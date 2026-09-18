Русия поиска Япония да премахне американските ракетни системи "Тайфун" от своята територия

Русия настоява Япония да премахне американските ракетни системи "Тайфун" от своята територия, заяви днес говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, предаде БТА.
Москва не за първи път изразява протест срещу разполагането на системите "Тайфун" по време на съвместни военни учения този месец между Япония, Австралия и САЩ, заявявайки, че те представляват заплаха за сигурността на Русия, посочва Ройтерс.
Захарова спомена протестната нота, изпратена на 3 септември, като заяви, че Япония трябва да я приеме много на сериозно.
"Тайфун" е система със среден обсег, способна да изстрелва крилати ракети СМ-6 и "Томахок".
Русия и Япония си размениха поредица протестни ноти през последните седмици след посещение на руския президент Владимир Путин на един от спорните Курилски острови, отбелязва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 То не зависи от Япония
15:11 18.09.2026
2 Адрес 4000
Коментиран от #33
15:11 18.09.2026
3 Овчар
15:12 18.09.2026
4 разбират само от сила
Коментиран от #14
15:13 18.09.2026
5 Пич
Всъщност се поробена държава като германците!!!
Коментиран от #12, #19, #37
15:14 18.09.2026
6 Абе
15:15 18.09.2026
7 Никой
15:15 18.09.2026
8 Соломон
Коментиран от #9
15:16 18.09.2026
9 Ааа...
До коментар #8 от "Соломон":Соломона, който не е умен!
Ами, видяха от САЩ, които правят така с Иран!
Коментиран от #16
15:18 18.09.2026
10 Яка бетонна стена
15:20 18.09.2026
11 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ
15:20 18.09.2026
12 ЛЕ о ПА р Д
До коментар #5 от "Пич":аре бе..самурайски не е ли за предпочитане пред рашански? вече ми убягват и извратените ви вкусове
15:20 18.09.2026
13 Няма спор
След капитулацията на Япония на 02.09.1945 г. СССР придобива Курилските острови по силата на Победител във ВСВ и в резултат на договореностите между СССР, САЩ и Великобритания от февруари 1945 г. на Ялтенската конференция в Ялта, в Крим.
През 1951 г. Япония подписва в Сан Франциско договор със САЩ и още 47 съюзнически държави, с който се отказва от Курилските острови!!!!
След като Япония официално се е отказала от Курилските острови още през далечната 1951 г., откъде накъде има претенции днес!?
Няма спор!
Има лъжи и манипулации на Япония, подкрепяни от колективния запад.
Коментиран от #21, #28, #32
15:21 18.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Е хайде
15:22 18.09.2026
16 Соломон
До коментар #9 от "Ааа...":И това какво общо има със искането на Русия.Япония не е нападала Иран или който и да е
Коментиран от #36
15:22 18.09.2026
17 Абе
15:23 18.09.2026
18 ВИВАЛДИ
15:24 18.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 от Япония
15:30 18.09.2026
23 Звездоброец
15:33 18.09.2026
24 ........–
А отттатък голямата локва.
15:34 18.09.2026
25 Пешо
Коментиран от #31
15:40 18.09.2026
26 Стара чанта
военни човечета - без обозначителни знаци - на територията им ? И каква част от тази територия ще се окаже РУСКА - още от времето на шумерите ?
15:43 18.09.2026
27 мдааа
15:44 18.09.2026
28 Нека да пиша
До коментар #13 от "Няма спор":Воъбще не се е отказа ,намери договора .. и тогава коментирай блатнико
Коментиран от #38
15:45 18.09.2026
29 РФ е един смърдящ КЕН eф !
15:45 18.09.2026
30 56346632899243
15:46 18.09.2026
31 Ами
До коментар #25 от "Пешо":Как нали трява да има пропаганда за да се хванат Путлеристие инак ще вземат дори те да се усъмнят във величито на Русия
15:50 18.09.2026
32 Ударил Греда
До коментар #13 от "Няма спор":Ами те японците... може и да са се отказали от Курилските острови, ама защо пък да си нямат ракетни установки? Блатните ли ще им кажат какво да имат и какво да нямат.
15:50 18.09.2026
33 604
До коментар #2 от "Адрес 4000":Аку ще дъ слушъ...после ще им думат с хиперките...
15:50 18.09.2026
34 604
15:52 18.09.2026
35 Япония
15:57 18.09.2026
36 дгжг
До коментар #16 от "Соломон":Япония е победена страна в ВСВ!
Коментиран от #43
15:59 18.09.2026
37 Миризлив руски палячо-крепостен
До коментар #5 от "Пич":На нас Путин ни каза, че като победим, живота ни ще стане прекрасен, и ще станем много богати,и ще живеем хубаво като японците!
16:00 18.09.2026
38 Не се сърди жълтопаветниче!
До коментар #28 от "Нека да пиша":Всичко има в Интернет.
Ако си грамотен, сам ще намериш Сан-Францисткия договор от 1951 г.
Япония официално се отказа от Курилските острови със Сан-Францисткия договор от 1951 г.
Който го е яд - да протестира на жълтите павета!
Коментиран от #47
16:01 18.09.2026
39 Да,добре
16:05 18.09.2026
40 МАРШ ОТ ТУК
16:05 18.09.2026
41 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
16:06 18.09.2026
42 Град Козлодуй
16:07 18.09.2026
43 Соломон
До коментар #36 от "дгжг":И какво като е победена. Победена е от САЩ а не от Русия. Русия само се възползва от това. Също така СССР и Япония имаха сключен договор за ненападение. В момента в който той стана факт СССР се включи във окупирането на Полша заедно със хитлеристка Германия
16:10 18.09.2026
44 Преди много
16:15 18.09.2026
45 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
16:16 18.09.2026
46 Читател
16:18 18.09.2026
47 Нека да пиша
До коментар #38 от "Не се сърди жълтопаветниче!":Нищо подобно. Стига си лъгал !
16:26 18.09.2026