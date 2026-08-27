Казахстан е нация на победители

На Националната конференция през август държавният глава Касим-Жомарт Токаев очерта ключови цели за образователната система. Сред тях е, че училищата трябва едновременно да осигуряват висококачествено образование, да развиват уверени личности и да подготвят младите хора за новите възможности на дигиталната икономика.

Повече училища – по-малко недостиг на пространство.

Президентът посочи продължаващото изграждане на висококачествени училища във всички региони, особено в районите, където продължава недостигът на пространство, като един от основните си приоритети.

„Това е неотложна задача от национално значение. Трябва да започнем тази работа без никакви забавяния от следващата година. През 2027 г. трябва да осигурим висок темп на строителство“, инструктира той. Реформата не е експеримент.

Държавният глава обсъди и множество промени в образователната система.

„Трябва да спрем празните, безсмислени реформи в името на самите реформи. С други думи, реформите и промените със сигурност са необходими, но те не бива да изтощават енергията на учителите и да ги стресират. Преди да се приложи каквато и да е реформа, и това важи особено за образованието, е необходимо да се проведе цялостен анализ и щателно да се провери нейната ефективност“, каза Касим-Жомарт Токаев.

Учителите искат да бъдат освободени от ненужни отчети.

Отделно беше отправено искане учителите да бъдат освободени от ненужни отчети, натрапчиви оценки на представянето и неосновни натоварвания.

„От време на време се появяват съобщения за учители, участващи в ремонтни дейности и различни публични събития, които не са пряко свързани с образователния процес. Отдавна сме съгласни, че това е неприемливо. Министерството на образованието и администрациите на акиматите трябва, на първо място, да работят за подобряване на правната и регулаторна рамка, изграждане на ефективен образователен процес и внимателен анализ на образователните програми“, отбеляза Касим-Жомарт Токаев.

Възпитаване на „нация на победителите“

Президентът посвети значителна част от речта си на образованието на децата и младежите. Според него образователната система трябва да култивира уверени личности, способни да преодоляват трудности.

„Задачата на усташите е да отгледат нови поколения оптимисти, а не страдащи от тъга (mün), несигурни страдалци, които сеят семената на депресията около себе си. Ние сме нация от победители, готови да преодолеят всички трудности и заплахи, уверено гледащи само напред, вярващи в светло бъдеще и не търсещи причините за трагедии, поражения, провали и психологически комплекси в историческото минало или в други страни и народи“, подчерта президентът.

Преразглеждане на историческите разкази

Президентът също така подчерта необходимостта от преразглеждане на образователните материали, които, според него, съдържат ненадеждни факти и митологизирани герои.

„Възпитанието на децата в дух на патриотизъм чрез разпространение на невярна и фалшифицирана информация неизбежно ще подкопае моралните устои на нашия народ. Казвал съм неведнъж, че всички ние трябва да се откажем от образа и характера на вечно скърбяща нация. Някои от нашите писатели са харесали думата „мунг“: „жюрегімде мунг, кьозОмде мунг“! Тъгата е лош спътник на нашата младеж. Мога да ви кажа това със сигурност. Нашата младеж трябва правилно да разбира историята на своя народ и да гледа към бъдещето с надежда и увереност“, подчерта Касъм-Жомарт Токаев.

Дигитална защита на децата

На правителството е наредено да ускори разглеждането на законопроекта за забрана на регистрацията в социалните медии за потребители под 16 години (документът беше внесен в парламента през юни) и да се обърне внимание на филтрирането на съдържанието.

Президентът подчерта, че разчитането единствено на родителската отговорност е неподходящо и нареди да се увеличи броят на задължителните SIM карти за деца като инструмент за „информационен имунитет“.

Изкуственият интелект като инструмент за генериране на доходи

Токаев също така обяви, че в предстоящото си обръщение ще си постави за цел да ангажира младите хора, включително тези в селските райони, в използването на цифрови инструменти и изкуствен интелект за генериране на доходи.

„Трябва да преминем от дигитална държава към дигитална народна икономика. С други думи, изкуственият интелект и неговите инструменти не са забавни играчки, а средство за препитание. Така трябва да бъде. Във висшето образование вече действа междууниверситетски стандарт, който отчита етичните, правните и организационните аспекти на използването на изкуствен интелект. Правителството трябва да внедри подобен стандарт в системата на средното и професионалното образование“, инструктира президентът.

Основното послание на президента е, че образованието не е просто индустрия, а инструмент за възпитание на съвременни хора – уверени в себе си, не фиксирани върху минали оплаквания, способни да печелят пари с помощта на цифрови технологии и защитени от държавата.

Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform