Шотландският колос Рейнджърс отпадна от европейските турнири

Горчиво разочарование беляза участието на Рейнджърс в тазгодишните европейски клубни турнири. Шотландският гранд се сбогува с надеждите си за международна слава, след като бе елиминиран от чешкия Яблонец в плейофите на Лигата на конференциите. След минимална победа с 1:0 за домакините и равенство в общия резултат, съдбата на двубоя бе решена след продължения и драматична серия от дузпи.

Още от първия съдийски сигнал чешкият тим демонстрира амбиция и настойчивост, като през първата част напълно контролираше събитията на терена. Въпреки това, гол така и не падна до почивката. Новият мениджър на Рейнджърс, Дерек Макинес, опита да промени развоя с тройна смяна, но свежите сили не донесоха желания обрат.

В 75-ата минута Яблонец най-сетне материализира превъзходството си. Вахтанг Чантуришвили се възползва от малък ъгъл и с прецизен удар разпечата вратата на гостите, хвърляйки трибуните в екстаз.

До края на редовното време и в продълженията резултатът остана непроменен, а напрежението нарасна до краен предел.

В лотарията на дузпите Рейнджърс първоначално поведе, но пропуски на Финдли Къртис и Джеймс Пенрайс се оказаха фатални. Яблонец показа по-здрави нерви и обърна развоя, за да триумфира пред екзалтираната си публика.

Така "сините" записаха пореден неуспех под ръководството на Макинес – след колеблив старт в шампионата и ранно отпадане от Лига Европа, сега те пропускат и груповата фаза на третия по сила турнир на УЕФА.