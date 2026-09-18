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Посолството на Русия във Вашингтон: Санкциите вредят на САЩ
  Тема: Украйна

Посолството на Русия във Вашингтон: Санкциите вредят на САЩ

18 Септември, 2026 06:54, обновена 18 Септември, 2026 06:57 971 11

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  • посолство-
  • вашингтон

Москва оспори новия американски законопроект, след като Камарата на представителите го прие и го изпрати за подпис на Доналд Тръмп.

Посолството на Русия във Вашингтон: Санкциите вредят на САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Посолството на Русия във Вашингтон заяви, че новият законопроект за санкции срещу Русия „прави меча услуга“ на Съединените щати. Поводът е пакетът, одобрен от Камарата на представителите и изпратен за подпис на президента Доналд Тръмп, след като Сенатът вече беше дал подкрепа за инициативата, насочена срещу руските официални лица, финансови институции и енергийните приходи на Москва.

Според руската дипломатическа мисия, цитирана от редица медии, неефективността на санкционния натиск е „доказана на практика“, а новите ограничения щели да навредят преди всичко на самите САЩ. В публикуваните по темата съобщения на руската страна се твърди още, че инициативата ще усложни отношенията между Вашингтон и други държави, които купуват руски енергийни ресурси.

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Какво предвижда законопроектът

Американският законопроект е част от по-широк пакет мерки, целящи да ограничат способността на Русия да финансира войната си срещу Украйна. По информация на Асошиейтед прес и Ройтерс, той предвижда санкции срещу руски представители и сектори от икономиката, както и механизми за натиск върху страни като Китай и Индия заради покупките на руски петрол и газ.

Поддръжниците на текста в Конгреса твърдят, че новите мерки са нужни, за да бъде ограничен ресурсът на Кремъл за продължаване на войната. Критиците обаче изразяват опасения, че част от тарифните инструменти могат да засегнат и съюзници на САЩ в Европа и други региони.

Реакциите след вота

Решението на Камарата на представителите е последният етап в разглеждането на законопроекта в Конгреса и отваря пътя към окончателното решение на Тръмп. Кремъл вече предупреди, че допълнителни американски санкции биха затруднили постигането на мирно споразумение за Украйна.

В същото време в Киев новите санкции бяха приветствани като инструмент за увеличаване на натиска върху Москва. По данни на Асошиейтед прес украинската страна вижда в пакета възможност да се ограничи финансирането на руската военна машина.

Така около законопроекта се очертава познатото противопоставяне: за Вашингтон и съюзниците му той е средство за натиск върху Русия, а за Москва — политически и икономически ход, който, по думите на руското посолство, ще удари и самите Съединени щати.

Източници: Асошиейтед прес, Ройтерс, Посолство на Русия във Вашингтон, Конгрес на САЩ


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    8 7 Отговор
    Орките сега пък се били загрижили за сащ-ианците. ХАХАХА!

    06:59 18.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ай ай

    6 8 Отговор
    Стига си ревала Русия, ще си го получиш с кифтака и бифтака

    07:05 18.09.2026

  • 5 Фен

    13 5 Отговор
    САЩ да си се оправят. Но нас, в Европа, Урсула, освобождавайки ни от руската зависимост от евтина енергия и ресурси, и лишавайки ни от руският пазар, ни обрече на необратим упадък.

    07:06 18.09.2026

  • 6 289-ТИЯ ПАКЕТ САНКЦИИ

    11 3 Отговор
    И все по-лошо за санкциониращите. Англосаксите все повече губят значение.

    07:18 18.09.2026

  • 7 Истината

    7 4 Отговор
    Абсолютно вярно! Дизала е над 6 долара за галон...

    07:26 18.09.2026

  • 8 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 6 Отговор
    ДАНКЦИЙТЕ НА САЩ ВЪРХУ РУСИЯ ...................... ВРЕДЕЛИ НА САЩ ...................... НЕЩО ИСТОЧНИЦИТЕ НА ПОСОЛСТВОТО ВЪВ ВАШИГТОН НА ...................... МОСВА СА СЕ "ZАГРИЖИЛИ" ЗА ....................... АМЕРИКАНСКИТЕ "САНКЦИЙ ДА ПРОДЪЖАТ" .............,....... МНОГО КОМИЧНО ЗА РУСКАТА "ДИПЛОМАЦИЯ" НО ................,.. ФАКТ !

    07:30 18.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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