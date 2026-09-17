Ювентус се изправя срещу НЕК Неймеген в Лига Европа

В четвъртък вечерта, под светлините на стадион "Алианц" в Торино, Ювентус ще даде старт на участието си в основната фаза на Лига Европа. Съперник на "старата госпожа" ще бъде нидерландският НЕК Неймеген – отбор, който също мечтае за силно представяне на европейската сцена. Двубоят ще започне в 22:00 часа българско време и ще бъде излъчван пряко по Max Sport 2.

След драматичната загуба с 2:3 от Сасуоло в последния кръг на италианското първенство, възпитаниците на Лучано Спалети са амбицирани да се върнат на победния път. Любопитен факт е, че "бианконерите" не са участвали в груповата фаза на Лига Европа от сезон 2010/2011, а последната им поява в елиминациите на турнира беше през пролетта на 2023 година. За Ювентус това ще бъде първа среща с НЕК Неймеген в официален мач.

В последните си седем домакинства в Европа, Юве неизменно е отбелязвал точно два гола на мач – тенденция, която феновете се надяват да продължи. Още по-интересно е, че девет от десетте попадения на тима през този сезон са реализирани през второто полувреме, което обещава напрегнати заключителни минути.

Под ръководството на Дик Шрьодер, нидерландците се завръщат в груповата фаза на европейски турнир за първи път от сезон 2008/2009. Въпреки тежката загуба с 0:3 от Камбуур в последния кръг на Ередивизи, НЕК демонстрира офанзивна мощ – в пет от последните им седем срещи са паднали над 3.5 гола. Освен това, в 15 от последните 19 гостувания на тима и двата отбора са намирали път към мрежата.