Мики Рурк на 74 г.: Един от последните бунтари на Холивуд празнува рожден ден

Един от най-непредвидимите, бунтарски и гениални актьори в историята на съвременното кино – Мики Рурк , празнува своя 74-ти рожден ден. Известен колкото с разбиващите си роли, толкова и със скандалния си личен живот, Рурк остава истинска енигма в Холивуд – човек, който падна до дъното, но намери сили да се изправи отново.

От върха на славата до пълното саморазрушение

Роден в Ню Йорк, Мики Рурк започва кариерата си като боксьор в младежките си години, преди да открие магията на актьорството. През 80-те години той се превърна в абсолютен световен секс символ и суперзвезда благодарение на магнетичното си участие в еротичната класика „9 седмици и половина“ (1986) си партнира с Ким Бейсинджър, както и в култовите ленти „Ангелско сърце“ и „Дива орхидея“.

В началото на 90-те години обаче Рурк обръща гръб на Холивуд, заявявайки, че е загубил уважение към себе си като актьор. Той се завръща към професионалния бокс. Този тежък спорт оставя трайни следи върху него – множество фрактури на носа, раздробена скула и загуба на паметта налагат серия от неуспешни пластични операции, които завинаги променят красивото му някога лице.

Голямото завръщане и триумфът с „Кечистът“

След години в забвение, борба с депресията и финансова криза, киното му дава втори шанс. През 2005 г. Робърт Родригес го кани в блокбъстъра „Град на греха“, но истинският му ренесанс настъпва през 2008 г. с шедьовъра на Дарън Аронофски „Кечистът“ (The Wrestler).

Ролята на застаряващия и разбита легенда Ранди „Таранът“ Робинсън е до голяма степен автобиографична за Рурк. Изпълнението му е толкова мощно, че му носи награда „Златен глобус“, БАФТА и номинация за „Оскар“ за най-добра мъжка роля. Последваха участия в мегапродукции като „Железният човек 2“ и „Непобедимите“.

Днес, на 74 години, Мики Рурк продължава да живее по собствени правила – заобиколен от любимите си кучета от породата чихуахуа, на които често благодари, че са спасили живота му в най-мрачните моменти, и отказвайки да се подчини на фалшивия блясък на филмовата индустрия.

През 2026 г. животът на Мики Рурк е белязан от сериозни лични и финансови трудности, но и от опит да се върне към работата и по-активен начин на живот.

В началото на годината стана известно, че актьорът е натрупал близо 60 000 долара неплатен наем за дома си в района Beverly Grove в Лос Анджелис. През март съдът постанови прекратяване на договора му за наем и връщане на имота на собственика. Самият Рурк твърди, че е спрял да плаща заради неприемливи условия – проблеми с водопровода, гризачи и липса на извършени ремонти. Собственикът оспорва тази версия и заявява, че дълго е опитвал да разреши спора извън съда.

Историята придоби още по-голяма публичност, след като неговият екип организира кампания за финансова помощ, събрала над 100 000 долара. Рурк категорично отказа парите и определи ситуацията като унизителна. Според мениджъра му след жилищната криза е било организирано временно настаняване, докато актьорът се опитва да стабилизира положението си.

В професионален план обаче през пролетта се появиха признаци за ново завръщане пред камерата. През март Рурк беше заснет отново на снимачна площадка, а самият той заяви, че е благодарен, че отново работи.

Любопитно е, че именно около 74-тия си рожден ден на 16 септември 2026 г. Рурк отново демонстрира интерес към физическата форма. Той публикува снимка след тренировка и показа, че се е върнал във фитнеса – занимание, което логично го връща и към дългогодишната му връзка със спорта и бокса.

Така на 74 години животът на звездата от „Девет седмици и половина“, „Ангелско сърце“ и „Кечистът“ остава далеч от блясъка на Холивуд от 80-те. 2026 г. се оказва една от най-трудните му години в личен план, но същевременно Рурк продължава да търси път обратно към киното и да показва, че не е готов окончателно да се оттегли от публичния живот.