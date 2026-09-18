19-годишен загина при тежка катастрофа на „Тракия“, майка и двете ѝ деца са ранени

Младеж на 19 години е загинал при пътен инцидент на автомагистрала "Тракия" рано тази сутрин, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пазарджик.
Инцидентът е станал около 4:00 ч. в района на 56-ти километър в посока Бургас, а на мястото са изпратени авопатрули на сектор "Пътна полиция", аварийно спасителен екип на противопожарната служба в Пазарджик и линейки на "Спешна помощ".
Установено е, че лек автомобил "Мерцедес" е излязъл от платното за движение. Той е бил управляван от 19-годишен жител на с. Мелница, област Ямбол, а в колата са пътували майка на 31 години и двете ѝ деца - на 5 и 3 години от Елхово.
Водачът е починал на място, а пострадалите пътници от автомобила са транспортирани в Областната болница в Пазарджик.
Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура. Изясняват се причините за произшествието.
На 12 септември в същия район се случи верижна катастрофа с четири автомобила.
Общо 34 души са ранени при станалите 31 тежки пътни катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 честен ционист
Коментиран от #6, #9, #11
15:19 18.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Овчар
15:22 18.09.2026
6 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #3 от "честен ционист":А ПИТАШЛИ ГИ
ОНЕЗ ОТ..САХСАРА,а...
15:24 18.09.2026
7 Закривай
15:28 18.09.2026
8 Софийски селянин,Пенсионер
Няма оправия в тази държавичка,нещата са изтървани от всякъде..
15:33 18.09.2026
9 ДААА САМУ в БУЛГАРИЯ има
До коментар #3 от "честен ционист":НАААААСЯКЪДЕЕЕ МАНТИНЕЛИ И БИЛБОРДОВЕ НА 3 МЕТРА ОТ АСФСЛТА....В УСА ТАКИВА ЖЕЛЕЗА НЯМА НИИЙЙЙЙЙДЕ БИЛБОРД СЪМ ВИДЯЛ ЕДИН ДВА И ТО НА КИЛОМЕТЪР ОТ ПЪТЯ...
Коментиран от #12, #13
15:35 18.09.2026
10 Баба Яга
15:52 18.09.2026
11 Абе
До коментар #3 от "честен ционист":не само дървета, а и баири, планини, па и други държави; сичко требе за се изтрие, заравни , па кеф ти у лево, кеф ти у десно........
15:54 18.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 оня с коня
До коментар #9 от "ДААА САМУ в БУЛГАРИЯ има":не можеш да сравняваш двете държави- верно че у нас има Дървета и билбордове покрай Пътя,но НЯМА НАЧИН да ти се изпречи ВНЕЗАПНО Носорог,Алигатор или Хипопотам/недай си Боже и цяло стадо/!
Коментиран от #14
15:56 18.09.2026
14 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #13 от "оня с коня":Да ама не,тази пролет един циганин овчар на подбалканският път преди Казанлък прекарваше стадо овце...
16:01 18.09.2026