лошо око на убийстваста или самоубийствата на някакви си извратеняци и педофили!!!
    А бе, ей....... !?
    Никой ли не се усъмни че ви гласят, когато от сутрин до вечер кохорти от психолози, спецове и магистрати ден след ден започнаха да ви облъчват, че това е секта?! А след това напипаха и педофилската посока, и вие вече сте толкова изпростели, та ви е като непроменимо условие това?!
    А помните ли, кои бяха тези хора в началото, според служби, прокурори и психолози?!
    Бяха някакви юберсолджъри с железна психика, подготвени да действат по въздух, земя и вода, и въоръжени като частна армия!!! И всички гостуващи им твърдяха, че това не може да са ненормални хора!!!
    И..... ето ни година по късно, а вие сте си заспали в нивата, и твърдите, че козата е пръч!!!

    Коментиран от #52, #59

    12:21 16.09.2026

  • 21 ?????

    10 7 Отговор
    Ха ха.
    Колкото повече шава, толкова повече влиза.
    Кротнете се бре.

    12:22 16.09.2026

  • 22 Така си е

    12 3 Отговор
    Очевидно някой в ДАНС, вместо да разкрива престъпленията, покровителства престъпниците, и тровят, тормозят и убиват българските деца. Аааа... и фентанил от Франция внасят !

    12:23 16.09.2026

  • 23 az СВО Победа 81

    19 10 Отговор
    Лама Кокор, се прави на ударен! 🤣

    Нали вашето правителство ги създаде, вашите министри на образование, МВР, Правосъдие, Околна среда и гори ги създадоха и дондуркаха и въоръжиха! Вашият кмет на София ги спонсорира и поддържа!

    Коментиран от #41

    12:24 16.09.2026

  • 24 А тъй, точно тъй

    13 6 Отговор
    Защо от всички болни престъпници е взела точно наркодилъра и наркотрафиканта?! Защо от 28 помилвания пет са свързани с наркоразпространение?“, попита Василев

    12:25 16.09.2026

  • 25 ?????

    11 7 Отговор

    До коментар #3 от "Въпрос":

    Хубав въпрос който трябва да се зададе на Гюров и Кандев.
    Щото мълчанието почна по тяхно време.

    12:26 16.09.2026

  • 26 Стига сте дрънкали глупости

    12 6 Отговор
    Каналът е на ДС за контрабанда на наркотици и дрога - маршрутът Петрохан - Българи е по диагонала на държавата и е подбран не случайно !
    Издънката става, след като ударихме многомилионна сръбска пратка!

    12:26 16.09.2026

  • 27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 8 Отговор
    ПРИЯТЕЛСТВОТО МЕЖДУ СЪУЧЕНИЦИТЕ ДЕЛЯН И АСЕН ЗАПОЧВА СЪС СВАЛЕНИ ГАЩИ
    В МЪЖКАТА ТОАЛЕТНА НА ЕЗИКОВАТА ГИМНАЗИЯ ХАСКОВО:)
    ....
    ВСИЧКО МОГА , ВСИЧКО ЗНАМ ДИРЕКТОРА МИ Е ПРИЯТЕЛ, УЧИТЕЛКАТА ИМ ПО АНГЛИЙСКИ И ТЯ :)

    12:28 16.09.2026

  • 28 Фори

    9 3 Отговор
    Само Данс и Военното разузнаване могат да убиват хора без да им се търси отговорност.

    12:29 16.09.2026

  • 29 неудобен въпрос

    6 4 Отговор
    Подчинените на президента служби, намерили ли са за нужно да докладват на президента за дейността на НАКЗТ или националните агенции не представляват президентски интерес, за да го затрудняват?

    12:29 16.09.2026

  • 30 Четящ

    11 2 Отговор

    До коментар #11 от "Робот":

    Ако сте свидетел за това, докладвайте като такъв в прокуратурата.
    Другото е клевета.

    12:29 16.09.2026

  • 31 Кравария убер алес

    8 6 Отговор
    Тоя ПП Де Би л, отново забрави,че беше на власт в тия години... Ех розови понита.

    12:30 16.09.2026

  • 32 Кой е Андрей Гюров?

