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Мъж се удави в Стария град в Созопол

Мъж се удави в Стария град в Созопол

27 Август, 2026 10:15 1 099 12

  • удавник-
  • созопол-
  • стария град-
  • художествената галерия

Това е поредна трагедия с жертва в морето в морския град, след като вчера бе открито тялото на 7-годишно момче, което изчезна във водите в района на плаж "Хармани" във вторник вечерта

Мъж се удави в Стария град в Созопол - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бурното море взе още една жертва, този път в Стария град на Созопол, съобщиха ОДМВР – Бургас, пише "Фокус".

Вчера малко след 18:30 ч. местното РПУ е получен сигнал за давещ се мъж пред скалите в близост до Художествената галерия.

Впоследствие тялото на мъжа е извадено от спасителен катер на "Морска администрация".

Удавеният мъж е установен като 44-годишен местен жител. Тялото му е откарано в отделение „Съдебна медицина“ към УМБАЛ - Бургас за аутопсия.

Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Созопол.

Това е поредна трагедия с жертва в морето в морския град, след като вчера бе открито тялото на 7-годишно момче, което изчезна във водите в района на плаж "Хармани" във вторник вечерта.


Созопол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стоян Колев

    8 6 Отговор
    Единствения достоен изход от тая държава.

    Коментиран от #3

    10:21 27.08.2026

  • 2 Всеки

    11 4 Отговор
    ден от морето изплуват дронове и удавници. Не знам защо очакваме силни летни сезони? Няма как да се случи. Зимният сезон ще бъде, като летния, само че е зимен.

    Коментиран от #4

    10:23 27.08.2026

  • 3 Фикри

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Стоян Колев":

    Ами, какво чакаш още ?
    На всички задкомпютърни разбирачи, държавата им крива. Да вземете да се хващат за някаква работа и да спрете само да мрънка те...

    10:25 27.08.2026

  • 4 Фикри

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Всеки":

    Много мъдрост има в тези думи ...

    Коментиран от #9

    10:25 27.08.2026

  • 5 Това не е вярно!

    4 1 Отговор
    ,,Тялото му е откарано в отделение „Съдебна медицина“ към УМБАЛ - Бургас за аутопсия."
    На плажа съм и тялото му е още тук,покрито с черен найлон,а около него се въртят и суетят полицаи ,спасители и зяпачи...

    10:26 27.08.2026

  • 6 Сечко

    20 1 Отговор
    Мъж се удави в Стария град…“ — значи вече и калдъръмът е станал плавателен? 🤔 Правилното е „удави се в морето край Стария град“. Малка дума, голяма разлика…

    Иначе Бог да прости човека!

    10:27 27.08.2026

  • 7 Джихади Йово

    10 0 Отговор
    В стария град ли се удавил? В някой шадраван???

    Коментиран от #11

    10:27 27.08.2026

  • 8 Обикновен

    8 1 Отговор
    Намирам за проява на много лош вкус да се качват снимки на удавени хора!!!
    Разбирам, че целите повече хора да ви отворят публикацийката, но е малко в повече.
    Не дас си Боже да трябва да онагледяват изнасилване например......

    10:31 27.08.2026

  • 9 Сарказъм

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Фикри":

    опитвам се да имитирам класика-Божинката.

    10:33 27.08.2026

  • 10 Стенли

    3 0 Отговор
    Ето аз ,защо си карам отпуската у дома под , климатика със студена бира

    10:36 27.08.2026

  • 11 Мими Кучева🐕

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Джихади Йово":

    Просто Мара.💋👰🥳🤣👍

    11:05 27.08.2026

  • 12 Общо взето

    1 0 Отговор
    никъде не сме във безопасност щом и във старият град започнаха да се давят.

    11:19 27.08.2026

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