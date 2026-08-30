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Трансферният пазар се раздвижи: Атлетико преговаря с Юве, Сити иска звезда на Ливърпул

Трансферният пазар се раздвижи: Атлетико преговаря с Юве, Сити иска звезда на Ливърпул

30 Август, 2026 09:16 702 0

  • манчестър сити-
  • франк кеси-
  • реал мадрид-
  • ян диоманде-
  • коди гакпо-
  • джонатан дейвид

Манчестър Сити е започнал разговори с Ливърпул за трансфера на Коди Гакпо, интересът идва в самия край на трансферния прозорец

Трансферният пазар се раздвижи: Атлетико преговаря с Юве, Сити иска звезда на Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Атлетико Мадрид води активни преговори с Ювентус за привличането на Джонатан Дейвид. Канадският нападател е сред основните цели на испанския клуб в последните дни от трансферния прозорец, като все още не е ясно дали сделката ще бъде постоянен трансфер или наем. Дейвид пристигна в Торино като свободен агент преди година, но първият му сезон в Италия не оправда очакванията.

След привличането на Рандал Коло Муани нападателят загуби мястото си в плановете на Лучано Спалети, а Ювентус вече е склонен да го продаде или да го изпрати под наем при подходящи условия. Според Фабрицио Романо Атлетико поддържа активен контакт както с обкръжението на Дейвид, така и директно с Ювентус. Канадецът е сред трите основни варианта на Диего Симеоне за нов нападател, като изходът от преговорите ще зависи най-вече от формата на сделката.

Манчестър Сити е започнал разговори с Ливърпул за трансфера на Коди Гакпо, пише “Sky Sport”. Интересът идва в самия край на трансферния прозорец, но според информацията преговорите вече напредват, като паралелно се обсъждат и личните условия на нидерландския национал. Ситуацията се променя заради активността на двата клуба.

Ливърпул е близо до привличането на Брадли Баркола от ПСЖ за 106 млн. паунда, които могат да нараснат до 123 млн., а по-рано през лятото в тима пристигна и Виктор Муньос. В същото време Сити освободи Савио и Омар Мармуш в посока Тотнъм, а Джак Грийлиш е следен от Евертън и Съндърланд. Недостигът на крила при „гражданите“ вече е сериозен проблем. При победата над Кристъл Палас в петък Сити дори не разполагаше с нито един чист флангови футболист на резервната скамейка. Гакпо бе трансферна цел и на Тотнъм през това лято, но лондончани впоследствие се насочиха към други опции.

Франк Кесие се завърна в Аталанта девет години след напускането си. 29-годишният халф беше свободен агент след края на престоя си в саудитския Ал-Ахли, където спечели два пъти Азиатската Шампионска лига. Кесие е продукт на академията на Аталанта, но през 2017 г. премина в Милан.

След пет сезона на „Сан Сиро“ той се присъедини към Барселона срещу 12,5 млн. евро, а впоследствие продължи кариерата си в Саудитска Арабия. Интерес към него имаха още Рома и Ювентус, но полузащитникът избра да се върне в Бергамо. При първия си престой Кесие записа 30 мача в Серия А за Аталанта, в които отбеляза шест гола и направи три асистенции.

Ян Диоманде е имал възможност да избира между някои от най-големите клубове в Европа, но мечтата му е била да играе на „Сантяго Бернабеу“ Ян Диоманде е отхвърлил предложения от Ливърпул и Пари Сен Жермен, преди да избере Реал Мадрид. 19-годишният котдивоарец се превърна в едно от най-интересните нови попълнения на „кралския клуб“ след силния си сезон с РБ Лайпциг.

След продължителни преговори Реал Мадрид успя да постигне договорка с германския клуб за трансфера на младия нападател, който подписа дългосрочен договор и вече е част от състава на „Сантяго Бернабеу“. Оказва се, че Диоманде е имал и други сериозни опции. Агентът му Нейтън Кембъл разкри, че Ливърпул и ПСЖ са отправили предложения към футболиста, но той не се е поколебал да избере испанския гранд. „Той имаше оферти от Ливърпул и ПСЖ, но избра Реал Мадрид. Нямаше никакви съмнения. Това беше неговата мечта“, заяви представителят му.


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