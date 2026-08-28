Цветомир Найденов: Ако ОФИ ни бият някога 0:5… закриваме… няма смисъл!

Силният човек в ЦСКА 1948 Цветомир Найденов излезе с няколко поредни публикации, след като ЦСКА загуби с 0:2 и с общ резултат 0:5 срещу ОФИ Крит отпадна от Лига Европа. "Червените" все пак ще имат мачове в евротурнирите през есента - отборът от Борисовата градина продължава в основната фаза на Лига на конференциите.
"Ако ОФИ ни бият някога 0:5… закриваме… няма смисъл!", гласи последният пост във "Фейсбук" на бизнесмена относно армейците.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Абе
09:21 28.08.2026
3 Чорбара
09:25 28.08.2026
4 Да да,
09:36 28.08.2026
5 Манол от Чуричене
Коментиран от #8
09:38 28.08.2026
6 Мдаа!🤔
09:38 28.08.2026
7 Кафе
09:38 28.08.2026
8 Хотели
До коментар #5 от "Манол от Чуричене":Черепа вече не може да нарочи никой,скъсан отвсякъде,най много него да нарочат
09:41 28.08.2026
9 ЦСКА
09:44 28.08.2026