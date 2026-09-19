Новини
Спорт »
Световен футбол »
Флорентино Перес на визита в Сеута след спорния жест на Мбапе, Винисиус и Конате

Флорентино Перес на визита в Сеута след спорния жест на Мбапе, Винисиус и Конате

19 Септември, 2026 08:14 462 0

  • флорентино перес-
  • реал мадрид-
  • сеута-
  • килиан мбапе-
  • винисиус жуниор-
  • ибрахима конате-
  • пири-
  • ла лига-
  • елче-
  • футболни новини

Перес пристигна на африканския бряг заедно с почетния президент на клуба Хосе Мартинес Пири

Флорентино Перес на визита в Сеута след спорния жест на Мбапе, Винисиус и Конате - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес посети испанския анклав Сеута в Северна Африка, където се срещна с местните власти и изрази официалната си подкрепа към жителите на региона. Повод за засиления медиен интерес към визитата станаха събитията от мача срещу Елче във вторник, когато Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор и Ибрахима Конате закриха надписа „Всички сме скумрии“ на фланелките си за подкрепа.

Перес, който бе придружен от почетния президент на „кралете“ и родом от Сеута – Хосе Мартинес Пири, категорично заяви пред местния президент Хуан Хесус Вивас, че визитата е била организирана седмици по-рано и няма пряка връзка с реакцията на футболистите:

„Искам да подчертая, за да не останат никакви съмнения, че днешното събитие е било подготвяно в продължение на няколко седмици съвместно с президента на Сеута, а не е свързано с някакви скорошни събития. Използвам също така тази възможност, за да изразя цялата ни подкрепа, цялата ни привързаност и солидарност в тези изключително трудни времена към всички жители на Сеута. Нашето желание е нормалността в Сеута да се възстанови възможно най-скоро.“

Поводът за кампанията за подкрепа са миграционните безредици в анклава от юли, когато над 70 000 души преминаха нерегламентирано границата от Мароко. Въпреки че клубът застана зад личния избор на Мбапе и колегите му да не акцентират върху една конкретна обществена група, ръководството на Реал Мадрид демонстрира пълна институционална подкрепа за територията.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове