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Безпрецедентна подкрепа: Българските фенове с рекордна посещаемост на ЕвроВолей 2026

Безпрецедентна подкрепа: Българските фенове с рекордна посещаемост на ЕвроВолей 2026

17 Септември, 2026 10:48 426 0

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Цели 13 186 зрители се стекоха в залата

Безпрецедентна подкрепа: Българските фенове с рекордна посещаемост на ЕвроВолей 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща вечер, изпълнена с емоции и гордост, беляза Европейското първенство по волейбол за мъже. Българската публика сътвори истински фурор, като изпълни до краен предел трибуните за сблъсъка с Полша и постави нов, впечатляващ рекорд по посещаемост на континенталния шампионат.

Официалните статистики са категорични – цели 13 186 зрители се стекоха в залата, за да подкрепят националния ни отбор. Това число не само надмина всички очаквания, но и изстреля България на върха по посещаемост за годината в европейския волейбол. Атмосферата бе наелектризираща, а ентусиазмът на феновете – заразителен.

Досега най-многолюдната публика на Евроволей 2026 бе регистрирана във Финландия, където 12 300 души аплодираха домакините. Българските запалянковци обаче показаха неподражаема страст и надминаха финландците с повече от 800 души, превръщайки двубоя с Полша в най-посещаваното волейболно събитие на Стария континент за сезона.

Този рекорд е не просто статистика – той е доказателство за любовта на българите към волейбола и за силата на спорта да обединява. С подобна подкрепа националният ни отбор получава мощен тласък към нови успехи, а България затвърждава името си като водеща волейболна нация в Европа.


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