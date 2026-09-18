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Русия поиска Япония да премахне американските ракетни системи "Тайфун" от своята територия

Русия поиска Япония да премахне американските ракетни системи "Тайфун" от своята територия

18 Септември, 2026 15:10 1 617 47

  • япония-
  • тайфун-
  • сащ-
  • русия-
  • мария захарова

Русия и Япония си размениха поредица протестни ноти през последните седмици след посещение на Путин на Курилски острови

Русия поиска Япония да премахне американските ракетни системи "Тайфун" от своята територия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия настоява Япония да премахне американските ракетни системи "Тайфун" от своята територия, заяви днес говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, предаде БТА.

Москва не за първи път изразява протест срещу разполагането на системите "Тайфун" по време на съвместни военни учения този месец между Япония, Австралия и САЩ, заявявайки, че те представляват заплаха за сигурността на Русия, посочва Ройтерс.

Захарова спомена протестната нота, изпратена на 3 септември, като заяви, че Япония трябва да я приеме много на сериозно.

"Тайфун" е система със среден обсег, способна да изстрелва крилати ракети СМ-6 и "Томахок".

Русия и Япония си размениха поредица протестни ноти през последните седмици след посещение на руския президент Владимир Путин на един от спорните Курилски острови, отбелязва Ройтерс.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То не зависи от Япония

    30 30 Отговор
    те за завладяна държава, на хомот са.

    15:11 18.09.2026

  • 2 Адрес 4000

    47 30 Отговор
    Да и Япония веднага ще послуша пияната близалка на черешки

    Коментиран от #33

    15:11 18.09.2026

  • 3 Овчар

    29 36 Отговор
    Япония е красива страна със силна история , но е под американско робство..! Те знаят че всяко начало си има край и освобождението ИДВА..!

    15:12 18.09.2026

  • 4 разбират само от сила

    29 34 Отговор
    Ог япония нищо не зависи. Те са ку..ви на сащ.

    Коментиран от #14

    15:13 18.09.2026

  • 5 Пич

    25 33 Отговор
    Японците са герои само по телевизията!!!
    Всъщност се поробена държава като германците!!!

    Коментиран от #12, #19, #37

    15:14 18.09.2026

  • 6 Абе

    32 18 Отговор
    Тя Русия може да си иска, но това не значи нищо за никои никаде.

    15:15 18.09.2026

  • 7 Никой

    25 17 Отговор
    Русия иска всички които я подкрепят да се явят там . Ама нашите копейки не щат . Искат да си приписват заслугите и, ама от дивана в къщи .

    15:15 18.09.2026

  • 8 Соломон

    34 16 Отговор
    И като каква Русия иска това от Япония

    Коментиран от #9

    15:16 18.09.2026

  • 9 Ааа...

    13 7 Отговор

    До коментар #8 от "Соломон":

    Соломона, който не е умен!
    Ами, видяха от САЩ, които правят така с Иран!

    Коментиран от #16

    15:18 18.09.2026

  • 10 Яка бетонна стена

    23 12 Отговор
    около руската ко.ина. И да си стоят вътре. Но светът още не е узрял

    15:20 18.09.2026

  • 11 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ

    20 10 Отговор
    Украински ракети „Нептун" унищожиха руско предприятие за дронове.

    15:20 18.09.2026

  • 12 ЛЕ о ПА р Д

    9 9 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    аре бе..самурайски не е ли за предпочитане пред рашански? вече ми убягват и извратените ви вкусове

    15:20 18.09.2026

  • 13 Няма спор

    8 13 Отговор
    Курилските острови са руски.

    След капитулацията на Япония на 02.09.1945 г. СССР придобива Курилските острови по силата на Победител във ВСВ и в резултат на договореностите между СССР, САЩ и Великобритания от февруари 1945 г. на Ялтенската конференция в Ялта, в Крим.

    През 1951 г. Япония подписва в Сан Франциско договор със САЩ и още 47 съюзнически държави, с който се отказва от Курилските острови!!!!

    След като Япония официално се е отказала от Курилските острови още през далечната 1951 г., откъде накъде има претенции днес!?

    Няма спор!

    Има лъжи и манипулации на Япония, подкрепяни от колективния запад.

    Коментиран от #21, #28, #32

    15:21 18.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Е хайде

    12 9 Отговор
    Накарайте ги.Руската измет още има искания...мрашляк руски!

    15:22 18.09.2026

  • 16 Соломон

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "Ааа...":

    И това какво общо има със искането на Русия.Япония не е нападала Иран или който и да е

    Коментиран от #36

    15:22 18.09.2026

  • 17 Абе

    10 7 Отговор
    И за какво иска? Как може някакви ракети да за заплаха за "великото безаналогово ПВО" на Русия? Да не би заради "СВО" в Украйна изтчната част на страната да е останала без кюнците дето уж го защитавали ?

    15:23 18.09.2026

  • 18 ВИВАЛДИ

    16 8 Отговор
    Даже и по-тъпичките ватенки започнаха да разбират какъв го отнасят от контраофанзивата на ВСУ в Донецка област. Само нашите копейки остават в паралелна реалност. 😆

    15:24 18.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 от Япония

    9 6 Отговор
    Няма проблем. ЩЕ хо маправим. Веднага след като вие си пренахнете ядрените ракети.

