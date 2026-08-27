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Фен на Лион скочи на Гендузи и предизвика масово меле след победата на Фенербахче

Фен на Лион скочи на Гендузи и предизвика масово меле след победата на Фенербахче

27 Август, 2026 09:01 1 267 4

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  • бой

Твърди се, че служител на Лион е бил ранен при инцидента, като е получил удар в главата

Фен на Лион скочи на Гендузи и предизвика масово меле след победата на Фенербахче - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Полузащитникът на Фенербахче Матео Гендузи се озова в центъра на скандал след успеха на “фенерите” в гостуването на Лион от плейофите на Шампионската лига. Халфът тръгна да се прибира заедно с част от съотборниците си към съблекалнята в празнична стъпка и тогава точно пред него изскочи фен на французите, който се нахвърли на състезателите на турския гранд и започна масово меле.

Твърди се, че служител на Лион е бил ранен при инцидента, като е получил удар в главата.

На видео, разпространено в социалните мрежи, се вижда как стартира всичко, като някои източници твърдят, че това само е била ескалацията на напрежението. От френската страна твърдят, че Гендузи е запалил фитила на напрежението, тъй като още на загрявката по време на почивката е правил неприлични жестове към публиката.

Самият Гендузи от своя страна впоследствие се оправда с поведението на публиката. Той твърди, че невъздържаното му поведение е било като реакция на обидите на френските запалянковци към него.

“Те обиждаха майка ми и семейството ми през всичките 90 минути и дори повече. И ако след това дори не можем да празнуваме, както искаме… Мисля, че това е грешно. Разбирате ли какво е чувството, когато 60 хиляди души обиждат семейството ви, майка ви, децата ви и никой, дори съдийската бригада, не им казва да спрат?! Това е опустошително. Знам, че във Франция, ако се случи нещо подобно, мачът се спира за известно време и те изискват обидите да спрат”, каза Гендузи.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 В Ерата на ВАР с два отменени

    1 0 Отговор
    гола за ЛИОН е така, ако някой ви каже че има нещо сигурно във футбола днес значи Ви смята за 100%ов Глупак❗️

    10:04 27.08.2026

  • 3 64та минута и 71ва минута

    1 0 Отговор
    отменени Голове за ЛИОН🇫🇷,
    Фенербахче продължава.

    10:07 27.08.2026

  • 4 ....

    0 0 Отговор
    Турска работа

    10:24 27.08.2026

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