Леандро Годой: ЦСКА не се предава, ще търсим ранен гол

Нападателят на ЦСКА Леандро Годой демонстрира увереност преди решаващия реванш срещу ОФИ Крит от плейофите на Лига Европа. „Червените“ са изправени пред тежка задача, след като загубиха първата среща в Гърция с 0:3, но аржентинецът вярва, че ранно попадение и агресивен подход могат да върнат отбора в битката за класиране. Годой подчерта, че в състава няма намерение за предаване и припомни европейската история на ЦСКА като допълнителен източник на увереност.

На първо място нападателят акцентира върху концентрацията и необходимостта ЦСКА да приложи на терена всичко, върху което е работил през седмицата.

„Най-важното е да сме концентрирани. Да покажем това, което тренирахме през седмицата, и да демонстрираме качествата си. Сега напрежението е върху ОФИ. Те имат преднина, но нещата много бързо могат да се обърнат. Ако успеем да вкараме ранен гол и продължим да бъдем агресивни в хода на двубоя, това може много да промени ситуацията“, започна аржентинецът пред DIEMA SPORT.

Годой разкри, че „червените“ са анализирали слабостите в защитата на гръцкия тим и имат конкретен план как да ги използват, макар да не пожела да навлиза в детайли.

„Имаме конкретна идея как да атакуваме, но няма да я споделим, защото искаме да изненадаме съперника. Работим върху това, защото знаем, че ОФИ ще играе по-дефанзивно и няма да ни оставя много пространства. Знаем, че има слаби места в тяхната защита, които можем да използваме“.

Нападателят бе категоричен, че ЦСКА няма да се откаже от битката въпреки сериозния пасив от първата среща.

„Няма да се предадем. Знаем, че играем за ЦСКА, който в историята си е елиминирал много големи отбори. Имаме прекрасна възможност да направим още една запомняща се вечер“.

Годой направи паралел и с Макаби Тел Авив, който също бе поставен в трудна ситуация, но подходи освободено и смело в София.

„Макаби дойде много освободен. Знаеше, че няма какво да губи, дори и да получи гол. Ние ще подходим по същия начин. Много е важно кой ще отбележи първия гол, защото той ще зададе тона на мача“.

В края Годой подчерта, че ЦСКА не се нуждае от чужди примери за велики обрати, за да намери мотивация за предстоящата битка.

„Нашата мотивация е достатъчно голяма предвид факта, че се борим да влезем в основната фаза на Лига Европа и нямаме нужда от подобни примери. Вече вкарахме три гола на Макаби и не виждам защо да не го повторим и срещу ОФИ Крит“, завърши Годой.