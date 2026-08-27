Ботев Пловдив с жест към феновете, заради промяната на мача с Левски

Ръководството на Ботев Пловдив взе решение да направи жест към своите привърженици във връзка с промяната на деня и часа на предстоящото дерби Левски.

Вчера, въпреки категорично изразеното несъгласие от страна на пловдивския клуб, двубоят с Левски бе преместен за 30 август (неделя) от 19:00 часа на стадион „Христо Ботев“.

За част от привържениците, които вече са закупили билети, промяната на датата и часа прави присъствието на мача невъзможно.

Поради тази причина Ботев Пловдив ще възстанови стойността на закупените билети на привържениците, които не могат да присъстват на двубоя заради настъпилата промяна.

За възстановяване на сумата, е необходимо да се изпрати имейл на [email protected], съдържащ следната информация:

– брой закупени билети;

– обща сума на билетите;

– снимка на закупените билети;

– трите имена на наредителя;

– разплащателна сметка, по която да бъде възстановена сумата.

Краен срок за подаване на заявки: 13:00 часа на 28.08 (петък).