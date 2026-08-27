Мъж се удави в Стария град в Созопол

Бурното море взе още една жертва, този път в Стария град на Созопол, съобщиха ОДМВР – Бургас, пише "Фокус".
Вчера малко след 18:30 ч. местното РПУ е получен сигнал за давещ се мъж пред скалите в близост до Художествената галерия.
Впоследствие тялото на мъжа е извадено от спасителен катер на "Морска администрация".
Удавеният мъж е установен като 44-годишен местен жител. Тялото му е откарано в отделение „Съдебна медицина“ към УМБАЛ - Бургас за аутопсия.
Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Созопол.
Това е поредна трагедия с жертва в морето в морския град, след като вчера бе открито тялото на 7-годишно момче, което изчезна във водите в района на плаж "Хармани" във вторник вечерта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стоян Колев
Коментиран от #3
10:21 27.08.2026
2 Всеки
Коментиран от #4
10:23 27.08.2026
3 Фикри
До коментар #1 от "Стоян Колев":Ами, какво чакаш още ?
На всички задкомпютърни разбирачи, държавата им крива. Да вземете да се хващат за някаква работа и да спрете само да мрънка те...
10:25 27.08.2026
4 Фикри
До коментар #2 от "Всеки":Много мъдрост има в тези думи ...
Коментиран от #9
10:25 27.08.2026
5 Това не е вярно!
На плажа съм и тялото му е още тук,покрито с черен найлон,а около него се въртят и суетят полицаи ,спасители и зяпачи...
10:26 27.08.2026
6 Сечко
Иначе Бог да прости човека!
10:27 27.08.2026
7 Джихади Йово
Коментиран от #11
10:27 27.08.2026
8 Обикновен
Разбирам, че целите повече хора да ви отворят публикацийката, но е малко в повече.
Не дас си Боже да трябва да онагледяват изнасилване например......
10:31 27.08.2026
9 Сарказъм
До коментар #4 от "Фикри":опитвам се да имитирам класика-Божинката.
10:33 27.08.2026
10 Стенли
10:36 27.08.2026
11 Мими Кучева🐕
До коментар #7 от "Джихади Йово":Просто Мара.💋👰🥳🤣👍
11:05 27.08.2026
12 Общо взето
11:19 27.08.2026