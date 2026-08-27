Пълен жребий за основната фаза в Шампионската лига

В Монако беше изтеглен жребият за основната фаза в Шампионска лига сезон 2026/27.
Ето какво отреди той:
Байерн Мюнхен: Арсенал (д), Атлетико Мадрид (г), Реал Бетис (д), Манчестър Юнайтед (г), Бодьо/Глимт (д), Лил (г), Славия Прага (д), Викинг (г)
Арсенал: Реал Мадрид (д), Байерн Мюнхен (г), Борусия Дортмунд (д), Реал Бетис (г), Лил (д), Наполи (г), Сабах (д), Славия Прага (г)
Ливърпул: Атлетико Мадрид (д), Интер (г), Порто (д), Клуб Брюж (г), Виляреал (д), Фенербахче (г), Ланс (д), ЛАСК (г)
Пари Сен Жермен: Барселона (д), Манчестър Сити (г), Рома (д), Астън Вила (г), Галатасарай (д), Виляреал (г), Слован Братислава (д), Комо (г)
Барселона: Манчестър Сити (д), Пари Сен Жермен (г), Астън Вила (д), Спортинг Лисабон (г), Фейенорд (д), Галатасарай (г), Комо (д), Сабах (г)
Атлетико Мадрид: Байерн Мюнхен (д), Ливърпул (г), Манчестър Юнайтед (д), ПСВ Айндховен (г), Фенербахче (д), Бодьо/Глимт (г), Викинг (д), Щутгарт (г)
Манчестър Сити: Пари Сен Жермен (д), Барселона (г), Спортинг Лисабон (д), Порто (г), Наполи (д), РБ Лайпциг (г), АЕК Атина (д), Ланс (г).
Интер: Ливърпул (д), Реал Мадрид (г), Клуб Брюж (д), Борусия Дортмунд (г), Шахтьор Донецк (д), Фейенорд (г), Щутгарт (д), Слован Братислава (г)
Реал Мадрид: Интер (д), Арсенал (г), ПСВ Айндховен (д), Рома (г), РБ Лайпциг (д), Шахтьор Донецк (г), ЛАСК (д), АЕК Атина (г)
ПСВ Айндховен: Атлетико Мадрид (д), Реал Мадрид (г), Клуб Брюж (д), Порто (г), Шахтьор Донецк (д), РБ Лайпциг (г), Щутгарт (д), Викинг (г)
Спортинг Лисабон: Барселона (д), Манчестър Сити (г), Манчестър Юнайтед (д), Рома (г), Галатасарай (д), Шахтьор Донецк (г), ЛАСК (д), Ланс (г)
Манчестър Юнайтед: Байерн Мюнхен (д), Атлетико Мадрид (г), Рома (д), Спортинг Лисабон (г), РБ Лайпциг (д), Виляреал (г), Сабах (д), Комо (г)
Рома: Реал Мадрид (д), Пари Сен Жермен (г), Спортинг Лисабон (д), Манчестър Юнайтед (г), Лил (д), Фенербахче (г), Слован Братислава (д), АЕК Атина (г)
Реал Бетис: Арсенал (д), Байерн Мюнхен (г), Порто (д), Борусия Дортмунд (г), Фейенорд (д), Лил (г), Комо (д), Слован Братислава (г)
Порто: Манчестър Сити (д), Ливърпул (г), ПСВ Айндховен (д), Реал Бетис (г), Наполи (д), Фейенорд (г), Славия Прага (д), ЛАСК (г)
Астън Вила: Пари Сен Жермен (д), Барселона (г), Борусия Дортмунд (д), Клуб Брюж (г), Фенербахче (д), Галатасарай (г), Викинг (д), Славия Прага (г)
Борусия Дортмунд: Интер (д), Арсенал (г), Реал Бетис (д), Астън Вила (г), Виляреал (д), Бодьо/Глимт (г), АЕК Атина (д), Сабах (г)
Клуб Брюж: Ливърпул (д), Интер (г), Астън Вила (д), ПСВ Айндховен (г), Бодьо/Глимт (д), Наполи (г), Ланс (д), Щутгарт (г)
