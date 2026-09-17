Манчини готви интересни повиквателни: трима млади таланти от чужд произход ще получат шанс за Италия

Роберто Манчини се подготвя за втория си период начело на Италия, като още с първия си състав възнамерява да постави основите на млад отбор за бъдещето, пише “Sport Mediaset”. Селекционерът следи внимателно футболисти с различен произход, които имат право да играят за „Скуадра адзура“, а трима млади таланти, впечатлили с представянето си от началото на сезона, се очаква да получат повиквателни.

Един от тях е 20-годишният Алесандро Романо. Роденият в швейцарския град Винтертур полузащитник е син на швейцарско-италиански родители и досега е играл за юношеските формации на Швейцария, но е избрал Италия за мъжкия национален отбор. Романо е продукт на академията на Рома и през този сезон играе под наем в Каляри, където вече има шест мача и един гол.

Сред очакваните нови лица е и 19-годишният Алфаджо Сисе. Роденият в Тревизо футболист вече е записал четири участия през сезона и има два гола като атакуващ полузащитник. Според информацията неговото представяне е впечатлило треньора на Милан Рубен Аморим, който смята, че младокът е готов за първата си повиквателна при мъжете.

Третият футболист е 22-годишният Иса Думбия. Роденият в Тревильо халф премина в Спортинг през лятото от Венеция и бързо се превърна във важна част от състава на португалския гранд. Той вече има седем участия, включително в Шампионската лига. Манчини следи внимателно развитието му и дори е пътувал до Лисабон, за да го наблюдава на живо. Думбия, който е национал на Италия до 21 години, също е близо до дебют с мъжкия тим.