Шансът ЦСКА да отпадне в груповата фаза на Лигата на конференциите е 60%

ЦСКА е един от отборите с най-малки шансове да попадне сред първите 24 тима в основната фаза на Лигата на конференциите, пише "Тема спорт".

Както е известно, завършилите от първо до осмо място в крайното класиране директно продължават към осминафиналите, докато тези между 9-то и 24-то определят техните съперници на допълнителен плейоф.

Армейците достигнаха до третия по сила евротурнир, след като отпаднаха от гръцкия ОФИ Крит на последното стъпало преди основната фаза на Лига Европа. Жребият отреди тежки съперници за червените. Те ще се изправят срещу Монако, Трабзонспор с Мохамед Салах и швейцарският шампион Тюн у дома. Гостуванията са в Гърция – срещу Панатинайкос, във Финалндия – срещу шампиона КУпС, и в Дания – срещу Нордселанд.

Според симулатора на Footrankings червените са с 60% шанс да бъдат елиминирани още в основната фаза и съответно 40% да прогресират. Предвиденото място на българския тим в крайното подреждане е 29-то. Прогнозата е, че тимът на Христо Янев ще спечели 6 точки от 6 двубоя.

36-ата позиция в таблицата е предвидена за дебютанта в основна фаза на евротурнири – Интер Ескалдес от Андора, който има едва 2% вероятност да попадне в топ 24. Над тях са Линкълн Ред Импс от Гибралтар и Иберия от Грузия.

❌ Conference League - Likely Elimination:



🇦🇩 Inter d'Escaldes - 98%

🇬🇮 Lincoln Red Imps - 96%

🇬🇪 Iberia 1999 - 90%

🇱🇹 Kauno - 87%

🇫🇮 KuPS - 75%

🇦🇱 Egnatia - 73%

🇱🇻 Riga FC - 69%

🇧🇬 CSKA Sofia - 60%

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Hearts - 56%



🔵 UCL / 🟠 UEL / 🟢 UECL

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