    15:30 18.09.2026

  • 23 Звездоброец

    5 5 Отговор
    Когато "някой Курилите посещава" - нормално е Япония да се защитава !

    15:33 18.09.2026

  • 24 ........–

    8 8 Отговор
    Решенията на Япония не се взимат в Токио.
    А отттатък голямата локва.

    15:34 18.09.2026

  • 25 Пешо

    14 7 Отговор
    Кой го интересува какво иска Путлер....смях в залата!

    Коментиран от #31

    15:40 18.09.2026

  • 26 Стара чанта

    6 1 Отговор
    И после КОГА ще се появят ,, сивите "
    военни човечета - без обозначителни знаци - на територията им ? И каква част от тази територия ще се окаже РУСКА - още от времето на шумерите ?

    15:43 18.09.2026

  • 27 мдааа

    4 3 Отговор
    1 "човек" - 8 поста в един стил и еднакви грешки. Явно глад мори пропедеруСкия добитък

    15:44 18.09.2026

  • 28 Нека да пиша

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Няма спор":

    Воъбще не се е отказа ,намери договора .. и тогава коментирай блатнико

    Коментиран от #38

    15:45 18.09.2026

  • 29 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    9 6 Отговор
    Ами руслямия също да си разкара всички ракети, защото заплашват сигурността на цял свят !

    15:45 18.09.2026

  • 30 56346632899243

    6 5 Отговор
    япония поиска московския pedofil да са набе сам отзад

    15:46 18.09.2026

  • 31 Ами

    2 7 Отговор

    До коментар #25 от "Пешо":

    Как нали трява да има пропаганда за да се хванат Путлеристие инак ще вземат дори те да се усъмнят във величито на Русия

    15:50 18.09.2026

  • 32 Ударил Греда

    6 4 Отговор

    До коментар #13 от "Няма спор":

    Ами те японците... може и да са се отказали от Курилските острови, ама защо пък да си нямат ракетни установки? Блатните ли ще им кажат какво да имат и какво да нямат.

    15:50 18.09.2026

  • 33 604

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Адрес 4000":

    Аку ще дъ слушъ...после ще им думат с хиперките...

    15:50 18.09.2026

  • 34 604

    4 3 Отговор
    Педрохансите тролтци мноо активни кът преди избори или кът за последно мухахахахя

    15:52 18.09.2026

  • 35 Япония

    5 5 Отговор
    Руснаците Много Изнагляват Вече

    15:57 18.09.2026

  • 36 дгжг

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Соломон":

    Япония е победена страна в ВСВ!

    Коментиран от #43

    15:59 18.09.2026

  • 37 Миризлив руски палячо-крепостен

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    На нас Путин ни каза, че като победим, живота ни ще стане прекрасен, и ще станем много богати,и ще живеем хубаво като японците!

    16:00 18.09.2026

  • 38 Не се сърди жълтопаветниче!

    2 6 Отговор

    До коментар #28 от "Нека да пиша":

    Всичко има в Интернет.

    Ако си грамотен, сам ще намериш Сан-Францисткия договор от 1951 г.

    Япония официално се отказа от Курилските острови със Сан-Францисткия договор от 1951 г.

    Който го е яд - да протестира на жълтите павета!

    Коментиран от #47

    16:01 18.09.2026

  • 39 Да,добре

    1 0 Отговор
    Чакай малко.

    16:05 18.09.2026

  • 40 МАРШ ОТ ТУК

    6 2 Отговор
    Няма ли да и приседне на Русия всички съседни държави да са разоръжени а тя да е въоръжена с атомно оръжие и всякакво конвенционално оръжие .

    16:05 18.09.2026

  • 41 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    4 2 Отговор
    Нали воювйате с НАТО?И сте много печени били?Какъв е този необясним страх.

    16:06 18.09.2026

  • 42 Град Козлодуй

    4 1 Отговор
    Какво желае тази kyrва?

    16:07 18.09.2026

  • 43 Соломон

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "дгжг":

    И какво като е победена. Победена е от САЩ а не от Русия. Русия само се възползва от това. Също така СССР и Япония имаха сключен договор за ненападение. В момента в който той стана факт СССР се включи във окупирането на Полша заедно със хитлеристка Германия

    16:10 18.09.2026

  • 44 Преди много

    2 0 Отговор
    Години пред офиса където работих бяха паркирани лада и Мерцедес. Охраната излезе и каза: колата на победителите и колата на победените. Всеки може да си направи извода 😉

    16:15 18.09.2026

  • 45 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    0 0 Отговор
    Япония ще потъва...

    16:16 18.09.2026

  • 46 Читател

    0 0 Отговор
    Харесвам Япония и техните качествени продукти но и те са завладяно от дълбоката краварка организация

    16:18 18.09.2026

  • 47 Нека да пиша

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Не се сърди жълтопаветниче!":

    Нищо подобно. Стига си лъгал !

    16:26 18.09.2026

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