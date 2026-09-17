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Крумовград скърби: Отиде си президентът на футболния клуб Басри Саров

Крумовград скърби: Отиде си президентът на футболния клуб Басри Саров

17 Септември, 2026 11:33 706 1

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  • фк крумовград

Скръбната вест бе съобщена от футболния клуб

Крумовград скърби: Отиде си президентът на футболния клуб Басри Саров - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Днес, 17 септември, Крумовград потъна в траур след като стана ясно, че президентът на местния футболен клуб, Басри Саров, е починал след кратко, но тежко боледуване. Новината бе официално потвърдена от ръководството на ФК Крумовград, което изрази дълбоката си скръб и съболезнования към близките на Саров.

Басри Саров не беше просто административен лидер – той бе сърцето и душата на клуба. С безрезервна отдаденост и страст към футбола, той вдъхновяваше играчи, треньори и фенове. Под неговото ръководство ФК Крумовград изживя едни от най-паметните си моменти, а неговата визия и трудолюбие оставиха незаличима следа в историята на отбора.

Саров ще остане в спомените на всички като човек, който не се предаваше пред трудностите и винаги поставяше интересите на клуба на първо място. Той бе двигателят зад развитието на футбола в Крумовград, а неговата енергия и ентусиазъм ще липсват на цялата спортна общност.

В този тежък момент, ръководството на ФК Крумовград изказва най-искрени съболезнования на семейството, приятелите и всички, които имаха честта да познават Басри Саров. Неговата загуба е огромен удар не само за клуба, но и за целия град.


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