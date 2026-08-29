Новини
Спорт »
Световен футбол »
Шампионската лига: колко точки ще са нужни за директно класиране на осминафиналите?

Шампионската лига: колко точки ще са нужни за директно класиране на осминафиналите?

29 Август, 2026 22:28 370 0

  • шампионска лига-
  • жребий-
  • футбол-
  • статистика

Статистиката и първите два сезона от новия формат дават доста ясна представа за необходимия актив

Шампионската лига: колко точки ще са нужни за директно класиране на осминафиналите? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Сезон 2026/27 в Шампионската лига наближава, а с него идва и въпросът колко точки ще са необходими на отборите, за да попаднат директно в топ 8 и да избегнат плейофите.

Според предварителните симулации на “Opta” 15 точки са добра цел, докато 16 вече дават почти сигурна позиция сред първите осем.

Историята от първите два сезона на новия формат обаче показва, че 16 точки са по-сигурната граница. През 2024/25 Астън Вила завърши осми с 16 точки, докато Аталанта остана девета с 15. Година по-късно Манчестър Сити отново зае осмото място с 16 точки, а Реал Мадрид остана девети с 15. При битката за топ 24 и участие в плейофите ситуацията е по-непредвидима.

В първия сезон са били необходими 11 точки, докато през 2025/26 девет са били достатъчни – толкова събраха Бенфика, Марсилия, Пафос и Юнион Сен Жилоа. Затова 16 точки изглеждат като сигурна цел за осминафиналите, а 10-11 точки би трябвало да дадат сериозен шанс за плейофите.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове