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Пълен жребий за основната фаза в Шампионската лига

Пълен жребий за основната фаза в Шампионската лига

27 Август, 2026 20:20 622 3

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  • манчестър сити-
  • рома-
  • интер-
  • псж-
  • барселона-
  • ливърпул-
  • атлетико мадрид-
  • пари сен жермен-
  • порто-
  • астън вила

Първите срещи са на 8,9 и 10 септември

Пълен жребий за основната фаза в Шампионската лига - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В Монако беше изтеглен жребият за основната фаза в Шампионска лига сезон 2026/27.

Ето какво отреди той:

Байерн Мюнхен: Арсенал (д), Атлетико Мадрид (г), Реал Бетис (д), Манчестър Юнайтед (г), Бодьо/Глимт (д), Лил (г), Славия Прага (д), Викинг (г)

Арсенал: Реал Мадрид (д), Байерн Мюнхен (г), Борусия Дортмунд (д), Реал Бетис (г), Лил (д), Наполи (г), Сабах (д), Славия Прага (г)

Ливърпул: Атлетико Мадрид (д), Интер (г), Порто (д), Клуб Брюж (г), Виляреал (д), Фенербахче (г), Ланс (д), ЛАСК (г)

Пари Сен Жермен: Барселона (д), Манчестър Сити (г), Рома (д), Астън Вила (г), Галатасарай (д), Виляреал (г), Слован Братислава (д), Комо (г)

Барселона: Манчестър Сити (д), Пари Сен Жермен (г), Астън Вила (д), Спортинг Лисабон (г), Фейенорд (д), Галатасарай (г), Комо (д), Сабах (г)

Атлетико Мадрид: Байерн Мюнхен (д), Ливърпул (г), Манчестър Юнайтед (д), ПСВ Айндховен (г), Фенербахче (д), Бодьо/Глимт (г), Викинг (д), Щутгарт (г)

Манчестър Сити: Пари Сен Жермен (д), Барселона (г), Спортинг Лисабон (д), Порто (г), Наполи (д), РБ Лайпциг (г), АЕК Атина (д), Ланс (г).

Интер: Ливърпул (д), Реал Мадрид (г), Клуб Брюж (д), Борусия Дортмунд (г), Шахтьор Донецк (д), Фейенорд (г), Щутгарт (д), Слован Братислава (г)

Реал Мадрид: Интер (д), Арсенал (г), ПСВ Айндховен (д), Рома (г), РБ Лайпциг (д), Шахтьор Донецк (г), ЛАСК (д), АЕК Атина (г)

ПСВ Айндховен: Атлетико Мадрид (д), Реал Мадрид (г), Клуб Брюж (д), Порто (г), Шахтьор Донецк (д), РБ Лайпциг (г), Щутгарт (д), Викинг (г)

Спортинг Лисабон: Барселона (д), Манчестър Сити (г), Манчестър Юнайтед (д), Рома (г), Галатасарай (д), Шахтьор Донецк (г), ЛАСК (д), Ланс (г)

Манчестър Юнайтед: Байерн Мюнхен (д), Атлетико Мадрид (г), Рома (д), Спортинг Лисабон (г), РБ Лайпциг (д), Виляреал (г), Сабах (д), Комо (г)

Рома: Реал Мадрид (д), Пари Сен Жермен (г), Спортинг Лисабон (д), Манчестър Юнайтед (г), Лил (д), Фенербахче (г), Слован Братислава (д), АЕК Атина (г)

Реал Бетис: Арсенал (д), Байерн Мюнхен (г), Порто (д), Борусия Дортмунд (г), Фейенорд (д), Лил (г), Комо (д), Слован Братислава (г)

Порто: Манчестър Сити (д), Ливърпул (г), ПСВ Айндховен (д), Реал Бетис (г), Наполи (д), Фейенорд (г), Славия Прага (д), ЛАСК (г)

Астън Вила: Пари Сен Жермен (д), Барселона (г), Борусия Дортмунд (д), Клуб Брюж (г), Фенербахче (д), Галатасарай (г), Викинг (д), Славия Прага (г)

Борусия Дортмунд: Интер (д), Арсенал (г), Реал Бетис (д), Астън Вила (г), Виляреал (д), Бодьо/Глимт (г), АЕК Атина (д), Сабах (г)

Клуб Брюж: Ливърпул (д), Интер (г), Астън Вила (д), ПСВ Айндховен (г), Бодьо/Глимт (д), Наполи (г), Ланс (д), Щутгарт (г)

