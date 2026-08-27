АЕК Атина възнаграждава футболистите си с щедра премия след триумфа над Левски

Гръцкият първенец АЕК Атина разгроми Левски София с впечатляващото 4:0 в реванша от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига. След последния съдийски сигнал атмосферата на стадиона беше наелектризирана от радост и гордост.

Собственикът на клуба, Мариос Илиопулос, не скри възторга си от представянето на своите футболисти. 59-годишният бизнесмен слезе на терена, за да поздрави лично играчите и треньорския щаб за впечатляващия успех. Празненствата продължиха в съблекалнята, където Илиопулос изненада отбора с новината, че ще си поделят премия от цели 2 милиона евро за класирането в най-престижния европейски клубен турнир.

Освен щедрата премия, влизането в групите на Шампионската лига ще донесе на АЕК минимум 23,2 милиона евро от наградния фонд на УЕФА. Това е огромен стимул за клуба, който се стреми към нови върхове и международно признание.

"Това е голяма вечер за АЕК. Имаме невероятен отбор, който ни изпълва с гордост. Днес показахме истинското лице на клуба – този, за който винаги сме мечтали. Вярвам, че това е само началото на още по-големи успехи и победи", сподели развълнуваният Мариос Илиопулос пред медиите.