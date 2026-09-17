Левски тръгва към нови европейски подвизи с домакинство на РБ Залцбург

С настъпването на вечерта, стадион "Васил Левски" ще се превърне в арена на амбиции, страст и футболни емоции. Днес, точно в 19:45 часа, Левски София ще премери сили с РБ Залцбург в първия си мач от основната фаза на Лига Европа. Главният съдия Мохамад Ал-Емара от Финландия ще даде началото на тази дългоочаквана европейска битка.

Въпреки скорошното поражение от ЦСКА в битката за Суперкупата и неочакваната спънка във Враца, "сините" запазиха лидерската си позиция в родното първенство. Под ръководството на Хулио Веласкес, футболистите на Левски са решени да обърнат нова страница и да докажат, че могат да се борят достойно на европейската сцена.

Австрийският гранд пристига в София с впечатляваща визитка – шест мача без загуба в местното първенство и трето място във временното класиране с 14 точки. Въпреки това, "биковете" допуснаха две равенства, последното от които срещу Рийд. По пътя към групите на Лига Европа, Залцбург елиминира кипърския Пафос с общ резултат 4:3 и разгроми шведския Мялби с 4:0.

В часовете преди големия мач, звездата на Залцбург Карим Конате не скри уважението си към Левски, определяйки българския тим като "много силен съперник" и предвиждайки оспорван двубой в София.

От своя страна, наставникът на Левски Хулио Веласкес изрази пълно доверие в своите играчи и не пропусна да похвали класата на австрийския отбор.