Галатасарай: Барселона (д), Пари Сен Жермен (г), Астън Вила (д), Спортинг Лисабон (г), Фейенорд (д), Лил (г), Щутгарт (д), АЕК Атина (г)
Фейенорд: Интер (д), Барселона (г), Порто (д), Реал Бетис (г), РБ Лайпциг (д), Галатасарай (г), Комо (д), Викинг (г)
Фенербахче: Ливърпул (д), Атлетико Мадрид (г), Рома (д), Астън Вила (г), Виляреал (д), Шахтьор Донецк (г), Славия Прага (д), ЛАСК (г)
РБ Лайпциг: Манчестър Сити (д), Реал Мадрид (г), ПСВ Айндховен (д), Манчестър Юнайтед (г), Шахтьор Донецк (д), Фейенорд (г), Ланс (д), Комо (г)
Виляреал: Пари Сен Жермен (д), Ливърпул (г), Манчестър Юнайтед (д), Борусия Дортмунд (г), Наполи (д), Фенербахче (г), Сабах (д), Славия Прага (г)
Бодьо/Глимт: Атлетико Мадрид (д), Байерн Мюнхен (г), Борусия Дортмунд (д), Клуб Брюж (г), Лил (д), Наполи (г), ЛАСК (д), Ланс (г)
Шахтьор Донецк: Реал Мадрид (д), Интер (г), Спортинг Лисабон (д), ПСВ Айндховен (г), Фенербахче (д), РБ Лайпциг (г), АЕК Атина (д), Слован Братислава (г)
Викинг: Байерн Мюнхен (д), Атлетико Мадрид (г), ПСВ Айндховен (д), Астън Вила (г), Фейенорд (д), Наполи (г), Сабах (д), Щутгарт (г)
АЕК Атина: Реал Мадрид (д), Манчестър Сити (г), Рома (д), Борусия Дортмунд (г), Галатасарай (д), Шахтьор Донецк (г), ЛАСК (д), Комо (г)
ЛАСК: Ливърпул (д), Реал Мадрид (г), Порто (д), Спортинг Лисабон (г), Фенербахче (д), Бодьо/Глимт (г), Слован Братислава (д), АЕК Атина (г)
Щутгарт: Атлетико Мадрид (д), Интер (г), Клуб Брюж (д), ПСВ Айндховен (г), Лил (д), Галатасарай (г), Викинг (д), Слован Братислава (г)
Слован Братислава: Интер (д), Пари Сен Жермен (г), Реал Бетис (д), Рома (г), Шахтьор Донецк (д), Лил (г), Щутгарт (д), ЛАСК (г)
Сабах: Барселона (д), Арсенал (г), Борусия Дортмунд (д), Манчестър Юнайтед (г), Наполи (д), Виляреал (г), Славия Прага (д), Викинг (г)
Славия Прага: Арсенал (д), Байерн Мюнхен (г), Астън Вила (д), Порто (г), Виляреал (д), Фенербахче (г), Ланс (д), Сабах (г)
Ланс: Манчестър Сити (д), Ливърпул (г), Спортинг Лисабон (д), Клуб Брюж (г), Бодьо/Глимт (д), РБ Лайпциг (г), Комо (д), Славия Прага (г)
Лил: Байерн Мюнхен (д), Арсенал (г), Реал Бетис (д), Рома (г), Галатасарай (д), Бодьо/Глимт (г), Слован Братислава (д), Щутгарт (г)
Наполи: Арсенал (д), Манчестър Сити (г), Клуб Брюж (д), Порто (г), Бодьо/Глимт (д), Виляреал (г), Викинг (д), Сабах (г)
Комо: Пари Сен Жермен (д), Барселона (г), Манчестър Юнайтед (д), Реал Бетис (г), РБ Лайпциг (д), Фейенорд (г), АЕК Атина (д), Ланс (г)
Календар на мачовете в основната фаза на ШЛ:
1 кръг: 8/9/10 септември 2026 г.
2 кръг: 13/14 октомври 2026 г.
3 кръг: 20/21 октомври 2026 г.
4 кръг: 3/4 ноември 2026 г.
5 кръг: 24/25 ноември 2026 г.
6 кръг: 8/9 декември 2026 г.
7 кръг: 19/20 януари 2027 г.
8 кръг: 27 януари 2027 г.
Пълната програма по дати и часове ще бъде обявена до събота - 29 август.
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