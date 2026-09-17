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Ива Йович започна с успех защитата на титлата си на WTA 500 в Гуадалахара

Ива Йович започна с успех защитата на титлата си на WTA 500 в Гуадалахара

17 Септември, 2026 13:28 367 0

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Американката се класира за четвъртфиналите

Ива Йович започна с успех защитата на титлата си на WTA 500 в Гуадалахара - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Действащата шампионка Ива Йович (САЩ) започна с победа защитата на трофея си на турнира от сериите WTA 500 в Гуадалахара (Мексико) с награден фонд над 1.2 милиона долара. Втората поставена в схемата 18-годишна американка се класира за четвъртфиналите, след като надделя над туркинята Зейнеп Сонмез със 7:6(5), 6:4 за малко над два часа игра.

В първия сет Йович допусна обрат от 5:2 до 5:6, но с ключов пробив в последния възможен момент вкара частта в тайбрек, където надделя. Във втория сет американката отново поведе с 4:1 и въпреки опитите за връщане в мача от страна на Сонмез, затвори двубоя на свой сервис.

В следващия кръг Йович ще срещне шампионката от 2024 година Магдалена Фрех (Полша). Седмата поставена полякиня си осигури място на четвъртфиналите след чиста победа над Каролайн Доулхайд (САЩ) с 6:4, 6:3 за час и половина.

Междувременно осмата поставена Людмила Самсонова (Русия) спечели тричасов маратон срещу Кейла Дей (САЩ) след 7:6(4), 2:6, 7:6(5). На четвъртфиналите рускинята очаква първата поставена в турнирната схема Марта Костюк (Украйна).



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