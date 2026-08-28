Решаващият фактор за трансфера на Леао: Астън Вила или Галатасарай?

Рафаел Леао е все по-близо до раздяла с Милан, като пред португалския нападател стои избор между Астън Вила и Галатасарай. Според “La Gazzetta dello Sport” решението може да бъде взето още днес или най-късно утре, а към момента английският клуб има минимално предимство.

Мениджърът на Вила Унай Емери лично е разговарял с Леао за ролята му в проекта. Освен това бирмингамският клуб е променил предложението си от първоначален наем със задължителна покупка към директен трансфер, което е по-изгодният вариант за Милан.

Основната разлика между двете предложения е финансовата. Астън Вила предлага на Леао около 7,5 млн. евро годишно, докато Галатасарай е готов да му плаща 12 млн. евро, а на Милан предлага 45 млн. евро за правата му. Португалецът обаче отдавна има желание да играе в Англия, а възможността да се състезава във Висшата лига и Шампионската лига може да се окаже решаваща, въпреки по-голямата оферта от турския клуб.