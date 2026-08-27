Рецепта на деня: Бърза вафлена торта

Необходими продукти:

вафлени кори - 250 г;

варено подсладено кондензирано мляко - 400 г;

краве масло - 150 г;

черен шоколад - 80 г;

пресни ягоди - 150 г;

листа мента - 6 - 8 бр.

Начин на приготвяне:

Маслото се оставя на стайна температура, докато омекне добре. Това помага кремът за вафлената торта с кондензирано мляко да стане гладък и да се разнася лесно между корите.

В купа се разбива мекото масло, докато стане пухкаво. Към него постепенно се добавя вареното подсладено кондензирано мляко и сместа се разбърква до получаване на плътен карамелен крем. Ако кремът е твърде гъст, се разбърква малко по-дълго, за да се отпусне и да стане удобен за намазване.

Първата вафлена кора се поставя върху равна чиния или поднос. Намазва се с тънък, равномерен слой от крема, след което се покрива със следващата кора. По същия начин се подреждат всички вафлени кори, като леко се притискат, за да прилепнат добре. Не бива да се слага прекалено много крем наведнъж, защото тортата може да се хлъзга и да загуби форма.

След като се подреди последната кора, повърхността и страните на тортата се намазват с останалия крем. Така вафлената торта се покрива равномерно и получава апетитен карамелен вид.

Шоколадът се настъргва на фини стърготини и се разпределя върху част от тортата или по цялата повърхност според предпочитанията.

Ягодите се измиват, подсушават се много добре и се нарязват на половинки или четвъртинки. Подреждат се отгоре за свеж контраст, а няколко листа мента завършват украсата.

Готовата сладка вафлена торта с кондензирано мляко и шоколад се покрива внимателно и се прибира в хладилник за поне 4 часа, а най-добре за една нощ. През това време вафлените кори омекват, кремът стяга и вкусът става по-балансиран.

Преди сервиране тортата се нарязва с остър нож на триъгълни парчета. Съхранява се в хладилник до 3 дни, добре покрита, за да не поема чужди аромати и да запази нежната си текстура, пише gotvach.bg.