Галатасарай: Барселона (д), Пари Сен Жермен (г), Астън Вила (д), Спортинг Лисабон (г), Фейенорд (д), Лил (г), Щутгарт (д), АЕК Атина (г)

Фейенорд: Интер (д), Барселона (г), Порто (д), Реал Бетис (г), РБ Лайпциг (д), Галатасарай (г), Комо (д), Викинг (г)

Фенербахче: Ливърпул (д), Атлетико Мадрид (г), Рома (д), Астън Вила (г), Виляреал (д), Шахтьор Донецк (г), Славия Прага (д), ЛАСК (г)

РБ Лайпциг: Манчестър Сити (д), Реал Мадрид (г), ПСВ Айндховен (д), Манчестър Юнайтед (г), Шахтьор Донецк (д), Фейенорд (г), Ланс (д), Комо (г)

Виляреал: Пари Сен Жермен (д), Ливърпул (г), Манчестър Юнайтед (д), Борусия Дортмунд (г), Наполи (д), Фенербахче (г), Сабах (д), Славия Прага (г)

Бодьо/Глимт: Атлетико Мадрид (д), Байерн Мюнхен (г), Борусия Дортмунд (д), Клуб Брюж (г), Лил (д), Наполи (г), ЛАСК (д), Ланс (г)

Шахтьор Донецк: Реал Мадрид (д), Интер (г), Спортинг Лисабон (д), ПСВ Айндховен (г), Фенербахче (д), РБ Лайпциг (г), АЕК Атина (д), Слован Братислава (г)

Викинг: Байерн Мюнхен (д), Атлетико Мадрид (г), ПСВ Айндховен (д), Астън Вила (г), Фейенорд (д), Наполи (г), Сабах (д), Щутгарт (г)

АЕК Атина: Реал Мадрид (д), Манчестър Сити (г), Рома (д), Борусия Дортмунд (г), Галатасарай (д), Шахтьор Донецк (г), ЛАСК (д), Комо (г)

ЛАСК: Ливърпул (д), Реал Мадрид (г), Порто (д), Спортинг Лисабон (г), Фенербахче (д), Бодьо/Глимт (г), Слован Братислава (д), АЕК Атина (г)

Щутгарт: Атлетико Мадрид (д), Интер (г), Клуб Брюж (д), ПСВ Айндховен (г), Лил (д), Галатасарай (г), Викинг (д), Слован Братислава (г)

Слован Братислава: Интер (д), Пари Сен Жермен (г), Реал Бетис (д), Рома (г), Шахтьор Донецк (д), Лил (г), Щутгарт (д), ЛАСК (г)

Сабах: Барселона (д), Арсенал (г), Борусия Дортмунд (д), Манчестър Юнайтед (г), Наполи (д), Виляреал (г), Славия Прага (д), Викинг (г)

Славия Прага: Арсенал (д), Байерн Мюнхен (г), Астън Вила (д), Порто (г), Виляреал (д), Фенербахче (г), Ланс (д), Сабах (г)

Ланс: Манчестър Сити (д), Ливърпул (г), Спортинг Лисабон (д), Клуб Брюж (г), Бодьо/Глимт (д), РБ Лайпциг (г), Комо (д), Славия Прага (г)

Лил: Байерн Мюнхен (д), Арсенал (г), Реал Бетис (д), Рома (г), Галатасарай (д), Бодьо/Глимт (г), Слован Братислава (д), Щутгарт (г)

Наполи: Арсенал (д), Манчестър Сити (г), Клуб Брюж (д), Порто (г), Бодьо/Глимт (д), Виляреал (г), Викинг (д), Сабах (г)

Комо: Пари Сен Жермен (д), Барселона (г), Манчестър Юнайтед (д), Реал Бетис (г), РБ Лайпциг (д), Фейенорд (г), АЕК Атина (д), Ланс (г)

Календар на мачовете в основната фаза на ШЛ:

1 кръг: 8/9/10 септември 2026 г.

2 кръг: 13/14 октомври 2026 г.

3 кръг: 20/21 октомври 2026 г.

4 кръг: 3/4 ноември 2026 г.

5 кръг: 24/25 ноември 2026 г.

6 кръг: 8/9 декември 2026 г.

7 кръг: 19/20 януари 2027 г.

8 кръг: 27 януари 2027 г.

Пълната програма по дати и часове ще бъде обявена до събота - 29 август.


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  • 1 Последния Софиянец

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    0 0 Отговор
    А можеше това да съм Ааз

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  • 3 Левски

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