    8 10 Отговор
    Педофил или жертва на педофила ИвоМирчев? Това е въпроса сега. Кметът на София Васил Терзиев участвал ли е в извращенията или само е гледал ? А ДАНС защо само те си гледат порното и не дават и на другите а? Даже развратиха и Шиши тея извратеняци сядащи в скутовете на хората. Аман от тая Дара и Евровизия ей

    Коментиран от #37

    12:31 16.09.2026

  • 33 Исторически факти

    4 6 Отговор
    Планетата Меркурий се свива... Нови топографски изследвания показват, че най-близката до Слънцето планета е намалила диаметъра си с почти 23 километра от образуването си насам, а Вие дори не се трогвате от този факт. Аз съм силно притеснена и загрижена. Ето защо предлагам да се свика Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС) към президента на Република България по въпросите на националната сигурност.. Веднага.

    Коментиран от #36, #38

    12:32 16.09.2026

  • 34 !!!?

    17 11 Отговор

    До коментар #1 от "Крадеца вика":

    Вчера Мистър Кеш зададе същия въпрос, но го зададе към мене и тебе, а Асен Василев пита Радев и Йтова, чийто корумпирани служби са изцяло на тяхно подчинение !
    Ако Мистър Кеш не смята така, да хвърля останка и да се пръждосва заедно с наркотрафикантите си !!!?

    Коментиран от #70

    12:33 16.09.2026

  • 35 Чфути, чфути

    4 4 Отговор
    Те са. Явни и прикрити ! Ама по списък все са чфути ...

    12:34 16.09.2026

  • 36 !!!?

    7 0 Отговор

    До коментар #33 от "Исторически факти":

    Намали дозата...!

    12:35 16.09.2026

  • 37 Обаче

    7 6 Отговор

    До коментар #32 от "Кой е Андрей Гюров?":

    За Дара си заблуден. Тя сама си постигна успеха на Евровизия и с одобрението и на журито и на европейската публика.
    Най-трудното й бе да се пребори с предубедените хейтъри и завистници у нас.

    12:37 16.09.2026

  • 38 Бай Ганьо

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Исторически факти":

    Всичките са маскари!

    12:38 16.09.2026

  • 39 Явно

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Напомняне":

    днес Безфакти са опитното зайче на Държавна Сигурност, да изпробват версиите си, на която евентуално да представят и разпространят, ако някой им се хване на въдицата и да прикрият ДРОГАрката Йотова-Есообар да отговаря за помилвани шест наркобоса продължаващи да тровят децата.

    Коментиран от #80

    12:39 16.09.2026

  • 40 лама Иво

    5 8 Отговор
    Асене, Васко Мазгата ми даде 200 бона за компенсация, че изтърка проходите на тулковците. Веднъж, дваж, ама той 10 пъти идва ненаситника

    12:39 16.09.2026

  • 41 Я пак?

    12 4 Отговор

    До коментар #23 от "az СВО Победа 81":

    Тези на Петрохан са правили,каквото са правили повече от десетилетие.. ПП ДБ кога се основаха?
    Седни си.

    Коментиран от #67, #83

    12:40 16.09.2026

  • 42 !!!?

    9 3 Отговор

    До коментар #18 от "име":

    А главният милиционер на Мистър Кеш защо не изтони Невзоров...!?

    12:40 16.09.2026

  • 43 Асен,

    8 5 Отговор
    гербавото недораземение каза хората да не подават подобни сигнали в ДАНС и ГДБОП, защото те не се занимавали с такива случаи. По-лошото е отношението рундьово към кримката. Той беше бесен заради атаката към тях за помилването на наркосите. И се замота с някакви въпроси, на които всъщност той е длъжен да отговори. Тоя рундьо и женската закопават държавата

    Коментиран от #47

    12:40 16.09.2026

  • 44 Макробиолог

    6 8 Отговор
    Въх,не съм от тях како Сийке. ППДБ не са участвали в управление в тоя период,а политически лица от тяхната партия не само се навъртали покрай педигуру ,но и пари давали.

    12:41 16.09.2026

  • 45 Васил Терзиев

    8 7 Отговор
    Заслужава отделно дело ! Включително и за пране на пари

    12:41 16.09.2026

  • 46 А кво ще правим

    7 6 Отговор
    С педофилчетата покрай Евровизия? А?

    12:42 16.09.2026

  • 47 Да...

    6 5 Отговор

    До коментар #43 от "Асен,":

    Рундьо и рундьовцте ща ни закопаят,ако не ги изгоним!

