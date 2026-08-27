Казахстан е нация на победители

На Националната конференция през август държавният глава Касим-Жомарт Токаев очерта ключови цели за образователната система. Сред тях е, че училищата трябва едновременно да осигуряват висококачествено образование, да развиват уверени личности и да подготвят младите хора за новите възможности на дигиталната икономика.
Повече училища – по-малко недостиг на пространство.
Президентът посочи продължаващото изграждане на висококачествени училища във всички региони, особено в районите, където продължава недостигът на пространство, като един от основните си приоритети.
„Това е неотложна задача от национално значение. Трябва да започнем тази работа без никакви забавяния от следващата година. През 2027 г. трябва да осигурим висок темп на строителство“, инструктира той. Реформата не е експеримент.
Държавният глава обсъди и множество промени в образователната система.
„Трябва да спрем празните, безсмислени реформи в името на самите реформи. С други думи, реформите и промените със сигурност са необходими, но те не бива да изтощават енергията на учителите и да ги стресират. Преди да се приложи каквато и да е реформа, и това важи особено за образованието, е необходимо да се проведе цялостен анализ и щателно да се провери нейната ефективност“, каза Касим-Жомарт Токаев.
Учителите искат да бъдат освободени от ненужни отчети.
Отделно беше отправено искане учителите да бъдат освободени от ненужни отчети, натрапчиви оценки на представянето и неосновни натоварвания.
„От време на време се появяват съобщения за учители, участващи в ремонтни дейности и различни публични събития, които не са пряко свързани с образователния процес. Отдавна сме съгласни, че това е неприемливо. Министерството на образованието и администрациите на акиматите трябва, на първо място, да работят за подобряване на правната и регулаторна рамка, изграждане на ефективен образователен процес и внимателен анализ на образователните програми“, отбеляза Касим-Жомарт Токаев.
Възпитаване на „нация на победителите“
Президентът посвети значителна част от речта си на образованието на децата и младежите. Според него образователната система трябва да култивира уверени личности, способни да преодоляват трудности.
„Задачата на усташите е да отгледат нови поколения оптимисти, а не страдащи от тъга (mün), несигурни страдалци, които сеят семената на депресията около себе си. Ние сме нация от победители, готови да преодолеят всички трудности и заплахи, уверено гледащи само напред, вярващи в светло бъдеще и не търсещи причините за трагедии, поражения, провали и психологически комплекси в историческото минало или в други страни и народи“, подчерта президентът.
Преразглеждане на историческите разкази
Президентът също така подчерта необходимостта от преразглеждане на образователните материали, които, според него, съдържат ненадеждни факти и митологизирани герои.
„Възпитанието на децата в дух на патриотизъм чрез разпространение на невярна и фалшифицирана информация неизбежно ще подкопае моралните устои на нашия народ. Казвал съм неведнъж, че всички ние трябва да се откажем от образа и характера на вечно скърбяща нация. Някои от нашите писатели са харесали думата „мунг“: „жюрегімде мунг, кьозОмде мунг“! Тъгата е лош спътник на нашата младеж. Мога да ви кажа това със сигурност. Нашата младеж трябва правилно да разбира историята на своя народ и да гледа към бъдещето с надежда и увереност“, подчерта Касъм-Жомарт Токаев.
Дигитална защита на децата
На правителството е наредено да ускори разглеждането на законопроекта за забрана на регистрацията в социалните медии за потребители под 16 години (документът беше внесен в парламента през юни) и да се обърне внимание на филтрирането на съдържанието.
Президентът подчерта, че разчитането единствено на родителската отговорност е неподходящо и нареди да се увеличи броят на задължителните SIM карти за деца като инструмент за „информационен имунитет“.
Изкуственият интелект като инструмент за генериране на доходи
Токаев също така обяви, че в предстоящото си обръщение ще си постави за цел да ангажира младите хора, включително тези в селските райони, в използването на цифрови инструменти и изкуствен интелект за генериране на доходи.
„Трябва да преминем от дигитална държава към дигитална народна икономика. С други думи, изкуственият интелект и неговите инструменти не са забавни играчки, а средство за препитание. Така трябва да бъде. Във висшето образование вече действа междууниверситетски стандарт, който отчита етичните, правните и организационните аспекти на използването на изкуствен интелект. Правителството трябва да внедри подобен стандарт в системата на средното и професионалното образование“, инструктира президентът.
Основното послание на президента е, че образованието не е просто индустрия, а инструмент за възпитание на съвременни хора – уверени в себе си, не фиксирани върху минали оплаквания, способни да печелят пари с помощта на цифрови технологии и защитени от държавата.
Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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6 Тити на Кака
Здраве и успех на казахите от България!
Коментиран от #9
10:24 27.08.2026
7 Малкия Черешар в Ада!
До коментар #1 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":Малкия Черешар - едно от Чудовищата на Българския ПостКомунизъм!
10:27 27.08.2026
8 русия загуби Републиките от СССР
10:28 27.08.2026
9 Гого Мого
До коментар #6 от "Тити на Кака":Нещо за нефта и урана няма ли да споменеш като фактор за напредъка?
То и Дубай е много напреднал.
10:28 27.08.2026
10 Ха-ха-ха
До коментар #4 от "Роби":Изследванията ( 20 25г)..на Генома на съвременните Българи сочат нещо Друго:
..96 % ТРАКИЙСКИ ПРОИЗХОД!!
От малцинствата ли си Чмошник?
10:39 27.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Много ще патят падните нации
11:14 27.08.2026