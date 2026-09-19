Флорентино Перес на визита в Сеута след спорния жест на Мбапе, Винисиус и Конате

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес посети испанския анклав Сеута в Северна Африка, където се срещна с местните власти и изрази официалната си подкрепа към жителите на региона. Повод за засиления медиен интерес към визитата станаха събитията от мача срещу Елче във вторник, когато Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор и Ибрахима Конате закриха надписа „Всички сме скумрии“ на фланелките си за подкрепа.

Перес, който бе придружен от почетния президент на „кралете“ и родом от Сеута – Хосе Мартинес Пири, категорично заяви пред местния президент Хуан Хесус Вивас, че визитата е била организирана седмици по-рано и няма пряка връзка с реакцията на футболистите:

„Искам да подчертая, за да не останат никакви съмнения, че днешното събитие е било подготвяно в продължение на няколко седмици съвместно с президента на Сеута, а не е свързано с някакви скорошни събития. Използвам също така тази възможност, за да изразя цялата ни подкрепа, цялата ни привързаност и солидарност в тези изключително трудни времена към всички жители на Сеута. Нашето желание е нормалността в Сеута да се възстанови възможно най-скоро.“

Поводът за кампанията за подкрепа са миграционните безредици в анклава от юли, когато над 70 000 души преминаха нерегламентирано границата от Мароко. Въпреки че клубът застана зад личния избор на Мбапе и колегите му да не акцентират върху една конкретна обществена група, ръководството на Реал Мадрид демонстрира пълна институционална подкрепа за територията.