    Коментиран от #55, #66

    12:45 16.09.2026

  • 48 Андрей Гюров в Американският

    7 5 Отговор
    Май яко е педофилствал щом от Америка за България са решили да го махнат даже

    12:45 16.09.2026

  • 49 да питам

    11 4 Отговор
    Кой има властта да закрие полицейския участък в съседство за да не пречи на НПОто?

    12:46 16.09.2026

  • 50 Хаха

    5 5 Отговор
    Тоя накрая и от майка си ще се отрече, ако трябва...
    Някой друг "виновен", че ПП-лгДБ се изпуснали в собствените гащи с педроханския случай...

    12:46 16.09.2026

  • 51 Педареско

    6 5 Отговор
    Питай Рашков!

    12:46 16.09.2026

  • 52 пий си хапчетата

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    шизофреник

    12:46 16.09.2026

  • 53 Мдаа

    4 2 Отговор
    Незнам до колко ДАНС са знаели, но сега чета цялата история в гласове и е доста фрапиращо.

    12:47 16.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Терзиев, Калушев, Домусчиев,

    2 5 Отговор
    Плевналиев, Мирчев.... все са на "ЕВ"

    12:48 16.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Макробиолог

    3 7 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    Нямам нужда от никви експертизи и докази да събера две и две.Педигуру обучава от години при пълен пансион/никви родители наоколо в повечето време/малолетни и непълнолетни.Ни съпруга,ни приятелка ,ни собствени деца.

    Коментиран от #63, #74

    12:49 16.09.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 разбира са

    5 2 Отговор

    До коментар #59 от "Макробиолог":

    И според мен е напълно нормално да утрепе трима човека, да цепи по диагонал цяла България да си довърши ремонта на вилата и после да се върне да си тегли куршума. Къде е проблема, не ми е ясно.

    Коментиран от #116, #118

    12:52 16.09.2026

  • 64 Горещо

    6 0 Отговор
    Стана много неудобно за някои покровители на олигархията и мафията в България. Ще смеят ли да дадат отговори на тези въпроси. Вече публично и официално се говори пред обществото, че в българските служби, които по презумпция трябва да пазят държавата и обществото, те покровителстват престъпността. Това е нелепо.

    12:52 16.09.2026

  • 65 Прекали

    4 6 Отговор
    Нямат ли службите капацитет да го обвинят в нещо тоя?

    Коментиран от #72

    12:52 16.09.2026

  • 66 Точно!

    5 4 Отговор

    До коментар #47 от "Да...":

    Ако прогресистите останат на власт още година в България ще останат само 500 000 души(червените иzмети).

    12:53 16.09.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Още списък няма обаче

    3 1 Отговор
    на огромното количество техника дарено на калушковците от Саша Безуханова ! Една голяма част от която въобще не е за свободна продажба а тя до колкото е известно няма право подобни неща в България да внася без специални лицензии...

    Коментиран от #89

    12:53 16.09.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Съкварталка

    7 4 Отговор

    До коментар #34 от "!!!?":

    Срува ми се, че мистър Кеш изпадна на ниво махленска клюкарка.

    12:54 16.09.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Хайде

    5 1 Отговор

    До коментар #65 от "Прекали":

    Но този капацитет трябва да се използва по предназначение, за удари по Корумпираната мафия, но нещо не се получава, защо ли?

    12:55 16.09.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Слушай сега

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Макробиолог":

    Вземи едно въже,отиди в гората и потърси по-здрави клон.

    12:56 16.09.2026

  • 75 az СВО Победа 81

    5 1 Отговор
    1.Кой беше министър на Правосъдието, когато ги регистрираха?

    2.Кой беше министър на Образованието, когато им разрешиха достъп до училищата?

    3.Кой беше министър на Околната среда и водите, когато им разрешиха да осъществяват дейност, вместо държавните органи?

    4.Кой беше министър на МВР, когато ги въоръжиха?

    А?????

    Коментиран от #76

    12:56 16.09.2026

  • 76 az СВО Победа 81

    6 0 Отговор

    До коментар #75 от "az СВО Победа 81":

    Отговори:
    1. Надежда Йорданова - ДБ
    2. Николай денков - ПП
    3. Борислав Сандов -ДБ
    4. Бойко Рашков - ПП

    Май имаш много къса памет?

