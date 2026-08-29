Новини
Спорт »
Бг футбол »
Шансът ЦСКА да отпадне в груповата фаза на Лигата на конференциите е 60%

Шансът ЦСКА да отпадне в груповата фаза на Лигата на конференциите е 60%

29 Август, 2026 13:34 573 3

  • цска-
  • лига на конференциите-
  • трабзонспор

Тимът на ЦСКА, който отпадна от Лига Европа по позорен начин, е смятан за един от най-слабите отбори в турнира

Шансът ЦСКА да отпадне в груповата фаза на Лигата на конференциите е 60% - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА е един от отборите с най-малки шансове да попадне сред първите 24 тима в основната фаза на Лигата на конференциите, пише "Тема спорт".

Както е известно, завършилите от първо до осмо място в крайното класиране директно продължават към осминафиналите, докато тези между 9-то и 24-то определят техните съперници на допълнителен плейоф.

Армейците достигнаха до третия по сила евротурнир, след като отпаднаха от гръцкия ОФИ Крит на последното стъпало преди основната фаза на Лига Европа. Жребият отреди тежки съперници за червените. Те ще се изправят срещу Монако, Трабзонспор с Мохамед Салах и швейцарският шампион Тюн у дома. Гостуванията са в Гърция – срещу Панатинайкос, във Финалндия – срещу шампиона КУпС, и в Дания – срещу Нордселанд.

Според симулатора на Footrankings червените са с 60% шанс да бъдат елиминирани още в основната фаза и съответно 40% да прогресират. Предвиденото място на българския тим в крайното подреждане е 29-то. Прогнозата е, че тимът на Христо Янев ще спечели 6 точки от 6 двубоя.

36-ата позиция в таблицата е предвидена за дебютанта в основна фаза на евротурнири – Интер Ескалдес от Андора, който има едва 2% вероятност да попадне в топ 24. Над тях са Линкълн Ред Импс от Гибралтар и Иберия от Грузия.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Янко

    2 1 Отговор
    Ако питате на остров Крит ще ви кажат за 110%

    13:48 29.08.2026

  • 2 осраински

    2 1 Отговор
    Още от дете от Етрополе

    13:57 29.08.2026

  • 3 Не че

    1 1 Отговор
    нещо, ама на сините е още по голям. Изобщо не разбирам за какво се бутат там, освен за кинти. Лошо няма ако се инвестираха в развитие, а не в квартални ритнитопковци от предградията и нечии джобове

    14:22 29.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове