Посолството на Русия във Вашингтон заяви, че новият законопроект за санкции срещу Русия „прави меча услуга“ на Съединените щати. Поводът е пакетът, одобрен от Камарата на представителите и изпратен за подпис на президента Доналд Тръмп, след като Сенатът вече беше дал подкрепа за инициативата, насочена срещу руските официални лица, финансови институции и енергийните приходи на Москва.

Според руската дипломатическа мисия, цитирана от редица медии, неефективността на санкционния натиск е „доказана на практика“, а новите ограничения щели да навредят преди всичко на самите САЩ. В публикуваните по темата съобщения на руската страна се твърди още, че инициативата ще усложни отношенията между Вашингтон и други държави, които купуват руски енергийни ресурси.

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Какво предвижда законопроектът

Американският законопроект е част от по-широк пакет мерки, целящи да ограничат способността на Русия да финансира войната си срещу Украйна. По информация на Асошиейтед прес и Ройтерс, той предвижда санкции срещу руски представители и сектори от икономиката, както и механизми за натиск върху страни като Китай и Индия заради покупките на руски петрол и газ.

Поддръжниците на текста в Конгреса твърдят, че новите мерки са нужни, за да бъде ограничен ресурсът на Кремъл за продължаване на войната. Критиците обаче изразяват опасения, че част от тарифните инструменти могат да засегнат и съюзници на САЩ в Европа и други региони.

Реакциите след вота

Решението на Камарата на представителите е последният етап в разглеждането на законопроекта в Конгреса и отваря пътя към окончателното решение на Тръмп. Кремъл вече предупреди, че допълнителни американски санкции биха затруднили постигането на мирно споразумение за Украйна.

В същото време в Киев новите санкции бяха приветствани като инструмент за увеличаване на натиска върху Москва. По данни на Асошиейтед прес украинската страна вижда в пакета възможност да се ограничи финансирането на руската военна машина.

Така около законопроекта се очертава познатото противопоставяне: за Вашингтон и съюзниците му той е средство за натиск върху Русия, а за Москва — политически и икономически ход, който, по думите на руското посолство, ще удари и самите Съединени щати.

Източници: Асошиейтед прес, Ройтерс, Посолство на Русия във Вашингтон, Конгрес на САЩ