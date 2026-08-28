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Цветомир Найденов: Ако ОФИ ни бият някога 0:5… закриваме… няма смисъл!

Цветомир Найденов: Ако ОФИ ни бият някога 0:5… закриваме… няма смисъл!

28 Август, 2026 09:15 818 9

  • цска 1948-
  • цветомир найденов-
  • цска-
  • футбол-
  • офи крит

"Червените" все пак ще имат мачове в евротурнирите през есента

Цветомир Найденов: Ако ОФИ ни бият някога 0:5… закриваме… няма смисъл! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Силният човек в ЦСКА 1948 Цветомир Найденов излезе с няколко поредни публикации, след като ЦСКА загуби с 0:2 и с общ резултат 0:5 срещу ОФИ Крит отпадна от Лига Европа. "Червените" все пак ще имат мачове в евротурнирите през есента - отборът от Борисовата градина продължава в основната фаза на Лига на конференциите.

"Ако ОФИ ни бият някога 0:5… закриваме… няма смисъл!", гласи последният пост във "Фейсбук" на бизнесмена относно армейците.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Абе

    6 2 Отговор
    Цеките, баце.

    09:21 28.08.2026

  • 3 Чорбара

    8 3 Отговор
    Латекс тире Микре ЛовиШ и Левак Спортил Кремиковци са смешниците на Европа!

    09:25 28.08.2026

  • 4 Да да,

    2 1 Отговор
    когато видиш че на територията това нещо е с пари и власт..... ами да да, закриваме, няма смисъл.

    09:36 28.08.2026

  • 5 Манол от Чуричене

    1 2 Отговор
    Тоя е адски дразнещ тип. Изобщо не съм учуден, че черепа го е нарочил.

    Коментиран от #8

    09:38 28.08.2026

  • 6 Мдаа!🤔

    2 2 Отговор
    Злобен примитив!

    09:38 28.08.2026

  • 7 Кафе

    1 1 Отговор
    Евала майсторе,пет от пет и после шут отзад

    09:38 28.08.2026

  • 8 Хотели

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Манол от Чуричене":

    Черепа вече не може да нарочи никой,скъсан отвсякъде,най много него да нарочат

    09:41 28.08.2026

  • 9 ЦСКА

    0 0 Отговор
    Цека дойде и твоя миг да злорадстваш. Тъй сте всички ДС отрочета. Как ще закриеш като переш пари. И с 30:0 да паднете. И върви да врътнеш едно ми на Уески

    09:44 28.08.2026

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