Полякът Бартоломей Боладж защити Алекс Николов

Жестът на Александър Николов в края на драматичния сблъсък между България и Полша (3:2) продължава да бъде сред основните теми в спортния свят, но този път с неочаквана подкрепа от противниковия лагер. В тайбрека на двубоя българският волейболист отпразнува ключова точка пред трибуните с жест, наподобяващ прерязване на гърлото, което първоначално предизвика остри реакции.

Полският национал Бартоломей Боладж обаче категорично застана зад Николов и омаловажи напрежението около ситуацията:

„Волейболът не е шах. Не можем насила да правим този спорт прекалено мек. Не за първи път виждам нещо подобно и не бях изненадан, че Николов реагира по този начин“, коментира нападателят.

Интригата между двата тима може да получи бързо продължение, тъй като България и Полша имат шанс да се изправят отново един срещу друг още във вторник, този път в директен сблъсък за място на полуфиналите на Европейското първенство.