    Коментиран от #90, #95

    12:57 16.09.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Кой ми/ни

    1 0 Отговор
    Кой ми/ни с.р.а в г-а-щ-те? Че то половината ви министерства за замесени в кирЕча ПеДрихан! Г.ь.онсурат.

    12:58 16.09.2026

  • 79 Сапундермен

    0 1 Отговор
    Милиционер
    ДС
    П.П. не мога да разбера какво сте цензурирали, че не може да се постне един коментар

    Коментиран от #84, #87

    12:58 16.09.2026

  • 80 Кое

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Явно":

    Не е така? Голямо пиле.

    12:58 16.09.2026

  • 81 Гюро на Кандемлията

    1 0 Отговор
    Прецедентството е едно по-добро място от изгорелия Петрохан. Педофили от вси страни обединявайтесе под Ламаизма на Добрите сили.

    12:58 16.09.2026

  • 82 От ДАНС никой нищо не е

    1 3 Отговор
    покровителствал. Просто са си некадърници. Папкат от атлантическата кофа с помия и до там

    12:58 16.09.2026

  • 83 az СВО Победа 81

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Я пак?":

    Комемтари 75 и 76 са насочени към теб!

    12:59 16.09.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 БКП ново начало

    5 1 Отговор
    Нали наркобароните са помилвани,дизела две евро,хлябът и той,данъците двойни.

    12:59 16.09.2026

  • 86 А тук

    1 5 Отговор
    Се строят паметници на педофили и " майки" дали детето си на педифил и манипулирали друго дете ( 15 г момиче) не носят никаква отговорност.

    12:59 16.09.2026

  • 87 Сапундермен

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Сапундермен":

    Майка

    Коментиран от #88

    13:00 16.09.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Саша Безуханова...

    2 2 Отговор

    До коментар #68 от "Още списък няма обаче":

    И тя е за разследване и съд верно, но никой няма да я пипне. Както и Терзиев ..

    Коментиран от #117

    13:01 16.09.2026

  • 90 Кой

    6 3 Отговор

    До коментар #76 от "az СВО Победа 81":

    Кой помилва 5 наркотрафиканти?Има и още.

    Коментиран от #100

    13:01 16.09.2026

  • 91 Кога

    2 5 Отговор
    Ще бъдат подведени под отговорност женичката, която е осигурявала деца на ламята, фонтанелата, жълтото пиле? Дори и в лудница да бъдат затворени пак е нещо, децата не са в безопасност.

    13:01 16.09.2026

  • 92 Може и Рундьо Боташов

    7 2 Отговор
    да се е омазал в петроханската афера щом с йоцата са разпънали чадър над наркосите.

    Коментиран от #97

    13:02 16.09.2026

  • 93 !!!?

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Крадеца вика":

    Шиши нарече Радев Мистър Кеш, а той му отвърна: А ти си Магнитски...!!!
    Двама мошеници си говорят тет а тет...!!!?

    13:03 16.09.2026

  • 94 Стига биеее..

    4 3 Отговор
    Ако нямаше педофили и Евровизия нямаше да има биеее

    13:03 16.09.2026

  • 95 Абе соппол

    0 2 Отговор

    До коментар #76 от "az СВО Победа 81":

    Прочети 41 и тогава си отваряй чофката.

    Коментиран от #105

    13:03 16.09.2026

  • 96 Отговор

    1 3 Отговор
    Покровители партия ппдб+ , която е против регистър на педофилите и държи да ги налага в училище с рекламни материали.

    13:04 16.09.2026

  • 97 хе хе

    3 1 Отговор

    До коментар #92 от "Може и Рундьо Боташов":

    Кой друг може да нареди да "почистят" петрохан?

    13:04 16.09.2026

  • 98 Всички от ППДБ

    5 3 Отговор
    са ходили на продухване на чакрите при лама Петрохански, ама ДАНС са му виновни на Кокора?!

    13:06 16.09.2026

  • 99 Основен поддръжник

    2 4 Отговор
    Асен Асенов ДБ. Чест гост на гуру убиец

    13:06 16.09.2026

  • 100 az СВО Победа 81

    1 3 Отговор

    До коментар #90 от "Кой":

    Комисия, назначена от Надежда Йорданова - ДБ

    Факт, тя дава съгласие и разрешава, кой да бъде помилван, а Йотова само разписва, като краен акт на процедурата.... 🤣

    13:07 16.09.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Кокора

    2 3 Отговор
    най после призна, че сектата Петрохан да педофили!

    Розови десните до вчера отричаха!

    13:07 16.09.2026

  • 103 Не сте добре,

    2 0 Отговор
    педофилия в бг-то и не само, има. Ама чак такава сложна схема едва ли обслужва само секснагони. Има друго, което прокуратурата умишлено няма да разкрие пред обществото. Най-удобно за мафията е всичко да се сведе до сексскандал. Рундьо, какво работят "твоите" служби?

    13:10 16.09.2026

  • 104 С думи прости Асен Василев

    2 3 Отговор
    Признава, че е съществувала педофилската мрежа от негови бивши съпартийци, но не им споменава имената а напада ДАНС. Интересна стратегия впрочем. Начало на нещо интересно ще е ... Асен може да е всякакъв но определено не е едноходов играч

    Коментиран от #119

    13:10 16.09.2026

  • 105 az СВО Победа 81

    1 2 Отговор

    До коментар #95 от "Абе соппол":

    🤣🤣🤣

    Още един петроханец с удобно къса памет, а?

    Прочети коментарите ми 75 и 76, които са към 41 и за такива като теб!
    Петроханци са регистрирани през февруари на 2022г., когато управлява кабинета на Киро простия!

    13:11 16.09.2026

  • 106 Някой

    3 1 Отговор
    дето беше президент 9 години и той нищо не знае!

    13:11 16.09.2026

  • 107 гущер без опашка

    1 2 Отговор
    Асенча по пеньоар пищи дръжте крадеца...хахаха...дали няма да излезе някой интересен запис с политик в главната роля разпищолен..

    13:11 16.09.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Рундьов дебил,

    1 2 Отговор
    ти беше ли там да установиш, че "всички ПП са били там"!

    13:13 16.09.2026

  • 110 Ясно е

    1 1 Отговор
    Тройка мафи...оти управляват страната,и си поделят парите за тях и босовете им....Ши.ши,Баце и Новият играч-Зеле...ният Ч..орап.

    13:14 16.09.2026

  • 111 Калушев

    2 1 Отговор
    трябваше да се предаде на съд!Йотова щеше да го помилва!

    13:14 16.09.2026

  • 112 Президентството

    0 1 Отговор
    като допуска подобни неща,за какво ни е?

    13:16 16.09.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 По време на избори

    0 0 Отговор
    Няма да спрат да се замерят с изпражненията си нещастниците! Лошото е, че дори само-разобличаването им не действа отрезвяващо на публиката.
    И хич не им пука нито за живите, нито за умрелите, нито за истината.
    Целта им е една - да докопат още власт, като ви прелъстяват с фалшива загриженост, с уж търсене на истината и с обещание за наказване на виновниците за катастрофиралата ни държава.
    Потресаващо позорище!

    13:21 16.09.2026

  • 115 Абе Асенчо

    0 0 Отговор
    Случаят „Петрохан“ беше един от основните криминално-политически скандали, които бележат мандата на служебното правителство с премиер Андрей Гюров през 2026 година. Не помниш ли? Това и дивотията му относно посещението му в Украйна. Друго няма ...

    13:21 16.09.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Саша Безуханова

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Саша Безуханова...":

    Дали сега не е и спонсор на Андрей Гюров ? А?

    13:25 16.09.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Мдаааа...

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "С думи прости Асен Василев":

    Сред политическите фигури и публични личности, които директно се свързват с посещения, финансиране или контакти с Калушев и неговия кръг, изпъкват следните имена:
    Кирил Петков – според публикациите е посещавал Калушев, като запознанството им е станало чрез баща му, Петко Петков.
    Васил Терзиев – настоящият кмет на София е сочен като един от големите дарители на Калушев, като сумите, които се споменават в разследванията, надхвърлят 250 000 лв.
    Асен Асенов – издател и фигура, описвана в разследването като „консилиери“ на кръга около Калушев, свързван с подготовката на политически проекти.
    Саша Безуханова – бизнесдама и обществена фигура, която също е посочена като дарител и лице, ползвало услугите или подкрепяло „оракула“. ....един куп така наречени "екологични активисти", като например пещерняка Атанас Русев....

    13:30 16.09.2026

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