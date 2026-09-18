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19-годишен загина при тежка катастрофа на „Тракия“, майка и двете ѝ деца са ранени

19-годишен загина при тежка катастрофа на „Тракия“, майка и двете ѝ деца са ранени

18 Септември, 2026 15:16 1 232 14

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Инцидентът е станал около 4:00 ч. в района на 56-ти километър в посока Бургас, а на мястото са изпратени авопатрули на сектор "Пътна полиция", аварийно спасителен екип на противопожарната служба в Пазарджик и линейки на "Спешна помощ"

19-годишен загина при тежка катастрофа на „Тракия“, майка и двете ѝ деца са ранени - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Младеж на 19 години е загинал при пътен инцидент на автомагистрала "Тракия" рано тази сутрин, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Инцидентът е станал около 4:00 ч. в района на 56-ти километър в посока Бургас, а на мястото са изпратени авопатрули на сектор "Пътна полиция", аварийно спасителен екип на противопожарната служба в Пазарджик и линейки на "Спешна помощ".

Установено е, че лек автомобил "Мерцедес" е излязъл от платното за движение. Той е бил управляван от 19-годишен жител на с. Мелница, област Ямбол, а в колата са пътували майка на 31 години и двете ѝ деца - на 5 и 3 години от Елхово.

Водачът е починал на място, а пострадалите пътници от автомобила са транспортирани в Областната болница в Пазарджик.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура. Изясняват се причините за произшествието.

На 12 септември в същия район се случи верижна катастрофа с четири автомобила.

Общо 34 души са ранени при станалите 31 тежки пътни катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта си.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    3 8 Отговор
    Само в България има магистрали и отстрани на платната дървета.

    Коментиран от #6, #9, #11

    15:19 18.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Овчар

    1 2 Отговор
    Всички говорят за контрол над АИ..! Аз очаквам в близкото бъдеще...Държавни институции и дигитални пътища са блокирани и загиват от 19 годишен..! Това скоро ще бъде факт..!

    15:22 18.09.2026

  • 6 НИЩО МУ НЯМА

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    А ПИТАШЛИ ГИ
    ОНЕЗ ОТ..САХСАРА,а...

    15:24 18.09.2026

  • 7 Закривай

    5 3 Отговор
    Деца на 3 и 5 г. през 04:00 в автомобил!?!

    15:28 18.09.2026

  • 8 Софийски селянин,Пенсионер

    6 2 Отговор
    А къде са тръгнали по това време толкова рано сутринта,и с такива малки деца..
    Няма оправия в тази държавичка,нещата са изтървани от всякъде..

    15:33 18.09.2026

  • 9 ДААА САМУ в БУЛГАРИЯ има

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    НАААААСЯКЪДЕЕЕ МАНТИНЕЛИ И БИЛБОРДОВЕ НА 3 МЕТРА ОТ АСФСЛТА....В УСА ТАКИВА ЖЕЛЕЗА НЯМА НИИЙЙЙЙЙДЕ БИЛБОРД СЪМ ВИДЯЛ ЕДИН ДВА И ТО НА КИЛОМЕТЪР ОТ ПЪТЯ...

    Коментиран от #12, #13

    15:35 18.09.2026

  • 10 Баба Яга

    5 0 Отговор
    Дебил на 19 години, без повече коментар.

    15:52 18.09.2026

  • 11 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    не само дървета, а и баири, планини, па и други държави; сичко требе за се изтрие, заравни , па кеф ти у лево, кеф ти у десно........

    15:54 18.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "ДААА САМУ в БУЛГАРИЯ има":

    не можеш да сравняваш двете държави- верно че у нас има Дървета и билбордове покрай Пътя,но НЯМА НАЧИН да ти се изпречи ВНЕЗАПНО Носорог,Алигатор или Хипопотам/недай си Боже и цяло стадо/!

    Коментиран от #14

    15:56 18.09.2026

  • 14 Софийски селянин,Пенсионер

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Да ама не,тази пролет един циганин овчар на подбалканският път преди Казанлък прекарваше стадо овце...

    16:01 18.09.2026

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