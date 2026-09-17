Тод Боели се оттегли от Челси

Тод Боели вече не е сред собствениците на Челси. Американският бизнесмен е продал своя дял и напуска президентския пост на "сините". Мажоритарният собственик “Клиърлейк Кепитъл” поема пълен контрол на лондоския клуб, след като изкупи дяловете и на Марк Уолтърс.

Управлението на Челси вече е в ръцете на Бехдад Егбал и Хосе Фелисиано. Двамата увеличиха дела си до 99.9%. От "Стамфорд Бридж" увериха, че няма други промени в ръководството на клуба.

„За мен беше чест да бъда председател на футболен клуб Челси. Бих искал да благодаря на мнозината, които допринесоха за осигуряването на светло бъдеще за клуба, включително на Висшата лига, треньорите и играчите, талантливото ръководство и служителите на Челси, както и на многобройните всеотдайни фенове. Високо ценя партньорството си с "Клиърлейк" и останалите членове на собственическата група, както и съвместните решения и инвестиции, които направихме в подкрепа на краткосрочния и дългосрочния успех на клуба. Уверен съм, че Челси има отлични перспективи за бъдещи успехи под ръководството на "Клиърлейк”, заяви Боели в свое изявление по повод напускането на клуба.

“Клиърлейк Кепитъл” притежаваше 61,5%, докато Боели, Уолтърс и швейцарският милиардер Хансйорг Вис имаха по 12.8%. Последният също е продал своя дял, но остава важна част от клуба.

Според информация на “Таймс” “Клиърлейк Кепитъл” са заплатили 1 милиард паунда за дяловете на Боели и Уолтър.