Шампионската лига: колко точки ще са нужни за директно класиране на осминафиналите?

Сезон 2026/27 в Шампионската лига наближава, а с него идва и въпросът колко точки ще са необходими на отборите, за да попаднат директно в топ 8 и да избегнат плейофите.

Според предварителните симулации на “Opta” 15 точки са добра цел, докато 16 вече дават почти сигурна позиция сред първите осем.

Историята от първите два сезона на новия формат обаче показва, че 16 точки са по-сигурната граница. През 2024/25 Астън Вила завърши осми с 16 точки, докато Аталанта остана девета с 15. Година по-късно Манчестър Сити отново зае осмото място с 16 точки, а Реал Мадрид остана девети с 15. При битката за топ 24 и участие в плейофите ситуацията е по-непредвидима.

В първия сезон са били необходими 11 точки, докато през 2025/26 девет са били достатъчни – толкова събраха Бенфика, Марсилия, Пафос и Юнион Сен Жилоа. Затова 16 точки изглеждат като сигурна цел за осминафиналите, а 10-11 точки би трябвало да дадат сериозен шанс за плейофите.