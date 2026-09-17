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Левски тръгва към нови европейски подвизи с домакинство на РБ Залцбург

Левски тръгва към нови европейски подвизи с домакинство на РБ Залцбург

17 Септември, 2026 09:37 466 6

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  • стадион васил левски

"Сините" се изправят пред австрийския колос в първия си двубой от групите на Лига Европа

Левски тръгва към нови европейски подвизи с домакинство на РБ Залцбург - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

С настъпването на вечерта, стадион "Васил Левски" ще се превърне в арена на амбиции, страст и футболни емоции. Днес, точно в 19:45 часа, Левски София ще премери сили с РБ Залцбург в първия си мач от основната фаза на Лига Европа. Главният съдия Мохамад Ал-Емара от Финландия ще даде началото на тази дългоочаквана европейска битка.

Въпреки скорошното поражение от ЦСКА в битката за Суперкупата и неочакваната спънка във Враца, "сините" запазиха лидерската си позиция в родното първенство. Под ръководството на Хулио Веласкес, футболистите на Левски са решени да обърнат нова страница и да докажат, че могат да се борят достойно на европейската сцена.

Австрийският гранд пристига в София с впечатляваща визитка – шест мача без загуба в местното първенство и трето място във временното класиране с 14 точки. Въпреки това, "биковете" допуснаха две равенства, последното от които срещу Рийд. По пътя към групите на Лига Европа, Залцбург елиминира кипърския Пафос с общ резултат 4:3 и разгроми шведския Мялби с 4:0.

В часовете преди големия мач, звездата на Залцбург Карим Конате не скри уважението си към Левски, определяйки българския тим като "много силен съперник" и предвиждайки оспорван двубой в София.

От своя страна, наставникът на Левски Хулио Веласкес изрази пълно доверие в своите играчи и не пропусна да похвали класата на австрийския отбор.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уефски

    0 2 Отговор
    Много ще им отива същия спонсор като на Залцбург.

    09:39 17.09.2026

  • 2 миш

    0 2 Отговор
    Съдията е от Финландия?СКИОР.

    Коментиран от #5

    09:42 17.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Cлед един голям подвиг

    0 1 Отговор
    тимчето на Лавчис получи почетното звание " евро диоти", което носи с чест досега...

    Коментиран от #6

    10:00 17.09.2026

  • 5 И да си спомним

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "миш":

    кой отпадна от скиори, трактористи , че и от малтийски сервитьори ...

    10:02 17.09.2026

  • 6 Левски 1914

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Cлед един голям подвиг":

    А МЕНТЕТО отпадна още на жребия.

    10:11 17.09.2026

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