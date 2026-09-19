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Полякът Бартоломей Боладж защити Алекс Николов

Полякът Бартоломей Боладж защити Алекс Николов

19 Септември, 2026 08:43 1 296 0

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„Волейболът не е шах“, коментира нападателят на Полша

Полякът Бартоломей Боладж защити Алекс Николов - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Жестът на Александър Николов в края на драматичния сблъсък между България и Полша (3:2) продължава да бъде сред основните теми в спортния свят, но този път с неочаквана подкрепа от противниковия лагер. В тайбрека на двубоя българският волейболист отпразнува ключова точка пред трибуните с жест, наподобяващ прерязване на гърлото, което първоначално предизвика остри реакции.

Полският национал Бартоломей Боладж обаче категорично застана зад Николов и омаловажи напрежението около ситуацията:

„Волейболът не е шах. Не можем насила да правим този спорт прекалено мек. Не за първи път виждам нещо подобно и не бях изненадан, че Николов реагира по този начин“, коментира нападателят.

Интригата между двата тима може да получи бързо продължение, тъй като България и Полша имат шанс да се изправят отново един срещу друг още във вторник, този път в директен сблъсък за място на полуфиналите на Европейското първенство.


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