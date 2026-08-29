Елфесберг победи Байер Леверкузен, блестящо представяне на българския национал Лукас Петков

Българският национал Лукас Петков се отличи с гол и асистенция в дебютния си сезон в германската Бундеслига. Нападателят на Елферсберг откри резултата при победата с 3:2 над гостуващия Байер Леверкузен в двубой от първия кръг за новия сезон, предаде БТА.

Петков вкара историческото първо попадение за новака в елита на германския футбол още в 8-ата минута. Той овладя на границата на наказателното поле и стреля отлично с левия си крак, а топката влезе в мрежата след рикошет във футболист на "аспирините".

Секунди след подновяването на играта от центъра Коул Кембъл направи 2:0 при заучено положение след изпълнение на корнер.

Елфесберг стигна до трето попадение в началните секунди на второто полувреме, след като Лукас Петков подаде отличен пас на Давид Моква Нтусу и той бе сгреши от близка дистанция.

Байер Леверкузен опита късен обрат с голове на Патрик Шик в 76-ата минута и Кристиан Кофане в добавеното време, но силите им не стигнаха за нищо повече от почетна загуба.

Лукас Петков беше титуляр и остана на терена пълни 90 минути. Той беше и избран за играчи на мача.

РБ Лайпциг се наложи над Борусия Мьонхенгладбах с 3:0 след попадения на Ридъл Баку в 25-ата минута, Антонио Нуса в 49-ата и Роко Райц в 66-ата.

Кьолн спечели срещу Хофенхайм с 3:2. Адам Дагим в 27-ата минута откри за Хофенхайм след асистенция на Бамбасе Конте, а Саид ел Мала изравни за домакините в началото на второто полувреме. Макс Мьорштед от Хофенхайм пропусна да изведе своя тим напред след пропуска от бялата точка в 56-ата минута. Озан Кабак в 67-ата минута отново даде преднина на гостите след пас на Владимир Коуфал, пет по-късно Тийс Далинга възстанови равенството само три минути след влизането си в игра. Отново Далинга в 81-ата минута донесе пълния обрат за "козлите".

В други срещи Майнц 05 и Падерборн направиха 0:0, а Айнтрахт Франкфурт и Унион Берлин също завършиха наравно - 3:3. По-късно днес вицешампионът от миналия сезон Борусия Дормунд приема Хамбургер ШФ.