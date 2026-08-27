И кино легендата Тим Къри си отиде на 80 години

Британският актьор, певец и озвучаващ артист Тим Къри, известен с емблематичните си роли в „Шоуто на Роки Хорър“, „То“, „Ани“ и „Улика“, почина на 80-годишна възраст. Дългогодишният му мениджър Марша Хървиц потвърди, че Къри е издъхнал спокойно на 25 август 2026 г. в дома си в Толука Лейк, Лос Анджелис. Причината за смъртта не е обявена.

През последните 14 години Тим Къри живееше с последствията от тежък инсулт, получен през 2012 г. Той остана с ограничена подвижност и използваше инвалидна количка, но продължи да работи предимно като озвучаващ актьор и да се среща с почитатели. В мемоарите си „Vagabond“ от 2025 г. актьорът разказа, че състоянието му тогава е наложило спешна мозъчна операция и продължителна рехабилитация.

Тим Къри е роден на 19 април 1946 г. в Чешър, Англия. След като завършва английска филология и драма в Университета на Бирмингам, започва професионалната си кариера в лондонската постановка на мюзикъла „Hair“ през 1968 г.

Големият му пробив идва с ролята на ексцентричния д-р Франк-Н-Фъртър в сценичния мюзикъл „The Rocky Horror Show“ през 1973 г. Две години по-късно Тим Къри пренася образа и на големия екран в „The Rocky Horror Picture Show“. Филмът първоначално не постига успех в боксофиса, но постепенно се превръща в една от най-разпознаваемите култови продукции в историята на киното.

Самият актьор признаваше, че наследството на филма има особено значение за него заради начина, по който продукцията насърчава хората да приемат собствената си индивидуалност. През 2025 г., когато „Шоуто на Роки Хорър“ отбеляза своята 50-годишнина, Тим Къри отново се срещна с част от актьорския състав и говори за трайната връзка на филма с LGBTQ публиката.

Кариерата му обаче далеч не се изчерпва с Франк-Н-Фъртър. През 1982 г. той играе Рустър Ханиган в мюзикъла „Ани“, а сред най-запомнящите се негови филми са „Улика“, „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“, „Тримата мускетари“ и „Островът на съкровищата на Мъпетите“. През 1990 г. Тим Къри създава един от най-известните образи на Пениуайз в телевизионната адаптация на романа „То“ на Стивън Кинг.

Любопитното е, че Къри всъщност се страхувал от клоуни. В мемоарите си той признава, че именно дискомфортът от образа на Пениуайз го е накарал да приеме ролята като творческо предизвикателство.

Тим Къри има и значима театрална кариера. Той получава три номинации за награда „Тони“, включително за „Amadeus“, „My Favorite Year“ и „Spamalot“. Освен актьор, Къри е и певец, като между 1978 и 1981 г. издава три рок албума. Получава и номинация за „Грами“ за работата си като разказвач на аудиокнига от поредицата „Поредица от злополучия“.

След инсулта актьорът постепенно ограничава появите си пред камера, но през 2016 г. се завръща към света на „Rocky Horror“ като разказвач в телевизионна адаптация. По-късно участва и във филма на ужасите „Stream“, а режисьорът Майкъл Лийви потвърди след смъртта му, че Къри е завършил работата си по „Stream 2: Sudden Death“, която ще бъде последната му актьорска роля.

След новината за смъртта му редица актьори и колеги отдадоха почит на Тим Къри. Карол Бърнет го определи като скъп приятел и актьор, който умееше да превръща злодеите в необикновено харизматични персонажи, а Майкъл Маккийн, негов партньор от „Улика“, си спомни последния им разговор като разговор за живота, любовта и смеха.

Тим Къри никога не се жени и няма деца. Когато през 2025 г. е попитан как би искал да бъде запомнен, той отговаря просто, че иска да остане в паметта като актьор, а не като филмова звезда. За него най-важното наследство на „The Rocky Horror Picture Show“ е посланието, че хората имат право да бъдат себе си.