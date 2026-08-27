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АЕК Атина възнаграждава футболистите си с щедра премия след триумфа над Левски

АЕК Атина възнаграждава футболистите си с щедра премия след триумфа над Левски

27 Август, 2026 18:23 655 4

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Гръцкият шампион празнува класиране в Шампионската лига с бонус от 2 милиона евро

АЕК Атина възнаграждава футболистите си с щедра премия след триумфа над Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Гръцкият първенец АЕК Атина разгроми Левски София с впечатляващото 4:0 в реванша от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига. След последния съдийски сигнал атмосферата на стадиона беше наелектризирана от радост и гордост.

Собственикът на клуба, Мариос Илиопулос, не скри възторга си от представянето на своите футболисти. 59-годишният бизнесмен слезе на терена, за да поздрави лично играчите и треньорския щаб за впечатляващия успех. Празненствата продължиха в съблекалнята, където Илиопулос изненада отбора с новината, че ще си поделят премия от цели 2 милиона евро за класирането в най-престижния европейски клубен турнир.

Освен щедрата премия, влизането в групите на Шампионската лига ще донесе на АЕК минимум 23,2 милиона евро от наградния фонд на УЕФА. Това е огромен стимул за клуба, който се стреми към нови върхове и международно признание.

"Това е голяма вечер за АЕК. Имаме невероятен отбор, който ни изпълва с гордост. Днес показахме истинското лице на клуба – този, за който винаги сме мечтали. Вярвам, че това е само началото на още по-големи успехи и победи", сподели развълнуваният Мариос Илиопулос пред медиите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    5 1 Отговор
    За ПодУянци,юуй!

    Коментиран от #2

    18:34 27.08.2026

  • 2 Левски 1914

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    А за МЕНТЕТО два.

    18:41 27.08.2026

  • 3 А бе

    4 0 Отговор
    Левски е на едно ниво с Ираклис, отбор който АЕК победи със същия резултат съвсем наскоро и който току-що се завърна в елита след 13-годишно отсъствие. Те също играят в синьо.

    18:43 27.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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